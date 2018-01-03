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Профицит платежного баланса Украины в ноябре увеличился в 3,2 раза к октябрю
09:02 03.01.2018 |
Платежный баланс Украины в ноябре 2017 года сведен с профицитом $491 млн, что в 3,2 раза больше, чем в октябре 2017 года ($155 млн) соответствующие предварительные данные обнародованы на официальном веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).
По данным центробанка, формирование профицита сводного баланса обусловило рост международных резервов на 1 декабря 2017 года до $18,9 млрд, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода на протяжении 3,7 месяца.
В январе-ноябре 2017 года профицит платежного баланса составил $2,565 млрд, что в 2,6 раза больше, чем за соответствующий период 2016 года ($987 млн).
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