Профицит платежного баланса Украины в ноябре увеличился в 3,2 раза к октябрю

Платежный баланс Украины в ноябре 2017 года сведен с профицитом $491 млн, что в 3,2 раза больше, чем в октябре 2017 года ($155 млн) соответствующие предварительные данные обнародованы на официальном веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным центробанка, формирование профицита сводного баланса обусловило рост международных резервов на 1 декабря 2017 года до $18,9 млрд, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода на протяжении 3,7 месяца.

В январе-ноябре 2017 года профицит платежного баланса составил $2,565 млрд, что в 2,6 раза больше, чем за соответствующий период 2016 года ($987 млн).