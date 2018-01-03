Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами за 11 мес ухудшилось на 30,2% – до $7,84 млрд

Украина за январь-ноябрь 2017 года увеличила импорт товаров из России на 38,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до $6,3 млрд, сообщил Национальный банк Украины (НБУ).

Согласно его данным, экспорт товаров в Россию за указанный период вырос на 11,9% - до $3,06 млрд, а суммарный товарооборот увеличился на 28,6% - до $9,36 млрд.

Сальдо торговли с РФ по итогам 11 месяцев прошлого года для Украины оказалось негативным и составило $3,24 млрд, что на 79% хуже аналогичного периода 2016 года.

По данным НБУ, за этот же период экспорт товаров из Украины в ЕС увеличился на 32,7% - до $12,77 млрд грн, импорт - на 23,9%, до $16,51 млрд, а товарооборот - на 27,6%, до $29,28 млрд, тогда как сальдо осталось отрицательным на уровне $3,7 млрд.

НБУ указывает, что доля России в экспорте товаров из Украины сократилась с 9,1% до 8,5%, тогда как в импорте увеличилась с 12,6% до 14,3%, тогда как доля экспорта в ЕС возросла с 31,9% до 35,3%, а импорта - с 36,9% до 37,5%.

В целом, согласно данным центробанка, экспорт товаров из Украины за январь-ноябрь 2017 года вырос на 20,1% - до $36,19 млрд, импорт - на 21,8%, до $44,03, а негативное сальдо ухудшилось на 30,2% - до $7,84 млрд.