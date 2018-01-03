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В Украине с 1 января выросла минимальная зарплата
07:39 03.01.2018 |
С 1 января этого года в Украине выросли минимальная заработная плата и прожиточный минимум. Новые цифры заложены в госбюджете на 2018 год, сообщают Українські Новини.
Согласно документу, минимальная зарплата увеличилась на 523 гривны (или 17%).
Так, с 1 января 2018 года минимальный месячный размер зарплаты составляет 3723 гривны, почасовый размер - 22,41 гривны.
Прожиточный минимум с 1 января составляет 1700 грн. На протяжении года эта цифра будет расти. Так, с 1 июля прожиточный минимум увеличится до 1777 грн, с 1 декабря - до 1853 грн.
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