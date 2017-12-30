Доходы населения в III кв.-2017 увеличились на 20,2% до 642,1 млрд гривен

В III квартале 2017 года доходы населения составили 642,1 млрд грн, расходы – 639,1 млрд грн, сбережения украинцев возросли на 3 млрд грн, что меньше в 7,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает Государственная служба статистики в пятницу.

Как сообщает Госстат, в III квартале номинальные доходы населения выросли на 20,2%. Располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, возрос на 16,4%.

Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, во III квартале 2017 года увеличились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Располагаемый доход в расчете на одного человека в III квартале текущего года составил 11,66 тыс. грн, что на 1,685 тыс. грн больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Расходы населения в III квартале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличились на 25,1%.

Как сообщалось, во II квартале 2017 года доходы населения составили 559,9 млрд грн, расходы – 587,5 млрд грн, сбережения украинцев во II кв.-2017 сократились на 27,6 млрд грн,



Доходы и расходы населения Украины в III квартале 2017 г.

2017г., млн. грн 3 кв 2017г. к 3 кв 2016г., % Доходы населения - всего 642105 120,2 Заработная плата 277891 129,2 Прибыль и смешанный доход 139393 109,8 Доходы полученные от собственности 20317 99,2 Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты 204504 119,0 в том числе: социальная помощь 96381 111,4 другие текущие трансферты 27569 103,8 социальные трансферты в натуре 80554 137,1 Расходы и сбережения населения – всего 642105 120,2 Приобретение товаров и услуг 573186 124,2 Доходы от собственности, оплаченные 6183 137,9 Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты 59710 132,4 в том числе текущие налоги на доходы, имущество и др. 48833 135,0 взносы на социальное страхование 609 124,0 другие текущие трансферты 10268 121,7 Накопление нефинансовых активов 13435 102,2 Прирост финансовых активов -10409 х из них: прирост денежных вкладов в и сбережений в ценных бумагах 2975 43,0 сбережения в иностранной валюте -14546 х займы, полученные за исключением погашенных 4057 х Наличный доход 495658 116,4 Сбережения 3026 13,0

Данные: Госстат



Структура доходов населения Украины в III кв 2017 года

3 кв 2017, % 3 кв 2016, % Заработная плата 43,3 40,2 Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты 31,8 32,2 Прибыль и смешанный доход 21,7 23,8 Доходы от собственности, полученные 3,2 3,8

Данные: Госстат



Структура расходов и сбережений населения Украины в III кв 2017 года

3 кв 2017, % 3 кв 2016, % Приобретение товаров и услуг 89,2 86,4 Доходы от собственности, текущие налоги и доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты 10,3 9,2 Прирост финансовых активов -1,6 1,9 Накопление нефинансовых активов 2,1 2,5

Данные: Госстат

Примечание: Данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.