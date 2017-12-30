Доходы населения в III кв.-2017 увеличились на 20,2% до 642,1 млрд гривен

Как сообщает Госстат, в III квартале номинальные доходы населения выросли на 20,2%. Располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, возрос на 16,4%.
Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, во III квартале 2017 года увеличились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Располагаемый доход в расчете на одного человека в III квартале текущего года составил 11,66 тыс. грн, что на 1,685 тыс. грн больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Расходы населения в III квартале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличились на 25,1%.
Как сообщалось, во II квартале 2017 года доходы населения составили 559,9 млрд грн, расходы – 587,5 млрд грн, сбережения украинцев во II кв.-2017 сократились на 27,6 млрд грн,
Доходы и расходы населения Украины в III квартале 2017 г.
|2017г., млн. грн
|3 кв 2017г. к 3 кв 2016г., %
|Доходы населения - всего
|642105
|120,2
|Заработная плата
|277891
|129,2
|Прибыль и смешанный доход
|139393
|109,8
|Доходы полученные от собственности
|20317
|99,2
|Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты
|204504
|119,0
|в том числе:
|социальная помощь
|96381
|111,4
|другие текущие трансферты
|27569
|103,8
|социальные трансферты в натуре
|80554
|137,1
|Расходы и сбережения населения – всего
|642105
|120,2
|Приобретение товаров и услуг
|573186
|124,2
|Доходы от собственности, оплаченные
|6183
|137,9
|Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты
|59710
|132,4
|в том числе
|текущие налоги на доходы, имущество и др.
|48833
|135,0
|взносы на социальное страхование
|609
|124,0
|другие текущие трансферты
|10268
|121,7
|Накопление нефинансовых активов
|13435
|102,2
|Прирост финансовых активов
|-10409
|х
|из них:
|прирост денежных вкладов в и сбережений в ценных бумагах
|2975
|43,0
|сбережения в иностранной валюте
|-14546
|х
|займы, полученные за исключением погашенных
|4057
|х
|Наличный доход
|495658
|116,4
|Сбережения
|3026
|13,0
Данные: Госстат
Структура доходов населения Украины в III кв 2017 года
|3 кв 2017, %
|3 кв 2016, %
|Заработная плата
|43,3
|40,2
|Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты
|31,8
|32,2
|Прибыль и смешанный доход
|21,7
|23,8
|Доходы от собственности, полученные
|3,2
|3,8
Данные: Госстат
Структура расходов и сбережений населения Украины в III кв 2017 года
|3 кв 2017, %
|3 кв 2016, %
|Приобретение товаров и услуг
|89,2
|86,4
|Доходы от собственности, текущие налоги и доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты
|10,3
|9,2
|Прирост финансовых активов
|-1,6
|1,9
|Накопление нефинансовых активов
|2,1
|2,5
Данные: Госстат
Примечание: Данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.