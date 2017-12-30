НБУ расширил возможности банков по получению поддержки долгосрочной ликвидности

Национальный банк Украины расширяет перечень инструментов по поддержке долгосрочной ликвидности банков в связи с наличием на сегодня значительного разрыва между краткосрочной и долгосрочной ликвидностью финансовых учреждений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

Во-первых, к текущему перечню стандартных инструментов по поддержке ликвидности (кредиты рефинансирования до 14 дней и до 90 дней) добавляется рефинансирование сроком на 1-5 лет.

"Соответствующее рефинансирование не будет иметь целевого характера и выдаваться по результатам проведения внеочередных тендеров. Ставка по таким инструментам будет плавающей (учетная ставка НБУ + 2 п.п.) и будет меняться в течение срока пользования банком полученных средств в соответствии с изменением учетной ставки.

В качестве обеспечения банки смогут предоставлять те же активы, которые используются для привлечения кредитов рефинансирования сроком до 14 и до 90 дней.

В частности, это государственные облигации Украины (облигации внутреннего и внешнего государственного займа Украины, целевые ОВГЗ), депозитные сертификаты НБУ (для долгосрочного рефинансирования исключительно в качестве дополнительного обеспечения), иностранная валюта (доллары США, евро, английские фунты стерлингов, швейцарские франки, японские иены), облигации международных финансовых организаций.

Для ценных бумаг, срок погашения которых наступил, будет предусмотрена возможность замены на другие.

Сроки выдачи долгосрочного рефинансирования, его объемы и периодичность тендеров будет определять правление Национального банка по результатам заседания комитета по монетарной политике на ежеквартальной основе.

Информация о графике проведения тендеров по поддержанию ликвидности банков на следующий квартал (в том числе долгосрочных) будет размещаться на веб-сайте НБУ.

Информация о результатах каждого тендера будет публиковаться на сайте Национального банка в день его проведения.

По мнению НБУ, введение такого инструмента создаст основу для восстановления долгосрочного кредитования реального сектора экономики, что будет способствовать оживлению экономического роста.

Во-вторых, для операций прямого репо будет предусмотрен переход права собственности на ценные бумаги.

В-третьих, станет возможным предварительное формирование пула активов, которые банки смогут предоставлять в качестве залога для привлечения кредитов овернайт и кредитов рефинансирования.

Указанные изменения утверждены постановлением правления Национального банка №144 от 28.12.2017 "Об утверждении Изменений к Положению о применении Национальным банком Украины стандартных инструментов регулирования ликвидности банковской системы" и вступают в силу с 2 мая 2018.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк планирует ввести новый норматив ликвидности и ежегодное стресс-тестирование банков с 2018 года.