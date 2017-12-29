Глава СБУ: РФ активно пытается вербовать украинских топ-чиновников для влияния на политические процессы

Интервью главы Службы безопасности Украины Василия Грицака агентству "Интерфакс-Украина".

В канун Нового года состоялся долгожданный обмен, 73 украинца вернулись домой. Но 103 человека все еще остаются в заложниках на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Какие шаги будут предприняты для их освобождения?

Произошло знаменательное событие, думаю, что событие года: благодаря титаническим усилиям и нашего политического руководства, и международных партнеров удалось вернуть домой 74 наших граждан, которые так долго находились в плену. Освободили 74, не 73, одна женщина не захотела возвращаться, так как у нее в Донецке семья, де-факто она тоже освобождена из плена.

Да, по нашим данным, 103 человека все еще остаются в плену. По состоянию на несколько дней назад, боевики подтверждали данные по 94-м. А по данным нашего Центра мы понимаем местонахождение 108 человек на территории так называемых отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Над возвращением этих людей мы обязательно будем продолжать работу и приложим к этому максимум усилий.

Когда может быть следующий этап обмена?

Следующий этап обмена, надеюсь, произойдет в кратчайшие сроки, мы активизировали эту работу. С учетом того, что мы вернули наших ребят, я подготовил соответствующее указание, чтобы максимально эффективно использовать этот шанс для ускорения очередного этапа обмена.

Мы обязательно поработаем с теми, кто вернулся домой, проведем детальный опрос: где, с кем, в каких местах они, возможно, имели контакты с теми людьми, кто считается сейчас в плену или пропавшими без вести (а таковых, по нашим данным, 402 человека). Возможно, судьбу некоторых из них нам удастся выяснить.

Но для начала освобожденным ребятам необходимо предоставить возможность обследоваться, поправить здоровье, стабилизировать психологическое состояние, после этого мы будем с ними общаться и работать.

То есть, опрос освобожденных поможет получить информацию относительно других заложников и тех, кто считается пропавшими без вести?

Однозначно! Мы будем прилагать максимум усилий во время общения с этими ребятами, чтобы они могли максимально вспомнить информацию о том, где, с каким количеством людей пересекались в застенках "ЛНР/ДНР". Конечно, будем делать поправку на возможное психологическое и физическое давление за время пребывания в плену.

Будет ли СБУ проверять их на возможную вербовку Российской Федерацией?

Конечно, мы будем их опрашивать относительно обстоятельств пребывания в плену. Есть такое понятие, как контрразведывательный опрос, и мы обязательно его проведем. Есть случаи, к примеру, когда наш боец, будучи раненым, без сознания, попал в плен, и тут не возникает никаких вопросов.

Если же обстоятельства попадания в плен не до конца выяснены, или же есть показания других военнослужащих об определенных проблемных вопросах, то контрразведывательный опрос будет проводиться.

Кроме того, мы прекрасно понимаем, что в отношении наших военнослужащих, да и всех граждан Украины, которые находятся или находились в плену, осуществляется не только физическое и психологическое давление, но и проводится вербовка.

Такие вербовочные подходы, и я тут не открою тайну, осуществляются, как мы считаем, в 90% случаев во время пребывания на заработках в Российской Федерации.

Говорят о нескольких миллионах украинцев, которые находятся в РФ, и я убежден, что далеко не всех агентов вражеских спецслужб из числа граждан Украины мы на сегодня раскрыли.

К примеру, та же история с полковником Безъязыковым?

Да, это классический пример того, как украинский военнослужащий стал объектом для подозрения в государственной измене. Конечно, я не могу обвинять этого человека, пока степень его вины не будет определена или подтверждена судом.

К слову о получении информации о пленных и пропавших без вести. Служба безопасности Украины сегодня (27 декабря - ИФ) задержала боевика, который пытался пересечь линию столкновения. Этот человек принимал непосредственное участие в удержании и пытках пленных, вооруженном штурме админзданий в Должанске, в том числе пограничного отряда, конвоировании по указанию российских кураторов военнопленных Вооруженных сил Украины на территорию РФ.

Официально нам известно, что на территории России находится 10 граждан Украины, но это только то, что нам известно. Мы подозреваем, что многие из этих 402-х, которых мы считаем без вести пропавшими, могут находиться на территории Российской Федерации, или, как они говорят, "союзных республик". Думаю, что этот задержанный нами боевик расскажет что-то по этому поводу.

Есть информация, что в списках на обмен со стороны ОРДЛО был заявлен человек, который якобы имел отношение к уничтожению малазийского "Боинга" в 2014 году... Это правда?

Стороной ОРДЛО был заявлен человек, который действительно проходит как свидетель по делу малазийского "Боинга". Конечно же, мы не отдали этого человека. Он остался у нас. Мы не могли этого сделать ни при каких обстоятельствах.

У нас есть, как мы говорим, "в активе", граждане Российской Федерации. Они пройдут соответствующие процедуры, суды, и мы используем все возможности для возвращения наших заложников, которые находятся на территории Российской Федерации. Россиян мы не должны отдавать в ОРДЛО, их надо передавать либо консулу, либо самим россиянам.

Украина запускает систему биометрического контроля для иностранцев, в частности граждан РФ. Какого эффекта ожидаете? Не произойдет ли так, что с уменьшением количества диверсантов в Украине снизится число туристов?

Я убежден, что введение биометрических паспортов для пересечения границы с Российской Федерацией будет содействовать укреплению национальной безопасности страны. Это значительно осложнит работу, в первую очередь, российских спецслужб. Также даст нам возможность ускорить процесс идентификации прибывших на территорию Украины людей, причастных к различным видам преступлений.

Может ли быть миграционный ответ России в зеркальном плане еще худшим, к примеру, не введет ли Россия первой визовый режим? В таком случае могут пострадать сами украинцы.

Уверен, что Россия будет предпринимать меры в ответ, но что это будет – увидим. Осталось ждать совсем недолго. Конечно, кто-то от введения биометрического контроля будет иметь дополнительные трудности при пересечении границы с Россией. Но тем людям, которые не нарушают закон, бояться нечего.

Выход российских представителей из СЦКК ухудшает ситуацию на Донбассе: усиливаются обстрелы, снижается безопасность наблюдателей…

Это не очень хорошее политическое решение Москвы – отозвать офицеров с территории Украины. Это был очередной этап эскалации напряжения отношений между Украиной и Россией, и под угрозой была даже возможность проведения обмена.

Что делать в этой ситуации? Следует ли Украине настаивать на возвращении россиян в СЦКК?

Убежден, что это надо делать, поскольку на сегодняшний день мониторинговая миссия ОБСЕ и Красный Крест могут попасть далеко не во все районы Луганской и Донецкой областей.

Но к процессу возвращения представителей РФ СЦКК СБУ приобщаться не будет, это работа МИД.

Актуален ли вопрос переформатирования АТО, каково ваше видение нового формата противодействия гибридной войне?

Конечно, всё станет на свои места, если будет принят закон о деоккупации, потому что на то время, когда вводилась АТО, никто до конца не осознавал масштабы, в которые перерастет захват админзданий в Донецкой, Луганской, Харьковской областях. Режим проведения АТО дал возможность провести выборы президента Украины, Верховной Рады, местных советов и сохранить все демократические завоевания.

Мы не снимаем с себя ответственности. Ключевая роль в военном конфликте принадлежит военным, а в гибридной войне – СБУ. Мы будем продолжать противодействовать агрессии РФ, независимо от того, в каком формате наша работа будет проводиться.

Есть ли угроза национальной безопасности на западе Украины, в южной части? Кроме российской агрессии, существуют ли другие вызовы?

Да, угроза такая существует. Россия вкладывает немалые ресурсы: финансовые, интеллектуальные, информационные в дестабилизацию процессов на западе и юге нашего государства. Вы знаете о намерениях создания так называемых "Бессарабского народного совета", "Одесской народной республики", знаете об определенных процессах на Закарпатье. Россия щедро финансирует даже некоторые общественно-политические структуры в западных странах, чтобы через их возможности дестабилизировать процессы на западе и юге нашей страны, где представлены национальные меньшинства, - на Закарпатье, в Одессе, Черновцах.

Правительства западных стран понимают угрозу, которую в себе несут эти процессы, поскольку после выполнения заданий российских спецслужб на территории Украины эти же пророссийские структуры могут быть направлены уже против правительств своих стран.

У нас есть задокументированные факты надругательств над памятниками, повреждения государственных символов, культовых сооружений.

За всеми этими событиями стоит только Россия?

У нас задокументирована, как правило, Россия, зафиксированы факты причастности российских спецслужб.

История с Саакашвили не в лучшем свете показала работу правоохранительных органов Украины, в частности, СБУ. Допрос он тоже игнорирует…

Мне тоже не все нравится в этой истории с попыткой задержания Саакашвили и уведомления его о подозрении.

Производство на то время осуществляла Генеральная прокуратура Украины, и процессуальные действия проводились под ее непосредственным руководством. Могу сказать только то, что никто не рассчитывал, что Саакашвили не откроет двери квартиры и начнет убегать. Человек, который ни в чем не виновен, убежден в своей правоте, не должен бегать от правоохранителей.

Что касается дальнейшей его перевозки в место, где с ним должны были проводиться процессуальные действия, то в компетенцию СБУ не входит работа по разблокированию дороги и толпы. Офицеры, которые находились в автомобилях, прошли АТО и много видели в своей жизни, но они сдержались и не совершали никаких насильственных действий, и это было правильно.

К примеру, представьте себе следующую ситуацию. Наши офицеры, к сожалению, тоже нарушают закон, и у нас есть более 80 уголовных производств, по которым они привлекаются к ответственности. Так вот, кто-то приходит на процессуальное действие к нашему офицеру, и он зовет на помощь своих побратимов, с которыми вчера воевал в АТО. Во что мы тогда превратим наше государство? Свою невиновность надо доказывать в судах, и тогда все станет на свои места, мы ведь строим правовое государство.

Каковы судебные перспективы этого дела, с учетом сомнений в аутентичности записей разговора Саакашвили и Курченко?

Не могу давать оценку, это должен делать следователь. Сначала Саакашвили пришел в Генеральную прокуратуру, там с ним процессуальные действия проведены не были, потом ему со второго раза была вручена повестка, он принял ее и пришел в Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области, но снова-таки не зашел.

Такая позиция, конечно же, не совсем нравится следователю, потому что, если человеку есть что сказать, он должен аргументированно отстаивать свою правоту, а не просто собирать митинги.

Следователи, расследующие уголовное производство, назначили экспертизу аутентичности голосов, которые звучат на пленке. Она проходит в Институте судебно-технических экспертиз, о ее результатах будет уведомлен следователь, который ведет это дело. Пока она не завершена. И я надеюсь на объективный результат.

На минувшей неделе был задержан переводчик премьер-министра, работавший на российские спецслужбы. Наверняка он не единственный потенциальный подозреваемый в связях со спецслужбами РФ в высокопоставленных кругах…

Эта проблема остается очень серьезной, несмотря на то, что с 2014 года СБУ проводит масштабную работу, и большое количество тех, кто работал на Россию, привлечены к уголовной ответственности.

Переводчик премьера - это действительно довольно-таки большая "рыба", пойманная на госизмене за годы независимости.

Один ли он? Нет, конечно, не один. Я не открою большую тайну, если скажу, что в работе Службы безопасности есть много дел, по которым проходят граждане Украины, обоснованно подозреваемые в государственной измене. Среди них есть и те, кто занимает высокие должности.

Нет ничего удивительного в том, что и в СБУ остались так называемые "кроты". До Революции Достоинства для спецслужб России, к сожалению, были созданы максимально благоприятные условия относительно агентуры. Именно поэтому мы задерживаем собственных сотрудников. Задерживаем самих же контрразведчиков, которые должны работать в первую очередь против нашего внешнего врага. Среди задержанных сотрудников СБУ - полковники, подполковники. Эта работа проводится на постоянной основе, мы очищаемся.

Часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса предусматривает освобождение от уголовной ответственности человека, который добровольно сообщил СБУ о том, что он работает на другое государство. И, пользуясь случаем, я советую таким гражданам лучше обратиться в СБУ с заявлением, чтобы потом не получать серьезные сроки заключения.

Россия использует любые механизмы, чтобы вмешиваться в наши дела, и, конечно же, для нее является приоритетом вербовка топовых чиновников, правоохранителей, судей, депутатов, для того, чтобы не только иметь информацию, но и пытаться формировать общественное мнение, влиять на политические процессы в нашем государстве.

Чем больше увеличивается уровень нашего противодействия, тем больше возрастают усилия России по агентурному проникновению в органы власти нашего государства.

Можем ли ожидать новых задержаний подобного рода?

Убежден, что да.

Каковы результаты расследования масштабной кибератаки, которая была летом этого года? Есть ли доказательства того, что за этими действиями действительно стоит Россия?

Россия использует Украину как полигон, в том числе для проведения кибератак. В то же время я считаю, что мы неплохо справились с последней кибератакой Petya, смогли упредить негативные последствия.

СБУ - не единственный правоохранительный орган, который противодействует киберпреступности. Государственная служба по защите информации в этом плане является первым номером, но у нас есть хорошие возможности и специалисты, мы наращиваем усилия в этом направлении, также пользуемся помощью стран НАТО.

Установлено ли происхождение последних хакерских атак на инфраструктурные информационные системы?

Осенью произошла массовая фишинговая рассылка на официальные электронные адреса центральных органов исполнительной власти, которая содержала вредоносное программное обеспечение для похищения уязвимой информации.

Сотрудники СБУ установили, что после открытия вредоносного приложения реализовывался механизм полного удаленного управления пораженным компьютером. В частности, мы выяснили, что клиентская часть хакерского программного обеспечения "DarkTrack" после установки на компьютеры соединялась с серверным оборудованием с российскими IP-адресами. Фактически подконтрольные Кремлю российские хакеры могли получать возможность скрыто и удаленно администрировать украинские веб-ресурсы и получать с них информацию.

Кроме того, СБУ зафиксировала организованные спецслужбами РФ кибератаки двумя разновидностями вируса типа "PSCrypt".

Хакеры отправляли файлы с вредоносным программным обеспечением, предназначенным для шифрования информационных систем региональных объектов критической инфраструктуры. После запуска приложения загружался вредоносный файл, который шифровал содержимое дисков и размещал на рабочем столе информацию о необходимости оплаты средств для дешифровки через анонимные электронные счета, и в большинстве случаев эти фишинговые электронные письма поступали через российские почтовые серверы.

Таким образом, можно говорить о российском происхождении этих хакерских атак.

Какие конкретно меры предпринимаются СБУ для предотвращения подобного рода кибератак, можно ли сделать что-то для полной безопасности?

В этом плане никто не может чувствовать себя в полной безопасности, и это касается не только Украины. Россия апробирует какие-то методы в Украине, в частности, вирус Black Energy - для атаки на наши генерирующие предприятия, а потом использует его для атаки на такие же предприятия в других странах.

Также вы знаете, что кибератакам были подвержены многие правительственные учреждения мира, в том числе были зафиксированы и вмешательства в выборы.

Можем ли мы надеяться на то, что атаки такого масштаба, как вирус Petya, не повторятся?

Мы делаем все для этого: общаемся не только с нашими партнерскими спецслужбами, но и с бизнесом, предлагаем наши услуги для того, чтобы построить систему безопасности на больших предприятиях, говорим о том, какие программы не следует использовать…

С учетом того, что Украину ожидают президентские и парламентские выборы, насколько масштабным может быть использование Россией социальных сетей для вмешательства в предвыборную кампанию, как СБУ может этому противодействовать?

Россия использует все методы гибридной войны, в том числе, конечно, и свои кибервозможности, а они возросли в разы, начиная с 2014 года.

Да, создаются фейковые аккаунты, создаются сайты. Помните сайт "Украинская революция", сайт "Майдан 3:0", которые призывали к вооруженному восстанию, насильственному изменению власти? Наше киберподразделение вместе с подразделениями защиты национальной государственности выяснило, что за этими сайтами стоял российский гражданин.

Мы мониторим информационное пространство на предмет выявления угроз национальной безопасности. С одной стороны, у нас нет цензуры, люди могут свободно высказывать свои мысли, но в то же время в их высказываниях не должно быть призывов к насильственному свержению государственного устройства. И как только мы находим такую информацию, конечно, проверяем, кто стоит за этим аккаунтом. Часто видим, что следы ведут далеко, даже не в Россию, а куда-нибудь, к примеру, в Бразилию. Но потом при помощи наших международных партнеров мы устанавливаем, что концы все-таки находятся в РФ. Иногда нам удается установить конечный IP-адрес того, кто создает эти аккаунты, и тогда мы можем даже установить имя того человека, который его создал.

Россия точно будет предпринимать попытки вмешаться в украинские выборы в этом направлении, так как они уже пробовали влиять на избирательный процесс и за океаном, и в Европе. И эти факты вмешательства документируются в уголовных производствах в этих странах.

Есть ли у вас информация об использовании Россией для дестабилизации ситуации в Украине организаций национально-патриотической направленности?

Конечно. Если российские спецслужбы стремятся использовать офицеров СБУ, высокопоставленных должностных лиц как своих агентов не только для получения информации, но и для влияния на процессы, которые происходят в Украине, то они могут использовать и национал-патриотические силы. К сожалению, это - правда, и многие из тех, кто находится в этих организациях, ни сном, ни духом не ведают, кто на самом деле стоит за кулисами этой деятельности.

Ярким примером этого может быть гражданин Дульский, бывший лидер "Наждака", который сейчас скрывается в России. Ему и еще пяти его так называемым сподвижникам объявлено подозрение, в отношении некоторых из них избрана мера пресечения за антиукраинские акции, целью которых было, например, поссорить Украину с Польшей, с Болгарией. По итогам расследования уголовных производств эти люди, я думаю, будут привлечены к уголовной ответственности.

А как отделить тех людей, которые "ни сном ни духом", от тех, кто работает на спецслужбы РФ?

На самом деле, это очень сложная задача. И в этом заключается работа СБУ: не просто выделить по контрразведывательным признакам, но и начать оперативно-розыскное дело, получить соответствующие определения судов и тщательно проверить информацию о возможной причастности к деятельности иностранных спецслужб или деятельности во вред интересам украинского государства. И это документируется очень сложно.

В выявлении таких граждан должны помогать и государственные органы, и общественно- политические объединения, и тогда нам будет намного легче пресекать такие преступления.

Я вам скажу без преувеличения, что документировать чиновника из Кабмина нам помогал сам Кабмин. Премьер об этом знал и содействовал тому, чтобы мы могли качественно зафиксировать деятельность его переводчика, не допустить утечки информации врагу.

Надругательства над памятниками, синагогами – это действия российской агентуры?

Да, и это не просто мои слова. У нас есть задокументированные заказы от граждан Украины, которые находятся в РФ. Как правило, российские спецслужбы используют тех, кто имеет связи в Украине, привлекают политических беглецов режима Януковича для организации каналов финансирования, для непосредственной организации и проведения заказных акций на территории Украины, которыми они хотят поссорить Украину со своими соседями.

Что вы думаете об организации "С14"?

Они допускают деструктивные вещи, к сожалению… Нельзя сказать однозначно, что это не патриотическая организация. Она несколько радикализирована. Но я убежден, что в этой организации есть много патриотов Украины, которые искренне верят в то, что своими действиями они могут сделать что-то полезное для государства. Их бы энергию да в правильное русло…

Установлены ли новые факты деятельности в Украине "ЧВК Вагнера"?

Мы продолжаем работу по установлению членов "ЧВК Вагнера" к военным преступлениям на территории Украины и на территории других государств. На сегодняшний день нами установлено уже более 2 тысяч человек из ЧВК. Это частная армия Кремля, и когда начинается военный конфликт в какой-то стране, то первыми от имени России заходят "зеленые человечки" "ЧВК Вагнера".

По той информации, которая у нас есть, часть этой кампании используется в Африке, в Судане и Йемене.

А буквально на днях мы выявили следующий факт. Вы помните сбитый Ил-76 над Луганским аэропортом в июне 2014 года, когда погибло 40 десантников и 9 членов экипажа? Среди погибших был и командир отделения 25-й Днепровской воздушно-десантной бригады ВСУ старший солдат Олег Лифинцев, родом из Каховки. Мы установили, что его родственник Алексей Лифинцов - предатель Украины из Севастополя, проходит службу в "ЧВК Вагнера" и занимает должность командира минометной батареи, его личный номер М1184.

У нас есть документальная информация, что часть его коллег из ЧВК почти каждый день летом 2014 года обстреливали Луганский аэропорт.

Мы устанавливаем степень родства этих людей, но могу сказать, что это близкий родственник. Представьте себе: десантник был в Ил-76, а его родственник – в ЧВК…

В контексте создания Национального бюро финансовой безопасности есть ли единое видение функционала структуры? Готова ли СБУ к передаче своих подразделений по борьбе с преступлениями экономической направленности?

В случае принятия закона и создания этого органа, конечно, какая-то часть полномочий перейдет им. Но, я убежден, что за Службой безопасности останутся вопросы защиты объектов критичной инфраструктуры, то есть, экономическая контрразведка.

Мы уже сейчас максимально отходим от документирования просто экономических преступлений, поскольку этим занимаются другие государственные органы. Мы интересуемся вопросами, связанными, к примеру, с тем, в каком состоянии дамба Киевской ГЭС, какого качества и откуда завозятся ТВЭЛы для атомных электростанций, - это то, чем должна заниматься экономическая контрразведка.

Есть концепция реформирования Службы безопасности, которую подготовили и направили на рассмотрение в высшие инстанции – в СНБО и на утверждение президенту Украины. Концепция предусматривает поэтапное реформирование Службы безопасности, и в случае принятия этих нормативных актов часть функций СБУ перейдет другим органам.

Подытоживая, какие сейчас ключевые, наиболее серьезные угрозы национальной безопасности, на что в первую очередь будет обращать внимание СБУ в следующем году?

За почти четыре года гибридной войны методы РФ сильно изменились. Если до осени 2015 года это были в первую очередь боевые действия, то потом акценты сместились в сторону попыток дестабилизации внутри нашего государства. И таким образом, сейчас угроза, которая стоит на первом месте, - диверсионная террористическая активность России.

Следующий пункт – попытки России дестабилизировать ситуацию внутри нашего государства разными способами. Мы фиксировали высокую активность России, финансовую поддержку процессов, связанных с попытками дестабилизации ситуации на почве межнациональных отношений – между Украиной и Польшей, Болгарией. Мы выяснили, что целый ряд акций щедро финансировался Россией для того, чтобы поссорить нас с нашими соседями.

Еще одна угроза национальной безопасности – это коррупция, и политическая в том числе.