НКРЭКУ на I кв.-2018 увеличит ОРЦ на 9,5%, на II-IV кв. - еще на 6,1%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) увеличит прогнозную оптовую рыночную цену (ОРЦ) на электроэнергию на первый квартал 2018 года на 9,5% – с действующей 1365,72 грн/МВт-ч до 1495,46 грн/МВт-ч (без НДС).

Согласно принятому на заседании в четверг решению, на II-IV кварталы 2018 года ОРЦ будет увеличена еще на 6,1% – до 1586,69 грн/МВт-ч (без НДС).

В целом среднегодовая прогнозная ОРЦ на 2018 год составит 1561,99 грн/МВт-ч (без НДС), что на 15,4% больше среднегодовой ОРЦ на 2017-й (1353,66 грн/МВт-ч).

В комиссии отметили, что ключевыми факторами пересмотра ОРЦ являются: увеличение цены на уголь и газ; изменение курса гривни; инфляция; рост заработной платы в промышленности; увеличение тарифов энергогенерирующих компаний; негативный эффект изменения структуры производства в 2018 году из-за ожидаемого снижения доли выработки АЭС и увеличения доли ТЭС и ТЭЦ,

Согласно материалам НКРЭКУ, последняя редакция (от 26 декабря 2017 года) прогнозного баланса на 2018 год предусматривает снижение объемов производства э/э АЭС до 52,9% в общей структуре выработки в стране по сравнению с ожидаемыми 55% в 2017 году. В то же время ожидается увеличение доли выработки ГК ТЭС с 29% до 30,6%. Кроме того, доля ТЭЦ и когенерационных установок в 2018 предусмотрена балансом в объеме 7,4% (7% – в 2017), ГЭС – 5,6% (5,7%), ГАЭС – 1,1% (1%), ВИЭ – 1,3% (1,2%), блок-станции – 1% (1%).

Таким образом, баланс-2018 предусматривает снижение выработки АЭС в следующем году на 1,281 млрд кВт-ч по сравнению с 2017-м против роста выработки ГК ТЭС на 3,679 млрд кВт-ч и ТЭЦ – на 0,91 млрд кВт-ч. В целом баланс предусматривает увеличение роста производства электроэнергии всеми электростанциями Украины в 2018 году на 2,4% (3,808 млрд кВт-ч) – до 159,307 млрд кВт-ч.

Импорт угля в 2018 году для нужд ТЭС и ТЭЦ ожидается в объеме 4,2 млн тонн, что соответствует 15,6% дефицита угля в Украине. Таким образом, суммарное потребление угля ТЭС и ТЭЦ страны в 2018 году ожидается в объеме 26,9 млн тонн, в т.ч. за счет внутренней добычи – 22,7 млн тонн.

По данным регулятора, при утверждении ОРЦ на 2018 год учтен рост стоимости угля на 25,8% (на $17,04/тонна) – до $83,08/тонна. Эта цена рассчитана исходя из средней рыночной цены на европейском рынке за период декабрь 2016 года – ноябрь 2017-го. По расчета НКРЭКУ, средняя рыночная цена угля на европейском рынке в ноябре текущего года составила $93/тонна, что на 11,9% выше цены, заложенной в ОРЦ.

В обосновании к проекту постановления НКРЭКУ также указано, что средняя ставка фрахта для транспортировки угля из Роттердама также возросла на 31,2% (на $2,9/тонна) – до $12,19/тонна (без учета перевалки).

Как сообщалось, НКРЭКУ в конце апреля 2016 года начала применение нового порядка формирования прогнозной ОРЦ на электроэнергию. Новый порядок, в частности, предполагает определение цены угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки до Украины".

ОРЦ влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.



Структура ОРЦ на 2018г, %

I квартал II квартал III квартал IV квартал ГК ТЭС 32,5 38,4 38,5 35,5 "Энергоатом" 19,4 19,5 20,8 18,9 ТЭЦ 15,2 6,3 5,3 11,7 ВИЭ 4,6 7,1 7,3 4,5 ГЭС 2,7 3,2 4,7 2,4 "Укрэнерго" 1,9 3,2 2,5 2,6 "Энергорынок" 0,3 0,1 0,4 0,4 Дотационные сертификаты 20,9 19,7 18,0 21,6 Акцизный налог 2,5 2,5 2,5 2,4

Данные: НКРЭКУ.