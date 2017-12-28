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Украина переходит на оплату медицинских услуг за каждого пациента - Супрун
Начиная с 2018 года государство будет оплачивать конкретные медицинские услуги, предоставленные пациентам на разных уровнях медицинской помощи.
Об этом на брифинге сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает корреспондент Укринформа.
"С 2018 года на первичном звене, когда каждая семья выбирает своего врача, все услуги оказываются бесплатно, весь перечень этих услуг предоставляется бесплатно. В 2019 году перейдем на бесплатные услуги специалистов в поликлиниках, в 2020 году через государственную страховку, за которую граждане заплатили налогами, будем оплачивать медицинские услуги в госпиталях", - сказала Супрун.
В 2018 году государство оплатит по новой схеме базовый пакет услуг семейных врачей, педиатров, терапевтов. Утвержден новый перечень услуг первичной медицинской помощи и новые требования к оснащению практики первичной помощи. Это типовой для европейских стран перечень услуг: консультации, направления, справки, профилактические осмотры, основные анализы. Набор анализов, которые входят в перечень, постепенно будет расширяться.
Супрун также сообщила, что правительство утвердило 19 нормативных актов относительно введения разных этапов медицинской реформы, среди которых положение о создании Национальной службы здоровья, через которую будет осуществляться оплата за медицинские услуги. Документ вступит в действие после подписания Президентом законопроекта №6327. И от этого зависят сроки внедрения реформы. В начале января будет объявлен конкурс на должность главы Службы, и до июля она будет образована и начнет работу.
Кроме того, утверждена методика расчета стоимости медицинской услуги.
Также были внесены изменения в положение о направлении граждан Украины на лечение за границу. Среди прочего усовершенствован механизм финансирования и предусмотрена возможность привлечения средств для оплаты лечения из благотворительных фондов, средств местных бюджетов, других незапрещенных законодательством источников.
Это позволит не только эффективно использовать бюджетные средства, но и не медлить с процессом направления на лечение за границу. Отныне, когда пациент нуждается в неотложном лечении, он может выезжать в клинику на лечение с того момента, когда комиссия поставила его на учет.
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