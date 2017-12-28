НБУ упростил условия проведения арбитражных операций на условиях маржинальной торговли

Национальный банк Украины упростил условия проведения арбитражных операций на условиях маржинальной торговли, предусматривающих покупку/продажу иностранной валюты за иностранную валюту, то есть без использования гривни.

"Банки смогут осуществлять такие операции по поручению юрлиц и физлиц-предпринимателей, тогда как ранее можно было осуществлять их только по поручению клиентов-физлиц; смогут проводить арбитражные операции с новым инструментом - банковскими металлами", - говорится в сообщении центробанка в среду.

Согласно ему, соответствующее постановление №143 правление НБУ приняло 26 декабря, оно вступит в силу 2 января 2018 года.

Нацбанк добавляет, что банки также получат возможность проводить арбитражные операции не только с иностранными банками, но и с иностранными небанковскими финансовыми учреждениями, имеющими право осуществлять торговлю иностранной валютой, а также смогут заключать договора для проведения арбитражных операций с другими уполномоченными банками, которые уже установили отношения с иностранными контрагентами.

"Также отменяются требования о регистрации банками в Национальном банке правил проведения арбитражных сделок ... и клиентских операций по купле-продаже иностранных валют на условиях "форвард" в Системе подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке", - отмечает регулятор.

Помимо того принятое постановление позволяет международным финансовым организациям (МФО) покупать или продавать валюту в любом украинском банке по выбору, а не только в том учреждении, где открыт их счет.

Документ отменяет также норму, согласно которой покупка иностранной валюты 1-й группы Классификатора для выполнения долговых обязательств заемщика по кредиту разрешается только при условии, что в счет кредита кредитор фактически также передал иностранную валюту 1-й группы Классификатора.

Как считает Нацбанк, указанные меры будут способствовать расширению возможностей банков по проведению арбитражных операций и расширят круг клиентов, которые смогут осуществлять такие операции.