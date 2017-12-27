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АНАЛИТИКА

Как изменилась армия за год

13:43 27.12.2017 |

Политика, Украина

 Руслан Рудомський / Depo.ua

Вопрос финансирования традиционно остается наиболее болезненным, когда речь заходит о Вооруженных силах Украины. Оно и не удивительно, ведь на протяжении всех лет Независимости (до 2014-го года) украинская армия финансировалась по остаточному принципу - просто никто не хотел верить, что нам когда-нибудь придется с кем-то воевать, а особенно с таким монстром, как Россия.

Собственно, за такое халатное отношение государства к своим вооруженным силам, мы и получили в начале 2014-го года ту картину, которую получили: голую-босую-голодную армию, в которой элементарно не было чем заправить недораспроданные остатки военной техники.

После российской агрессии в марте 2014-го года отношение к вооруженным силам со стороны украинской власти кардинально изменилось, но было поздно - армию пришлось отстраивать буквально с нуля и буквально на ходу. Хочется отметить, что государство здесь достигло немалого прогресса, хоть и до идеального состояния еще очень и очень далеко.

В частности, военный бюджет Украины в 2017-м году составил 64,0274 млрд грн., что на момент его принятия составляло 2497,4 млн долл. по курсу НБУ. Здесь стоит отметить два момента: в гривневом эквиваленте на тот момент это был абсолютный рекорд за все годы Независимости, причем, с хорошим отрывом - до этого больше всего на армию выделялось в 2016-м году - 51,1 млрд грн., или 2175,6 млн долл.

Однако, если взять за основу долларовый эквивалент, то финансирование 2017-го года уступает аналогичным расходам 2014-го (3365,4 млн долл.) и 2015-го (3126,4 млн долл.) годов. Но тому есть несколько логических объяснений: во-первых, курс доллара тогда был 7,993 и 15,769 соответственно, а во-вторых, в те годы Украина вела полноценные и полномасштабные боевые действия с врагом, который превосходил ее как численностью, так и оснащением. Поэтому в 2014-2015-х годах хоть и выделялось больше средств на армию, и львиная доля их шла не на модернизацию ВСУ и реформы, а на текущие расходы войны.

Что касается 2017-го года, то больше всего возросло финансирование на нужды развития вооружения. Что же касается зарплат военнослужащим, то они фактически остались на том же уровне, на котором были установлены после увеличения в январе 2016-го (7000 грн. - минимальная зарплата у военнослужащего-контрактника; соответственно, у сержантов и офицеров заработки большие). При этом информации о задолженности или существенных задержках выплат денежного содержания не поступала.

Кроме этого, в 2017-м году был повышен размер "боевых" надбавок за службу в зоне АТО: на линии боевого соприкосновения на глубину ротных опорных пунктов первого эшелона теперь добавляют ежемесячно 7500 грн, в других местах дислокации в пределах определенного района АТО - 3500 грн. (в 2016-м году за "первую линию АТО" доплачивали 4200 грн., за другую дислокацию в зоне АТО - 1200 грн.).

Остается добавить, что в 2018-м году проектом госбюджета предусмотрено финансирование ВСУ на сумму 83,3145 млрд грн., что эквивалентно 2249,5 млн долл.

Организационно-правовая форма

Невероятно, но факт: то, к чему Украина шла все 25 лет своей независимости, стало реальностью в наши дни армия полностью перешла на контрактную форму существования. Еще до конца 2016-го года контрактники окончательно заменили мобилизованных и составляют сегодня в ВСУ 100% личного боевого состава.

Конечно, проблема комплектации личным составом воинских частей и бригад до сих пор остается не до конца решенной (особенно это касается складов вооружения), но наконец-то страна отказалась от такого позорного явления, как мобилизация, когда по городам и селам военкоматы отлавливали граждан Украины и под страхом уголовной ответственности принуждали их защищать Родину.

Однако, все ли так просто и радужно в этой теме, как кажется на первый взгляд? Ведь мало только привлечь военнослужащего к контрактной службе - его там нужно еще и удержать. Тем более, что сегодня военнослужащие-контрактники, которые в начале АТО заключили контракты "до завершения особого периода", могут в одностороннем порядке расторгнуть контракт после 18 месяцев службы - соответствующий закон приняла Верховная Рада Украины еще 12 июля 2016-го года.

Тем не менее, профессия военный понемногу становится престижной и востребованной. Об этом красноречиво свидетельствует статистика: в начале января 2017-го года Минобороны сообщало, что контракт с ВСУ подписали 69 тысяч человек, а уже в конце сентября 2017-го года - 120 тысяч человек. При этом также сформирован резерв военнообязанных первой очереди, который составляет почти 130 тысяч человек.

Вооружение

Военная техника, которая находится на вооружении Вооруженных сил Украины, до недавнего времени была преимущественно советской. Собственно, она и сейчас остается преимущественно такой, однако, есть определенные сдвиги в лучшую сторону. Например, из советского танка Т-64 украинские оружейники сделали модерновый Т-64БМ "Булат", который по состоянию на сегодня находится на вооружении только у Вооруженных сил Украины. В частности, в мае 2017-го года 50 танков Т-64БМ "Булат" прошли капитальный ремонт и восстановление и находятся на вооружении бронетанковых войск украинской армии. Всего их по состоянию на сегодня на вооружении ВСУ находится около 100 штук.

Кроме этого, согласно различным сводным данным, всего на вооружении украинских силовиков на конец 2017-го года находится 230 единиц танков Т-72. Плюс еще около 140 таких танков находится на хранении.

Для сравнения: в 2014-м году оборонная промышленность передавала партии вооружение, которого хватало лишь для взвода, сегодня же только танков передается столько, что хватит для обеспечения полной комплектации танковой бригады.

В целом, в 2017-м году на вооружение Вооруженных сил Украины было принято 14 образцов и поставлено в воинские части около 1300 единиц вооружения и военной техники. Это, в частности, система залпового огня БМ 9П140 "Ураган", транспортные заряжающие машины ТЗМ9Т452, зенитные самоходные установки "Шилка" и зенитные ракетные комплексы "Оса", танки Т-64БВ, Т-72БВ, боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2, боевые разведывательно-дозорные машины БРДМ-2Л1, грузовые автомобили КрАЗ, самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300, радиолокационные станции "Пеликан", противотанковые ракетные комплексы "Стугна-П", а также военные самолеты Су-25, Су-27 и Миг-29.

Также в 2017-м году были сняты с хранения и возвращены на боевое дежурство в зоне АТО самоходные ЗРК средней дальности 9К330 "Тор" в количестве 100 штук.

 

Что касается новинок, то в течение этого года на вооружение приняты новые образцы украинского оружия: переносной ракетный комплекс "Корсар", бронированный автомобиль "Козак-2", автомат "Вулкан" (5.45×39 мм 7,62×39 мм), радиорелейные станции Р-414 и Р-402, сигнальная мина, экранно-выхлопное устройство "Адрос", тренажер экипажа бронетранспортера БТР-4, и другое.

Подобное многообразие позволяет забыть о тех ужасах, которые творились в Вооруженных силах в 1990-х и 2000-х годах, когда вся техника или консервувтровалась, или распродавалась за границу.

Военная форма

Продолжается процесс создания радикально нового дизайна как повседневной, так и парадно-выходной формы. Здесь стоит запастись терпением и дождаться его завершения.

 

Что касается текущего обеспечения военной формой, то с этим проблем в 2017-м году не было. Еще 29 августа на брифинге спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута сообщил, что в этом году МО к зиме подготовилось заблаговременно.

Питание

Ни для кого не секрет, что в горячие кризисные времена, которые наступили с началом российской агрессии весной 2014-го года, ситуацию в армии спасли американские сухпаи и гиперактивность волонтеров. Но все время на этом выезжать было невозможно, поэтому в долгосрочной перспективе нужно было придумать что-то другое, что бы имело системный характер.

И тут стоит отметить, что Минобороны продвинулось довольно далеко вперед и, на самом деле, есть чем похвастаться. Мы не один раз поднимали вопрос реформы системы питания ВСУ, которую проводит, преодолевая неистовое сопротивление бюрократов, команда волонтерского десанта Дианы Петрени. Но лишь в текущем году реформа, что называется, пошла в массы.

 

После нескольких лет фактического саботажа, 8 декабря 2016-го года Минфин наконец пошел навстречу армии и дал реформе зеленый свет и в 2017-м году она впервые вышла за пределы двух тестовых частей (во Львове и Одессе) и пошла осваивать общенациональные пространства.

Согласно 157-го приказа министра обороны 19 января 2017-го года, в этом году на новую систему питания перешли 20 частей Вооруженных сил Украины. А для перевода всех частей ВСУ на реформированную систему питания нужно не менее трех лет времени и много миллионов капиталовложений, преимущественно в новое кухонное и роздаточне оборудование.

Кроме этого, украинская армия в этом году уверенно переходит на сухпаи нового образца, которые, кроме лучшей калорийности продуктов, оборудованные безпламенными подогревателями. Это позволяет бойцам даже в военно-полевых условиях есть вкусную (насколько это возможно) и горячую еду.


Стоит добавить, что стоит такой сухпай 110 грн. за штуку в базовой комплектации, и 150 грн. с приложением и разогревом. Для сравнения: предыдущие сухпаи, которые лишь с натяжкой можно было назвать съедобными, стоили 96 грн. за штуку.

В целом же реформа системы продовольственного обеспечения и питания ВСУ, как и любая другая системная реформа в Украине, происходит преодолевая неистовое сопротивление системы, которую реформируют. И, как бы это пафосно не звучало, успех реформы зависит не в последнюю очередь от того, насколько хватит терпения и энтузиазма у реформаторов.

"Декоммунизация" ВДВ

Еще 16 октября 2016-го года сообщалось, что для ВСУ собираются радикально изменить дизайн формы. Первопроходцами здесь стала элита Вооруженных сил - Высокомобильные десантные войска (ВДВ). Однако, для них все завершилось не только сменой дизайна.

30 октября 2017-го года командование Высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины на своей странице в Facebook подробно расписало особенности униформы современных Высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины.

А уже 21 ноября 2017-го президент Украины Петр Порошенко официально изменил цвет берета украинского десанта с голубого на темно-бордовый (цвет maroon по международной классификации), а также постановил ввести новое название - Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины. Произошло это во время торжеств по случаю Дня десантника, который с 2017-го года также изменил дату - со 2 августа на 21 ноября.

 

Таким образом, произошел окончательный ментальный разрыв украинского десанта с как с совковым наследством, так и с десантом ВС РФ - страны оккупанта, с которой нас связывает общее прошлое.

Вместе с тем, "декоммунизированные" голубые береты останутся символом для десантников, которые отслужили. И это логично, поскольку с ними они совершали свои подвиги в предыдущие годы российско-украинской войны.

Впрочем, реформа с цветами maroon даст плоды для следующих поколений. Через несколько лет новые ребята-десантники, которые будут иметь темно-бордовые береты, даже не будут задаваться вопросом, почему они не голубые.

Движение к НАТО

В той или иной форме разговора о вступлении Украины в НАТО ведутся в течение всего периода Независимости. Однако, реальные очертания они приобрели лишь совсем недавно.

Полным ходом идет реализация "Стратегического оборонного бюллетеня Украины", согласно которому до 2020-го года ВСУ должны соответствовать стандартам НАТО.

 

В частности, 7 октября Порошенко ввел в действие решение СНБО "О Концепции обеспечения контрразведывательного режима в Украине", тем самым поручив правительству совместно с СБУ, Главным управлением разведки МО, Службой внешней разведки, Управлением государственной охраны, Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, к концу декабря разработать концепцию оптимизации Службы внешней разведки Украины в соответствии со стандартами Североатлантического альянса.

Кроме этого в Украине продолжается реформа сержантского корпуса, который к 2020-му году также должен отвечать стандартам НАТО. Работа проходит по нескольким направлениям, в частности, по совершенствованию системы подготовки сержантов и солдат. Для этого созданы Центры подготовки, которые по структуре, функциям и задачам практически тождественны соответствующим учебным заведениям стран НАТО. Введены курсы лидерства базового и среднего уровней, двухуровневые курсы инструкторов. Сегодня сержантский состав ВСУ учится в соответствующих школах за рубежом, в частности, в Школе НАТО в Обераммергау.

Стоит отметить, что "реформа сержантов" на самом деле является очень важной с точки зрения ухода от советчины, когда решения принимаются исключительно офицерским составом, а сержанты не отличаются от солдатской массы как по уровню образования, так и по способности принимать решения. Поэтому сержантов нужно отделить от основной солдатской массы. Они должны соответствовать уровню младшего командира. Должна быть повышена роль сержантского и старшинского состава в обучении, воспитании, подготовке личного состава и выполнении задач по назначению согласно стандартам НАТО.

Перспективы

Согласно Стратегии национальной безопасности Украины и Концепции развития сектора безопасности и обороны Украины ежегодное бюджетное финансирование сектора безопасности и обороны должно составлять не менее 5% от валового внутреннего продукта. Согласно проекту Государственного бюджета Украины на 2018-й год, эта сумма должна составить 156,2774291 млрд грн.

Однако, как уже отмечалось, непосредственно армия, через Министерство обороны получит лишь 83,3145 млрд грн. Остальные 72,9629291 млрд грн. пойдет в Министерство внутренних дел Украины (63,9191291 млрд грн.) и Администрацию Государственной пограничной службы Украины (9,0438 млрд грн.), с целью финансирования мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности государства, материально-технического обеспечения названных структур, строительства (приобретения) жилья для военнослужащих, находящихся в их подчинении, и тому подобное.

Итак, в следующем году Вооруженные силы Украины должны себя чувствовать, как минимум, не хуже, чем в текущем. При нынешних не самых простых экономических условиях это, скажем прямо, далеко не самый худший сценарий развития событий.

В целом же минувший год Вооруженные силы Украины прожили в состоянии некоего устойчивого развития: отката назад не было, скорее наоборот - удалось закрепить достигнутые в предыдущие годы успехи и даже развить их. И это не может не радовать, ведь насколько Украине нужна сильная армия - мы все убедились на протяжении последних четырех лет.
 

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22.12 Сколь­ко бу­ря­тов ВСУ на­стре­ля­ют из аме­ри­кан­ских Бар­ре­тов

21.12 Лу­цен­ко: тре­бо­ва­ние Да­ни­лю­ка о мо­ей от­став­ке - по­пыт­ка из­бе­жать уго­лов­ной от­вет­ствен­но­сти

21.12 НАБУ от­ри­ца­ет след­ствен­ные дей­ствия в Гос­фин­мо­ни­то­рин­ге

21.12 Аме­ри­кан­ская адми­ни­стра­ция одоб­ри­ла по­став­ки стрел­ко­во­го ору­жия Укра­ине

21.12 Кры­са в оч­ках: Что из­вест­но о рос­сий­ском шпи­оне Ежо­ве из Ка­б­ми­на

20.12 По­ро­шен­ко за­явил, что бу­дет спо­соб­ство­вать укреп­ле­нию укра­ин­ской груп­пи­ров­ки на Дон­бас­се

20.12 Ко­гда Са­а­ка­шви­ли сно­ва начнет ми­рить­ся с По­ро­шен­ко

20.12 Ме­ха­низм при­оста­нов­ки без­ви­за: ЕС об­на­ро­до­вал тре­бо­ва­ния к Укра­ине

20.12 Как да­ле­ко мо­жет зай­ти на­ступ­ле­ние ги­бри­дов

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16:50 5 тех­но­ло­гий бу­ду­ще­го, ко­то­рые из­ме­нят жизнь уже в 2018

13:12 Опуб­ли­ко­ван спи­сок худ­ших па­ро­лей 2017 го­да

12:42 HTC вы­пу­стит лам­поч­ку, ко­то­рая мо­жет спа­сать жиз­ни

26.12 Раз­ра­бот­чи­ки пор­та­тив­ной за­ряд­ной стан­ции FingerPow со­бра­ли на Kickstarter в пять раз боль­ше средств, чем пла­ни­ро­ва­ли

26.12 В Япо­нии про­ве­де­ны успеш­ные ис­пы­та­ния 5G-свя­зи в дви­же­нии

26.12 Qualcomm на­ме­ре­ва­ет­ся стать клю­че­вым иг­ро­ком на рын­ке бес­пи­лот­ных ма­шин

26.12 Opera встро­и­ла в свой бра­у­зер за­щи­ту от май­не­ров

22.12 Спу­стя сут­ки по­сле при­зна­ния о за­мед­ле­нии смарт­фо­нов на Apple уже два­жды по­да­ли в суд

22.12 Ка­ва­лер па­рик­махер­ских услуг: фе­но­мен успе­ха Toni & Guy

22.12 Facebook за­пу­сти­ла но­вую функ­цию за­щи­ты от фишин­га

22.12 Но­вые оч­ки до­пол­нен­ной ре­аль­но­сти Magic Leap: про­рыв или нет?

21.12 На­зва­ны смарт­фо­ны 2017 го­да с са­мы­ми жи­ву­чи­ми ба­та­ре­я­ми

21.12 Apple под­твер­ди­ла на­ли­чие в iOS функ­ции, сни­жа­ю­щей про­из­во­ди­тель­ность при из­но­се ак­ку­му­ля­то­ра

20.12 Ев­ро­пей­ский суд при­рав­нял Uber к так­си. Что из это­го сле­ду­ет?

20.12 Facebook до­бав­ля­ет в со­ци­аль­ную сеть но­вую функ­цию рас­по­зна­ва­ния лиц на фо­то

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22.12 Ка­ва­лер па­рик­махер­ских услуг: фе­но­мен успе­ха Toni & Guy

20.12 Про­фес­сии бу­ду­ще­го: че­му учить­ся, чтобы пре­успеть в кон­ку­рен­ции с ро­бо­та­ми

14.12 10 ка­честв, ко­то­рые не лю­бят ра­бо­то­да­те­ли

12.12 Ха­рак­тер мо­жет по­ме­шать ка­рье­ре

04.12 Google и Facebook кон­тро­ли­ру­ют 84% гло­баль­но­го рын­ка циф­ро­вой ре­кла­мы

23.11 Как швед­ская ком­па­ния на­учи­лась пе­ча­тать ча­сти те­ла на 3D-прин­те­ре

22.11 Чер­ная пят­ни­ца: пять осо­бен­но­стей в Укра­ине

21.11 Со­бе­се­до­ва­ние: 4 во­про­са, чтобы при­нять ре­ше­ние

17.11 Нар­ко­ман, ал­ко­го­лик, убий­ца, IT-биз­нес­мен? Как на­чи­на­лась ис­то­рия со­зда­те­ля ан­ти­ви­ру­са McAfee. И за­кон­чи­лась

14.11 10 ха­рак­те­ри­стик хо­ро­ше­го на­чаль­ни­ка

13.11 Как до­го­во­рить­ся с на­чаль­ством об уда­лен­ной ра­бо­те

13.11 Гла­ва экс­перт­но­го со­ве­та при пра­ви­тель­стве ФРГ при­зы­ва­ет от­ме­нить вось­ми­ча­со­вой ра­бо­чий день

09.11 По­че­му уволь­ня­ют­ся со­труд­ни­ки? 8 оши­бок ком­па­ний

07.11 Ро­бо­ты ско­ро за­ме­нят лю­дей-ре­кру­те­ров

06.11 Как уй­ти с ра­бо­ты, кра­си­во хлоп­нув две­рью

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