НАБУ проводит выемку документов в Ощадбанке по 3 делам о спецконфискации $1,5 млрд Януковича и его окружения

Национальное антикоррупционное бюро проводит выемку документов в Ощадбанке по 3 уголовным производствам о спецконфискации 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах бывшего Президента Виктора Януковича и его окружения.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Ощадбанк поступили постановления Соломенского суда о выемке по ходатайству следственных детективов НАБУ документов по оффшорным компаниям. Выемки происходят по делам по факту незаконных действий должностными лицами банка в связи со списанием средств в пользу бюджета", - сказал он.

Согласно постановлениям суда, НАБУ расследует не одно, а по крайней мере 3 уголовных производства в отношении должностных лиц по ст. 388 (незаконные действия в отношении арестованного имущества) и ст. 191 (растрата) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, фракции "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" в Верховной Раде требуют от руководства НАБУ объяснений относительно обыска в Государственной службе финансового мониторинга по делу о спецконфискации $1,5 млрд Януковича и его окружения.