Воскресные выборы в ОТО: Почему оппозиция опять проиграла, а власть не победила

Дмитро Качура / Depo.ua

Как и ожидалось, после завершения выборов в объединенные общины власть и оппозиция начали соревноваться в СМИ за право быть победителями. Правда в этом диспуте находится где-то посередине.

В воскресенье, 24 декабря, завершился очередной цикл первых выборов объединенных общин. Несмотря на очень спокойную и, можно сказать, совершенно незаметную в медийном плане избирательную кампанию в 51 объединенной территориальной общине из 17 областей Украины, результаты гонок стали объектом для манипуляций со стороны партийных бонз в Киеве. Традиционно об уверенной победе своей политсилы отрапортовала Юлия Тимошенко. Она решила выполнить функции Центризбиркома и посчитать достижения всех политсил, которые принимали участие на этих выборах. По ее информации, "Батькивщина" получила победу с 31,6% голосов избирателей. На втором месте в местных общинах - БПП "Солидарнисть", у которого 19,4% голосов избирателей. У Аграрной партии - 13,7% голосов, партия "Наш край" получила 7,1% голосов избирателей в ОТГ. "Радикалы" Ляшко набрали 6,6%. Кроме того, до общин были избраны депутаты от Укропа, "Самопомочи", "Оппозиционного блока", "Народного фронта" и "Свободы".

Победа победой, но возникает вопрос из старого анекдота про утопленника профессора-полиглота: и что, это ему помогло? Дело в том, что в большинстве общин "Батькивщина", несмотря на формальную победу, окажется в глухой оппозиции. Ведь президентской политсиле значительно легче находить союзников - это и Аграрная партия, которая показала серьезный результат и, "радикалы", и "Наш Край".

Хотя "Блок Петра Порошенко" показал не слишком высокий результат на выборах в советы, председателями ОТО стали 28 кандидатов от этой партии. В общем, это 55% от общего количества избранных глав общин. Впрочем, и здесь есть нюанс. Непосредственно от президентской политсилы победило 17 кандидатов. Причем некоторых из них (в частности, на Киевщине) вписали в президентскую политсилу буквально за месяц до выборов. Так сказать, для статистики. Еще четыре победителя хоть и были членами партии, но баллотировались как самовыдвиженцы. А еще семеро новоиспеченных глав ОТО, которых вписывают в общий зачет представители БПП, вообще формально не имели к этой партии никакого отношения и шли при неформальной поддержке президентской партии.

Но действительно ли они после победы будут действовать в унисон с президентской вертикалью на местах - вопрос открытый. К тому же не исключено, что их поддерживали и другие партии. Здесь стоит напомнить историю двухмесячной давности с главой Медвинской ОТО, в Киевской области, о поддержке которой постфактум заявило сразу три силы - БПП, "Батькивщина" и "радикалы".

Обращают на себя внимание очень хорошие результаты президентской партии в юго-восточных областях Украины. Так, на Николаевщине во всех семи новых общинах председателями стали представители БПП. 100-процентное "попадание" произошло в Днепропетровской области, где во всех трех общинах победили пропрезидентские кандидаты. На этом фоне результаты "Батькивщины" выглядят более чем скромными - их кандидаты стали главами только в 4 ОТО из 51-й.

Трех глав получила "Радикальная партия". Причем, кроме базовой для Ляшко Черниговщины (Линовицкая ОТО) и Сумщины (Чупахивская ОТО, где в совете из 14 депутатов будет заседать 10 "радикалов") представитель Ляшко, председатель Белоцерковского райсовета Виталий Гринчук победил в настоящее время в самой большой ОТО Киевской области - Узинськой городской общине - победив мэра города Александра Охрименко. Тот шел от БПП. Еще двух глав ОТО получил проект "За конкретные дела" семьи Герег на Хмельнитчине.

А вот настоящей неожиданностью воскресных выборов стала довольно высокая явка: в большинстве общин она значительно превышала 50 процентов, что свидетельствует о серьезном напряжение на местах и понимание того, что в результате децентрализации ресурсы, которые получает победитель, является более чем весомыми.