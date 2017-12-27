НБУ отменил отдельные требования к банкам о проведении ими валютных операций клиентов

Национальный банк Украины отменил отдельные требования к банкам о проведении ими валютных операций клиентов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

Нацбанк предоставил банкам инструменты, с помощью которых последние могут самостоятельно предотвращать рисковую деятельность и управлять рисками с применением риск-ориентированного подхода.

При таких обстоятельствах усиленный контроль со стороны Национального банка за процессом проведения банками операций клиентов потерял свою актуальность.

Как сообщает пресс-служба НБУ, смягчение требований также уменьшит нагрузку на банки в части предоставляемой ими статистической информации.

В частности, отменяется норма ежедневной отправки банками в НБУ информационного файла #2C, который был введен НБУ с сентября 2014 года.

Информация о валютных операциях клиентов будет предоставляться банками в НБУ по обновленным формам статистической отчетности в соответствии с правилами организации статистической отчетности.

Кроме того, отменяется обязательное заверение печатью копий документов, предоставленных клиентами в банк для осуществления валютных операций.

Указанные изменения утверждены постановлением правления Национального банка Украины № 135 от 21 декабря 2017 года, которое вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Нормы, которые отменяют информационный файл, вступают в силу с 1 января 2018 года.

Как сообщали Українські Новини, в декабре Национальный банк усилил требования к документам, которые подаются на получение индивидуальной лицензии на перевод валюты за границу.