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НБУ отменил отдельные требования к банкам о проведении ими валютных операций клиентов
19:27 26.12.2017 |
Национальный банк Украины отменил отдельные требования к банкам о проведении ими валютных операций клиентов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
Нацбанк предоставил банкам инструменты, с помощью которых последние могут самостоятельно предотвращать рисковую деятельность и управлять рисками с применением риск-ориентированного подхода.
При таких обстоятельствах усиленный контроль со стороны Национального банка за процессом проведения банками операций клиентов потерял свою актуальность.
Как сообщает пресс-служба НБУ, смягчение требований также уменьшит нагрузку на банки в части предоставляемой ими статистической информации.
В частности, отменяется норма ежедневной отправки банками в НБУ информационного файла #2C, который был введен НБУ с сентября 2014 года.
Информация о валютных операциях клиентов будет предоставляться банками в НБУ по обновленным формам статистической отчетности в соответствии с правилами организации статистической отчетности.
Кроме того, отменяется обязательное заверение печатью копий документов, предоставленных клиентами в банк для осуществления валютных операций.
Указанные изменения утверждены постановлением правления Национального банка Украины № 135 от 21 декабря 2017 года, которое вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Нормы, которые отменяют информационный файл, вступают в силу с 1 января 2018 года.
Как сообщали Українські Новини, в декабре Национальный банк усилил требования к документам, которые подаются на получение индивидуальной лицензии на перевод валюты за границу.
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