В январе-ноябре госбюджет выполнен с профицитом 5,5 млрд гривен

В январе-ноябре текущего года государственный бюджет выполнен с профицитом в 5 519,798 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

При этом профицит специального фонда госбюджета за отчетный период составил 23 827,613 млн гривен, тогда как общий фонд сведен с дефицитом 18 307,815 млн гривен.

Ноябрь был сведен с профицитом в 28 397,021 млн гривен.

Профицит общего фонда госбюджета в ноябре составил 61,2 млрд гривен, при этом спецфонд сведен с дефицитом в 32,8 млрд гривен.

Профицит сводного бюджета за 11 месяцев составляет 33,9 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в январе-ноябре текущего года государственный бюджет перевыполнен по доходам на 2,1%, или на 15 млрд гривен.

Доходы госбюджета за 11 месяцев текущего года составили 724,472 млрд гривен, при этом доходы общего фонда составили 638,526 млрд гривен, спецфонда - 85,945 млрд гривен.

Перевыполнение поступлений в общий фонд составили 0,6%, или 3,9 млрд гривен.

Налоговые сборы за отчетный период составили 576,688 млрд гривен.

При этом в ноябре госбюджет выполнен по доходам с дефицитом 15,8 млрд гривен (доходы составили 77 млрд гривен от запланированных 92,8 млрд гривен).