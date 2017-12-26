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США не намерены продлевать действующий до 2018 режим беспошлинного ввоза в США товаров из Украины
США не намерены продлевать действующий до 2018 года режим беспошлинного ввоза товаров из Украины в рамках программы Генеральной системы преференций (ГСП) США.
Об этом говорится в письме Президента США Дональда Трампа к председателям палат Конгресса, передают Українські Новини.
"Я сообщаю вам о моем намерении приостановить действие беспошлинного режима по программе ГСП к определенным правомочным статьям, являющимся продуктом Украины", - говорится в письме.
Трамп отмечет, что решение не продлевать программу ГСП для Украины связано с выполнением обязательства по адекватной и эффективной защите прав интеллектуальной собственности.
Как сообщали Українські Новини, в 2015 году Украина получила разрешение на беспошлинный ввоз около 5 000 товаров в США на период с 29 июля 2015 до 31 декабря 2017 года в рамках возобновления программы Генеральной системы преференций США.
Программа ГСП касается наиболее распространенных в производстве товаров: большого количества типов продукции химической промышленности, минералов и строительного камня, ювелирных изделий, многих типов ковров, а также определенных видов продукции сельского хозяйства и рыболовства.
Для пользования преимуществами беспошлинного режима в США по системе ГСП Украина должна продемонстрировать наличие эффективной защиты прав интеллектуальной собственности и трудовых прав, а украинские компании - соответствие критериям правил происхождения товара.
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