Финансовые новости
- |
- 23.12.17
- |
- 19:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ отсрочил на 2 года срок увеличения уставного капитала банков до 300 млн грн
20:01 22.12.2017 |
Национальный банк Украины внес изменения в график достижения минимального размера уставного и регуляторного капитала банков, отсрочив срок повышения уставного капитала до 300 млн грн до 11 июля 2020 года с 11 июля 2018 года, сообщается на веб-сайте центробанка.
"Соответствующее решение основывается на детальном анализе рисков деятельности банковского сектора: сейчас ситуация в финансовой системе стабилизировалась, а динамика показателей банков Украины является положительной. Следовательно, объективные факторы позволили без создания дополнительных рисков для финансовой стабильности смягчить график приведения банками минимального размера уставного и регуляторного капитала установленным требованиям", - отмечено в сообщении.
Нацбанк также уточняет, что адекватность капитала небольших банков в настоящее время существенно (более чем в два раза) превышает нормативное значение. Кроме того, по результатам диагностики качества активных операций только четыре банка из группы небольших нуждались в докапитализации из-за неудовлетворительного качества кредитного портфеля.
В то же время НБУ указывает, что ключевой задачей для акционеров и топ-менеджмента небольших банков отныне должна стать разработка и пересмотр бизнес-моделей.
По состоянию на 11 декабря 2017 года 42 банка имели уставный капитал ниже 300 млн грн.
Соответствующее решение закреплено постановлением правления "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты НБУ" №136 от 21 декабря 2017 года, которое вступает в силу с 23 декабря 2017 года.
Согласно постановлению предусмотрены следующие изменения в графике приведения банками уставного и регуляторного капитала до минимального размера:
|Сумма, млн грн
|Предыдущий график, сроки
|Актуальный график, сроки
|300
|11.07.2018
|11.07.2020
|400
|11.07.2019
|11.07.2022
|450
|11.01.2020
|-
|500
|11.07.2024
|11.07.2024
Источник: НБУ
По данным Нацбанка, при определении сроков нового графика было проведено обсуждение с банковским сообществом, Независимой ассоциацией банков Украины, профильным комитетом Верховной Рады и Международным валютным фондом.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ отсрочил на 2 года срок увеличения уставного капитала банков до 300 млн грн
|Гройсман высказался против открытия рынка земли
|Расчеты с Газпромом будут проведены в феврале-2018 после решения арбитража по транзиту - Коболев
|Нафтогаз по решению Стокгольмского арбитража не будет платить за поставленный "Газпромом" газ на НКТ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Стокгольмский арбитраж полностью отклонил требования Газпрома по принципу бери или плати, - Нафтогаз
|Bellingcat опубликовала интерактивную карту обстрелов Украины Россией летом 2014-го
|Сколько бурятов ВСУ настреляют из американских Барретов
|На 22 декабря финансисты допускают рост курса доллара на межбанке
|Рада разрешила эвакуировать припаркованные автомобили препятствующие движению транспорта
|Луценко: требование Данилюка о моей отставке - попытка избежать уголовной ответственности
|НАБУ отрицает следственные действия в Госфинмониторинге
Это интересно
|Uber открыл офис в Киеве, назначил А.Стаха генеральным менеджером сервиса в Центральной и Восточной Европе
|Профессии будущего: чему учиться, чтобы преуспеть в конкуренции с роботами
|В Токийском университете открыт новый самовосстанавливающийся материал, который планируют использовать в смартфонах
|Индекс страсти и инвестиции
|Jeep Cherokee обновился. Теперь он такой же, как все
|В будущем году 3D-сенсоры придут в смартфоны массового сегмента
|Представлены смартфоны Samsung Galaxy A8 и Galaxy A8+