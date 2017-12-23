НБУ отсрочил на 2 года срок увеличения уставного капитала банков до 300 млн грн

Национальный банк Украины внес изменения в график достижения минимального размера уставного и регуляторного капитала банков, отсрочив срок повышения уставного капитала до 300 млн грн до 11 июля 2020 года с 11 июля 2018 года, сообщается на веб-сайте центробанка.

"Соответствующее решение основывается на детальном анализе рисков деятельности банковского сектора: сейчас ситуация в финансовой системе стабилизировалась, а динамика показателей банков Украины является положительной. Следовательно, объективные факторы позволили без создания дополнительных рисков для финансовой стабильности смягчить график приведения банками минимального размера уставного и регуляторного капитала установленным требованиям", - отмечено в сообщении.

Нацбанк также уточняет, что адекватность капитала небольших банков в настоящее время существенно (более чем в два раза) превышает нормативное значение. Кроме того, по результатам диагностики качества активных операций только четыре банка из группы небольших нуждались в докапитализации из-за неудовлетворительного качества кредитного портфеля.

В то же время НБУ указывает, что ключевой задачей для акционеров и топ-менеджмента небольших банков отныне должна стать разработка и пересмотр бизнес-моделей.

По состоянию на 11 декабря 2017 года 42 банка имели уставный капитал ниже 300 млн грн.

Соответствующее решение закреплено постановлением правления "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты НБУ" №136 от 21 декабря 2017 года, которое вступает в силу с 23 декабря 2017 года.

Согласно постановлению предусмотрены следующие изменения в графике приведения банками уставного и регуляторного капитала до минимального размера:

Сумма, млн грн Предыдущий график, сроки Актуальный график, сроки 300 11.07.2018 11.07.2020 400 11.07.2019 11.07.2022 450 11.01.2020 - 500 11.07.2024 11.07.2024

Источник: НБУ

По данным Нацбанка, при определении сроков нового графика было проведено обсуждение с банковским сообществом, Независимой ассоциацией банков Украины, профильным комитетом Верховной Рады и Международным валютным фондом.