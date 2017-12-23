Гройсман высказался против открытия рынка земли

Об этом премьер-министр сказал на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года.

"Эти изменения нам нужны не для МВФ, они нужны для Украины", - отметил Гройсман.

"Я за то, чтобы продавать украинскую землю только украинскому фермеру. Точка. И то в ограниченном количестве. Я против того, чтобы продавать украинскую землю иностранцам. И я против того, чтобы продавать крупным корпорациям. Мировым, украинским - не имеет значения ", - сказал премьер.

По его мнению, открытие рынка земли может повлечь краткосрочный всплеск инвестиций, но долгосрочный - нет.