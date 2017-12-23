Bellingcat опубликовала интерактивную карту обстрелов Украины Россией летом 2014-го

Международная расследовательская группа Bellingcat опубликовала интерактивную карту с координатами, откуда, как утверждают исследователи, Россия и подконтрольные ей силы боевиков обстреливали восточную часть Украины летом 2014 года.

Используя доказательства из открытых источников, в этом отчете сделана попытка задокументировать полную шкалу российских артиллерийских нападений на Украину летом 2014 года.

Расследователи искали места вооруженных атак с помощью карт Google Earth для разных дат.

Исследование провели на территории Украины в пределах 22-х километров украинско-российской границы в Донецкой и Луганской областях, а на России - всю территорию приграничной с Украиной Ростовской области. Всего в зоне поиска обнаружили и рассмотрели 2254 объекта, откуда могли вести огонь. 518 из них оказались местами, откуда производились артиллерийские обстрелы внутри Украины, 305 - определены как потенциальные огневые позиции на России или близки к границе внутри Украины.

По данным расследователей, за период лета 2014 года артиллерийские подразделения российских вооруженных сил обстреляли территорию Украины минимум 149 раз.

"Трансграничные артиллерийские нападения можно найти во всей пограничной зоне конфликта в Донецкой и Луганской областях", - сообщили исследователи, добавив, что эти нападения невозможно считать "случайными".

Эти нападения могут рассматриваться лишь как военные действия Российской Федерации против Украины.