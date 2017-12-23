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Сколько бурятов ВСУ настреляют из американских Барретов
08:57 22.12.2017 |
В середине декабря администрация Трампа приняла важное решение, которое стало глобальным сдвигом в американской политике в отношении Украины.
Как сообщила влиятельная газета "The Washington Post", Государственный департамент США при поддержке администрации утвердил коммерческую лицензию на продажу Украине партии 12,7-мм (вернее .50 BMG (Browning machine gun) снайперских винтовок Barrett M107A1, боеприпасов и сопутствующего имущества к ним.
Сделка общей стоимостью $41,5 млн должна пройти по линии Direct Commercial Sales, то есть не попадает под определение военной помощи (и значит не входит в те $350 млн военного бюджета).
И, несмотря на то, что это всего лишь лицензия и поставок стоит ожидать в ближайшие пару месяцев, это крайне важная для ВСУ информация на фоне увеличивающихся потерь от снайперского огня противника.
Причем эти винтовки не являются чем-то новым для украинских солдат - еще с конца 2014 г. по разным каналам начались закупки таких винтовок. Так, в декабре 2014 г. через государственную компанию "Укринмаш" (в составе ГК "Укроборонпром") 15 винтовок было приобретено для нужд Сил Специальных Операций, а в марте 2015 г. - 52 "ствола" для нужд Национальной Гвардии Украины (через компанию AMI Global Security с разрешения Государственного департамента) на сумму $502,94 тыс. Были закупки и позже - по крайней мере, такие винтовки "светились" на фото и видео как на вооружении морской пехоты, так, и, например, Государственной погранслужбы.
При этом нельзя не заметить, что большую часть винтовок Украина закупала как бы в частном порядке: правительство США "закрывало глаза", считая это продажей охотничьего оружия, частным бизнесом - ведь "Барретты" в стране находятся в свободной продаже на коммерческом рынке.
Отметим, что поставка такой большой партии тяжелых винтовок является элементом стратегического планирования и развития ВСУ. Еще при появлении первых образцов "Барретов" в 2015 г. в среде военных экспертов и кадровых военных развернулась дискуссия, которая в итоге свелась к следующим выводам - поставка большой партии такого оружия будет эффективной только при заранее подготовленных стрелках - условно говоря снайперах, насыщении подразделений цифровой связью, тепловизорами и просто биноклями. Есть все основания думать, что через два года ситуация со снайперами сменилась настолько, что мы можем смело потратить такую немалую сумму на закупку партии винтовок и это реально скажется на ситуации на линии соприкосновения. Причем подготовка таких снайперов будет кардинально отличаться от "обыкновенного" снайпера, где "каждый выстрел - в цель", эффективность применения такой винтовки прежде всего в возможности отстрелять серию по цели с гарантированной возможностью поражения.
Что касается боевой эффективности, то, несмотря на то, что винтовка калибра 12,7 мм является достаточно неповоротливой в армейских условиях (ну, по крайней мере, на фоне более легкой СВД или коммерческой калибра .338), однако обладает без сомнения феноменальными боевыми свойствами (что признается во всем мире - "Барреты" состоят на вооружении более чем 30 стран) и может быть признана одним из средств огневой поддержки мотопехотного подразделения.
Такие винтовки на западе обычно называют "антиматериальными", а даже скорее "антитранспорными", и есть почему - масса и энергия пули .50 BMG позволяют останавливать легкобронированную технику, вплоть до бронетранспортера типа БТР-80, на дистанциях до километра (при условии попадания под удачным углом), а небронированную технику типа грузовика "Урал" и дальше - до двух километров.
Работа по живой силе противника вообще может быть признана негуманной - как пишут в военных справочниках "временная деформация тканей при попадании такого боеприпаса имеет радиус в 70см". Если говорить проще - человека может просто разорвать при попадании в любую часть тела. Если говорить о дальностях, то по человеку даже относительно слабо подготовленный стрелок может работать на дальностях до километра.
И, кстати, о подготовке - использование такого дорого оружия с достаточно дорогими патронами накладывает определенные ограничения и на снайпера. Теперь стрелять в отличии от условно бесплатных 12,7-мм патронов к ДШКМ по "всему, что шевелится" будет не дорого, а очень дорого и поэтому будет пресекаться командованием на корню.
Поэтому тут во всю высоту становится вопрос обеспечения боеприпасами - "Барреты" требуют достаточно большого количества дорогих боеприпасов и в отношении "цена-эффективность" проигрывают даже таким, казалось бы, волонтерским поделкам типа переделки пулемета ДШКМ по типу ДШКМ-ТК, для которых есть полный ассортимент патронов, включая трассирующие и бронебойно-зажигательные. Причем, как показали боевые действия, на дальностях эффективного огня (до одного километра) он не менее убойный, чем более дорогой американский "Баррет".
Однако то, что является однозначным - с массовым насыщением войск западными винтовками изменится и сама культура снайпинга - она явно станет ближе к западной, которую мы привыкли видеть в многочисленных голливудских блокбастерах про войну в Ираке или Афганистане. Да и сам "Баррет" является кинозвездой - его убойную силу можно было увидеть во множество фильмов - от "Хищник 2" образца 1990 года до относительно свежих "Поколение убийц", "Рэмбо IV" и "Терминатор 5. Генезис".
В целом же будущее получение партии винтовок можно оценить не только как бонус на фронте, но и как важный политический прорыв. Ведь, как сказал один из высокопоставленных представителей Конгресса, "Мы пересекли Рубикон, это летальное оружие, и я предсказываю, что дальше будет еще больше". Вероятно, не является простым совпадением и то, что Канада на этой неделе также одобрила оборонительные летальные продажи Украине, что произошло, только если бы канадское правительство знало, что Соединенные Штаты тоже готовы к этому.
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