Финансовые новости
- |
- 23.12.17
- |
- 19:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Рада разрешила эвакуировать припаркованные автомобили препятствующие движению транспорта
18:56 21.12.2017 |
Верховная Рада разрешила полиции эвакуировать припаркованные автомобили, препятствующие движению транспорта.
За принятие в целом законопроекта №5364 проголосовали 237 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Машину могут убрать с помощью эвакуатора, если она существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности движения, а именно:
- на проезжей части в два и более рядов;
- на железнодорожных переездах;
- на трамвайных путях;
- на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, в тоннелях;
- на пешеходных переходах и ближе 10 метров к ним с обеих сторон, кроме случаев остановки для предоставления преимущества в движении;
на перекрестках и ближе 10 метров от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода, за исключением остановки для предоставления преимущества в движении и остановки против бокового проезда на Т-образных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса;
- на проезжей части, где расстояние между сплошной линией разметки или противоположным краем проезжей части и транспортным средством, которое остановилось, менее 3 метров;
- ближе 30 метров от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а при их отсутствии - ближе 30 метров от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;
- ближе 10 метров от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения;
- в местах, где будет невозможным встречный разъезд или объезд транспортного средства, которое остановилось;
- ближе 10 метров от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда
- своим расположением делает невозможным движение других транспортных средств или создает препятствие для движения пешеходов, в том числе лиц с инвалидностью на специальных средствах передвижения и пешеходов с детскими колясками;
- расположен на выделенной полосе для движения общественного маршрутного транспорта;
- расположен на обозначенной соответствующими дорожными знаками и / или дорожной разметкой велодорожке;
- препятствует движению или работе снегоуборочного и другого технологического коммунального транспорта в случае введения чрезвычайного положения или в случае объявления отдельной местности зоной чрезвычайной экологической ситуации;
- нарушает схему парковки транспортных средств таким образом, что блокирует проезд по двум или более полосам движения.
Обстоятельства, послужившие основанием для временного задержания транспортного средства, должны быть обязательно зафиксированы в режиме фотосъемки или видеозаписи и в соответствующем протоколе об административном правонарушении.
Информация об эвакуации должна сразу же передаваться на мобильный номер и электронную почту владельца автомобиля.
Согласно законопроекту, нарушение правил парковки транспортных средств, в том числе неуплата стоимости услуг по пользованию площадкой для платной парковки, влечет наложение штрафа в 20-кратном размере от стоимости 1 часа услуги по пользованию парковки.
Парковка в местах, предназначенных для бесплатной парковки транспортных средств, лицами, которые не имеют соответствующих льгот, влечет наложение штрафа в 30-кратном размере от стоимости 1 часа услуги по пользованию парковкой.
Постановление об административном взыскании за нарушение правил парковки может выноситься без участия нарушителя.
Инспекторам по парковке запрещается принимать наличные средства в качестве платы за услуги парковки.
Как сообщали Українські Новини, в июне Рада увеличила штраф за парковку автотранспорта на местах, предназначенных для инвалидов, в 3,7 раз с 465 до 1 700 гривен.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ отсрочил на 2 года срок увеличения уставного капитала банков до 300 млн грн
|Гройсман высказался против открытия рынка земли
|Расчеты с Газпромом будут проведены в феврале-2018 после решения арбитража по транзиту - Коболев
|Нафтогаз по решению Стокгольмского арбитража не будет платить за поставленный "Газпромом" газ на НКТ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Стокгольмский арбитраж полностью отклонил требования Газпрома по принципу бери или плати, - Нафтогаз
|Bellingcat опубликовала интерактивную карту обстрелов Украины Россией летом 2014-го
|Сколько бурятов ВСУ настреляют из американских Барретов
|На 22 декабря финансисты допускают рост курса доллара на межбанке
|Рада разрешила эвакуировать припаркованные автомобили препятствующие движению транспорта
|Луценко: требование Данилюка о моей отставке - попытка избежать уголовной ответственности
|НАБУ отрицает следственные действия в Госфинмониторинге
Это интересно
|Uber открыл офис в Киеве, назначил А.Стаха генеральным менеджером сервиса в Центральной и Восточной Европе
|Профессии будущего: чему учиться, чтобы преуспеть в конкуренции с роботами
|В Токийском университете открыт новый самовосстанавливающийся материал, который планируют использовать в смартфонах
|Индекс страсти и инвестиции
|Jeep Cherokee обновился. Теперь он такой же, как все
|В будущем году 3D-сенсоры придут в смартфоны массового сегмента
|Представлены смартфоны Samsung Galaxy A8 и Galaxy A8+