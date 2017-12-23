Рада разрешила эвакуировать припаркованные автомобили препятствующие движению транспорта

Верховная Рада разрешила полиции эвакуировать припаркованные автомобили, препятствующие движению транспорта.

За принятие в целом законопроекта №5364 проголосовали 237 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Машину могут убрать с помощью эвакуатора, если она существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности движения, а именно:

- на проезжей части в два и более рядов;

- на железнодорожных переездах;

- на трамвайных путях;

- на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, в тоннелях;

- на пешеходных переходах и ближе 10 метров к ним с обеих сторон, кроме случаев остановки для предоставления преимущества в движении;

на перекрестках и ближе 10 метров от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода, за исключением остановки для предоставления преимущества в движении и остановки против бокового проезда на Т-образных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса;

- на проезжей части, где расстояние между сплошной линией разметки или противоположным краем проезжей части и транспортным средством, которое остановилось, менее 3 метров;

- ближе 30 метров от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а при их отсутствии - ближе 30 метров от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;

- ближе 10 метров от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения;

- в местах, где будет невозможным встречный разъезд или объезд транспортного средства, которое остановилось;

- ближе 10 метров от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда

- своим расположением делает невозможным движение других транспортных средств или создает препятствие для движения пешеходов, в том числе лиц с инвалидностью на специальных средствах передвижения и пешеходов с детскими колясками;

- расположен на выделенной полосе для движения общественного маршрутного транспорта;

- расположен на обозначенной соответствующими дорожными знаками и / или дорожной разметкой велодорожке;

- препятствует движению или работе снегоуборочного и другого технологического коммунального транспорта в случае введения чрезвычайного положения или в случае объявления отдельной местности зоной чрезвычайной экологической ситуации;

- нарушает схему парковки транспортных средств таким образом, что блокирует проезд по двум или более полосам движения.

Обстоятельства, послужившие основанием для временного задержания транспортного средства, должны быть обязательно зафиксированы в режиме фотосъемки или видеозаписи и в соответствующем протоколе об административном правонарушении.

Информация об эвакуации должна сразу же передаваться на мобильный номер и электронную почту владельца автомобиля.

Согласно законопроекту, нарушение правил парковки транспортных средств, в том числе неуплата стоимости услуг по пользованию площадкой для платной парковки, влечет наложение штрафа в 20-кратном размере от стоимости 1 часа услуги по пользованию парковки.

Парковка в местах, предназначенных для бесплатной парковки транспортных средств, лицами, которые не имеют соответствующих льгот, влечет наложение штрафа в 30-кратном размере от стоимости 1 часа услуги по пользованию парковкой.

Постановление об административном взыскании за нарушение правил парковки может выноситься без участия нарушителя.

Инспекторам по парковке запрещается принимать наличные средства в качестве платы за услуги парковки.

Как сообщали Українські Новини, в июне Рада увеличила штраф за парковку автотранспорта на местах, предназначенных для инвалидов, в 3,7 раз с 465 до 1 700 гривен.