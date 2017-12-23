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Луценко: требование Данилюка о моей отставке - попытка избежать уголовной ответственности
17:39 21.12.2017 |
Около часа назад министр финансов Украины Александр Данилюк потребовал отставки генерального прокурора Юрия Луценко в связи с саботажем расследований по Приватбанку. Он обвинил генпрокурора в затягивании дел по поводу действий бывших руководителей и владельцев Приватбанка, преследовании нынешнего менеджмента Приватбанка, Минфина и Национального банка, в атаках на новые антикоррупционые органы.
Редакции LB.ua удалось получить комментарий генерального прокурора.
"Рассматриваю его заявление как банальное желание избежать уголовной ответственности", - заявил Юрий Луценко. Летом генпрокурор уже обращался в Кабмин с требованием уволить Данилюка.
Государственая фискальная служба провела проверку и подтвердила неуплату Данилюком 700 тыс. гривен налогов. "Налоги Данилюку нужно или заплатить, или сесть", - заявил Луценко.
Что касается дел против нынешнего руководства Приватбанка, то ГПУ не могла не возбудить уголовное производство после заявления народного депутата Александра Дубинина. По словам Луценко, этот депутат в сентябре-ноябре подал в ГПУ и НАБУ заявления о незаконной деятельности государственного Приватбанка при подписании соглашений с Kroll и другими компаниями.
"Не регистрировать заявления запрещает закон. НАБУ зарегистрировало два дела, мы - дополнительные эпизоды к существующим делам по Привату. Следователи взяли разрешения на выемку этих договоров в НБУ и Привате. Но в результате показаний замглавы НБУ Катерины Рожковой и анализа закона "О национальном банке" мы установили, что статья 3 закона позволяет НБУ оплачивать услуги аудита без тендеров. Таким образом мы отозвали постановления и закрыли эти эпизоды. Аналогичные дела НАБУ все еще висят в реестре", - пояснил генеральный прокурор.
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