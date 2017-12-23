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НАБУ отрицает следственные действия в Госфинмониторинге
17:32 21.12.2017 |
Национальное антикоррупционное бюро отрицает проведение следственных действий в Государственной службе финансового мониторинга.
Об этом говорится в сообщении НАБУ, передают Українські Новини.
"Официально сообщаем, что ни 20 декабря, ни 21 декабря никаких следственных действий в помещениях Государственной службы финансового мониторинга сотрудники НАБУ не совершали. Следовательно, информация о проведении "обысков" или "выемок" в этом учреждении работниками НАБУ, которая с вечера 20 декабря настойчиво распространяется рядом народных депутатов, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, 29 ноября детективы НАБУ получили решение суда о предоставлении временного доступа к копиям документов, хранящимся в Госфинмониторинге.
"Это определение направлено на выполнение в Госфинмониторинг 6 декабря. Предварительно согласовано, что копии документов, указанных в постановлении следственного судьи, Госфинмониторинг предоставит НАБУ на следующей неделе. Никаких препятствий в проведении досудебного расследования со стороны Госфинмониторинга не было", - подчеркивает НАБУ.
Бюро отмечает, что временный доступ к документам предоставлен в рамках расследования уголовного производства, которое было внесено в реестр расследований согласно постановлению Соломенского суда Киева от 11 июля.
Как сообщали Українські Новини, по информации источника Українських Новин, антикоррупционные органы 20 декабря провели выемку документов в Госфинмониторинге по делу о возможных злоупотреблениях ведомства во время конфискации в госбюджет 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах бывшего Президента Виктора Януковича и его окружения.
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