Как изменится система налогов в 2018-м

Мария Бровинская / ЛIГАБiзнесIнформ

По старой доброй традиции наступление каждого нового года кроме праздничного настроения и выходных дней в Украине преподносит сюрпризы в виде многочисленных изменений в действующее законодательство, а частности, налоговое. И предприниматели, особенно небольшие, ведь у них зачастую нет специальной финансовой службы, способной это делать, активно принимаются за просчет своих расходов и планируют цены, расходы и доходы на год грядущий.

Не секрет, что наиболее уязвимой и чувствительной к изменениям налогового законодательства группой налогоплательщиков являются упрощенцы. К слову, множество мелких и средних предпринимателей именно к этой категории и относятся. LIGA.net совместно с ведущими налоговыми консультантами и юристами составила перечень налоговых изменений, которые в 2018 году коснутся каждого маленького бизнесмена.

Как изменятся будни предпринимателей

Как рассказала в комментарии LIGA.net адвокат, старший юрист адвокатского объединения ЮФ Василь Кисиль и Партнеры Татьяна Бережная, в обновленном законодательстве есть два ключевых нововведения, которые могут повлиять на жизнь малого и среднего бизнеса в 2018 году. Первое - совершенствование механизмов возмещения НДС. Напомним, в конце ноября 2017 года Минфин своим приказом изменил критерии оценки степени рисков, достаточные для остановки регистрации налоговой накладной в Едином реестре налоговых накладных. Эти изменения были направлены на то, чтобы уменьшить количество плательщиков НДС реального сектора, которые будут подпадать под мониторинг, минимизировать возможности участия недобросовестных плательщиков в схемах формирования и использования фиктивного кредита. Однако уже в декабре этого года парламент принял изменения в Налоговый кодекс, совсем остановиы работу текущей системы рисков по НДС и передал право разрабатывать критерии рисков Кабмину.

"Несмотря на то, что нововведения предусматривают своеобразную амнистию для налоговых накладных (блокировка их регистрации приостанавливается до марта 2018 года, и некоторые остановленные налоговые накладные разблокируются), в 2018 году плательщиков НДС ждет определенный период неопределенности, пока законодатель не наработает решение, которое позволило бы не парализовать работу бизнеса, и одновременно стало эффективным инструментом борьбы с хищением НДС", - говорит Бережная.

Второе изменение касается усиления ответственности налоговых органов перед плательщиками. В действующем Налоговом кодексе написано, что вред, причиненный действиями контролирующих органов, подлежит возмещению за счет средств госбюджета, выделенных для соответствующих структур. "Предложенная редакция расширяет эту норму. Согласно ей, из госбюджета возмещается не только вред, причиненных действиями, но и решениями и бездействием контролирующих органов", - поясняет Бережная. Более того, личную финансовую ответственность за причиненный бизнесу вред будет нести перед государством сотрудник контролирующего органа, если норма будет утверждена президентом.

В свою очередь Олег Добровольский, партнер адвокатского объединения ID Legal Group, говорит, что предпринимателей затронет и нововведение в сфере почтовых отправлений. Сейчас, по его словам, популярна схема уклонения от налогообложения импорта товаров, которые не ввозятся в Украину как партия товара, которая подлежит растаможке и уплате соответствующих платежей (НДС и пошлины). Товары пересылаются в адрес покупателей как частные почтовые отправления. "С января 2018 предусмотрено, что без налогообложения резидент Украины может получить не более трех посылок суммарной стоимостью е выше 150 евро в одной депеше в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчик в течение месяца", - говорит он.

Из "пряников", которые могут подсластить жизни предпринимателей, - с 2018 года вводится льгота на путевки работникам от их работодателей, предоставленных бесплатно или со скидкой один раз в календарный год, если стоимость путевки (размер скидки) не превышает пяти размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного налогового года.

Кому и сколько платить

Перечень платежей, которые платит мелкий и средний бизнес, в 2018 году не изменится. Но суммы этих самых платежей будоражат предпринимателей уже сейчас. Ведь бюджет-2018, как известно, предусматривает рост прожиточного минимума для трудоспособных лиц до 1762 грн, а минимальной зарплаты до 3723 грн LIGA.net собрала восемь пунктов, которые объясняют азы налогообложения для предпринимателей в новом году.

1. Размер единого налога составит для первой группы предпринимателей-плательщиков единого налога - не более 176,20 грн (10% от прожиточного минимума).

Для второй группы единый налог составит не более 744,66 грн., то есть 20% от минимальной зарплаты. Сергей Протасов, адвокат, старший юрист ЮК Алексеев, Боярчуков и партнеры уточняет, как и в уходящем году, в 2018-м конкретные ставки единого налога для первой и второй групп предпринимателей-упрощенцев будут местные советы и советы объединенных территориальных общин.

Упрощены третьей группы в качестве единого налога будут платить, как и ранее, 3% дохода в случае уплаты НДС в общем порядке, и 5% дохода - в случае включения налога на добавленную стоимость в состав единого налога.

Для четвертой группы размер ставок налога также не изменится. Он будет рассчитываться в соответствующих процентах от нормативной денежной оценки земли. Также предусмотрено, что физические лица освобождаются от ответственности за несвоевременную уплату налогового обязательства по земельному налогу, если контролирующий орган не направил (не вручил) налоговое уведомление-решение в установленные сроки.

2. Прожиточный минимум установлен на уровне 1700 грн с последующим повышением в течение года. Из этого следует, что минимальный страховой взнос с 1 января 2018 года составит 819,06 грн (минималка 3 723 грн х 22%).

3. По словам финансового аналитика юридической компании Eterna Law Зои Кравченко, в грядущем году изменятся правила начисления и уплаты единого социального взноса (ЕСВ). Эти правила регламентированы принятыми в октябре инициативами по увеличению пенсий. Также на цифры начисленного взноса будет влиять уже принятый бюджет на 2018 год, в котором повышены социальные стандарты. Так, с нового года изменится максимальная база начисления единого социального взноса: была 25 размеров прожиточного минимума, а станет 15 размеров минимальной заработной платы. В цифрах это выглядит так - по состоянию на декабрь максимальная база 44050 грн, а с января будет 55 845 гривен в месяц. При этом начисленный за отчетный месяц ЕСВ к уплате не может быть меньше размера минимального страхового взноса -819,06.

4. Плательщики единого налога первой группы теряют право на уплату ЕСВ в сумме не менее 0,5 минимального страхового взноса. С 1 января 2018 года их платежи составят полный минимальный размер - 819,06 грн.

5. Начнут платить ЕСВ с января 2018 года и фермеры. При этом СПД и члены фермерского хозяйства, которые получают пенсию или социальную помощь освобождаются от уплаты ЕСВ за себя. Но физлица, работающие по договору гражданско-правового характера, СПД, а также лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, члены фермерского хозяйства - подлежат общеобязательному государственному социальному страхованию.

6. Физлица-предприниматели на общей системе налогообложения, и те лица, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность и получают доходы от нее, в том числе и члены фермерского хозяйства, будут обязаны уплачивать единый взнос поквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, либо же ежемесячно авансовым взносом до 20 числа каждого месяца текущего квартала

Единый налог физлица-предприниматели 1-й и 2-й групп платят авансовым взносом не позднее 20 числа текущего месяца или авансовым взносом за весь отчетный период. Упрощенцы третьей группы платят в течение 10 календарных дней, следующих за предельным сроком предоставления декларации.

7. Как пояснил LIGA.net юрист юридической компании Волхв Ярослава Борка, изменения в налоговом законодательстве коснулись и налога на добавленную стоимость (НДС). Со следующего года закон предусматривает распространение льготы НДС на операции с программной продукцией (плату за которые нельзя считать роялти), а также расширение понятия "программная продукция". В него добавили экземпляры компьютерных программ, их частей, компонентов в материальной и/ или электронной форме, в том числе в форме кода или ссылок для загрузки компьютерной программы , их частей, компонентов в форме кода для активации компьютерной программы или в другой форме , а также любые изменения, обновления, приложения, дополнения и / или расширение функционала компьютерных программ, права на получение таких обновлений, изменений, дополнений, дополнений течение определенного периода времени. То есть мелким предпринимателям, работающих с IT, в грядущем году будет легче, чем другим.

8. Изменения в части налога на прибыль предусматривает отмену уменьшительной корректировки на сумму полученных дивидендов от плательщиков единого налога . Это обусловлено тем, что с 1 января 2018 года плательщиков единого налога освободили от уплаты авансового взноса по налогу на прибыль при выплате дивидендов.

Чем депутаты не шутят

Пока предприниматели "прикидывают", куда и сколько нужно будет заплатить, депутаты и Министерство финансов решают другую задачу - а стоит ли заменить уплачиваемый бизнесом на общей системе налогообложения налог на прибыль налогом на выведенный капитал. Согласно предложенным президентом изменениям, компании будут платить налог только с той части прибыли, которую получат их собственники в виде дивидендов или других платежей. Ставка нового налога - 15%. Сегодня украинские предприятия отдают государству 18% от прибыли.

Еще один нерешенный вопрос - возмещение НДС аграриям-экспортерам масличных. В начале декабря депутаты его отменили, но на днях президент поручил рассмотреть отмену такого решения, ведь агропроизводители негодуют уже вторую неделю.

Пока судьба этих двух инициатив в руках депутатов, у которых есть еще два дня для того, чтобы принять (в случае с налогом на выведенный капитал) или отменить (в случае с масличным НДС) скандальные нововведения.