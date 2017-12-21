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Крыса в очках: Что известно о российском шпионе Ежове из Кабмина
07:54 21.12.2017 |
20-го декабря вечером сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора и задержали его.
На месте происшествия оказались журналисты одного из телеканалов, сняли, как чиновник в очках шагает в сопровождении сотрудников спецслужб. Первый комментарий дал начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров, который подтвердил, что задержали одного из чиновников Кабмина, которого обоснованно подозревают в работе на российские спецслужбы и назвал его "крысой в очках".
Позже в СМИ просочилось имя чиновника. Им оказался 39-летний заместитель руководителя протокола премьер-министра Украины Станислав Ежов.
Позже и сам премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил СБУ за работу.
Что это за Ежов
Как уже было сказано, Станислав Ежов работал заместителем руководителя протокола премьер-министра Украины. В протоколе он отвечал в том числе за перевод встреч с иностранными делегациями, а также сам осуществлял перевод. Имеет достаточно хорошую карьерную историю. В Кабмин Ежов перешел в мае 2016-го из аппарата Верховной Рады. До этого работал в посольстве США, два года прожил в Америке, а также проживал в Словении. Также имеет опыт работы в Администрации президента Украины.
Ежов - женат, имеет жену и дочь дошкольного возраста. Кстати, его жена - россиянка Юлия Мирошникова. По информации СМИ, она является выпускницей Санкт-Петербургского университета, кандидатом наук в области энергоустановок на основе возобновляемых источников энергии. Сейчас работает в компании "ДТЭК". Имеет опыт работы в США в сфере ядерной промышленности, а также рботала на японский институт прикладной энергетики.
В декабре 2016 года Ежов успешно прошел проверку на выполнение требований закона Украины "Об очистке власти".
Согласно декларации за 2016, Ежов заработал 44 617 грн в Верховной Раде и 179, 212 грн - в Кабмине. Его жена за тот же год получила 125 526 грн зарплаты в консалтинговой фирме NUMARK Associates, Inc. с офисом в Вашингтоне, а также 6104 грн процентов по вкладам в Сбербанке России.
Имеет сохранение в сумме 70 000 долларов и еще $ 11 тыс заемных денег. Его жена держит 286 млн рублей (почти $ 5 млн) в Сбербанке России и $ 31713.
Также Ежов имеет недвижимость в Киеве - квартиру общей площадью 90 квадратов. Но принадлежит она его сестре Анастасии и отцу Станиславу. Он, между прочим, работает в КНУ им. Тараса Шевченко. Кстати, на странице Ежова "ВКонтакте" указано, что в 1999-м он окончил Киевский институт международных отношений.
Что за обвинения
Начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров отмечал, что Ежов в роли шпиона работал "крайне инициативно", даже "похищал документы" и "подслушивал новости", взыскал информацию у своих коллег.
По данным пресс-службы СБУ, российские спецслужбы завербовали чиновника во время командировки за границей.
"Оперативники СБУ задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи", - говорится в сообщении.
Также известно, что он имел доступ к узкой инсайдерской информации из Кабмина.
Сейчас Ежову сообщили о подозрении в государственной измене по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Далее будет суд.
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