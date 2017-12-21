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Высокий Суд Англии выдал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова на сумму более 2,5 млрд долл США
23:42 20.12.2017 |
ПАО КБ "ПриватБанк" начал судебное разбирательство в Высоком Суде Лондона против своих бывших владельцев и руководителей - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. 19 декабря 2017 года Высокий Суд Англии выдал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова, а также шести компаний, которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.
Как сообщает пресс-служба банка, приказ об аресте активов был выдан на основании детальных доказательств, представленных суду, из которых следует, что Коломойский и Боголюбов путем проведения ряда незаконных операций вывели из банка почти 2 млрд. долл. США, в результате чего, средства переводились компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем. При помощи этого судебного разбирательства "ПриватБанк" собирается вернуть более 2,5 млрд долл США, с учетом процентов.
ПриватБанк уверен в том, что английский суд рассмотрит иск справедливо и объективно, а также, что он сможет добиться успеха и вернет средства, которые были незаконно из него выведены.
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