Украина с февраля станет участником конвенции Пан-Евро-Мед, которая увеличит экспорт в ЕС

Украина уже с 1 февраля 2018 года станет полноправным участником конвенции Пан-Евро-Мед, которая расширит экспорт не только в ЕС, но и на рынки третьих стран.

Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития Украины.

"Сегодня, 20 декабря, инструмент о присоединении Украины к Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения передано Депозитарию Конвенции - Генеральному Секретариату Совета ЕС. Таким образом, Украина станет полноправным участником конвенции уже с 1 февраля 2018 года", - говорится в сообщении.

Как известно, конвенция Пан-Евро-Мед - это инструмент, разработанный Европейским Союзом для сотрудничества со своими торговыми партнерами, а также последних между собой.

Участие Украины в конвенции будет способствовать созданию условий для упрощения торговли и увеличению украинского экспорта. Это также позволит расширить присутствие наших товаров на рынках третьих стран, с которыми заключены соглашения о свободной торговле, а именно ЕС, ЕАСТ, Черногория, Молдова и Македония.

"Украинским товарам будет расширен доступ на рынки 42 стран и территорий, что диверсифицирует экспорт из Украины. Также, процесс присоединения к конвенции дает возможность бизнесу уже сегодня планировать свою деятельность на перспективу", - прокомментировала торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Доля украинского экспорта в страны-участницы Пан-Евро-Мед уже сейчас составляет более 50%, из них 40% - в страны ЕС.

Напомним, 30 ноября 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о присоединении Украины к конвенции Пан-Евро-Мед, которая расширит объем беспошлинного экспорта в ЕС товаров, произведенных в Украине.