Финансовые новости
- |
- 20.12.17
- |
- 19:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Когда Саакашвили снова начнет мириться с Порошенко
17:52 20.12.2017 |
Нахлобучивший на себя кепку вождя революции Михеил Саакашвили становится обузой не только для Банковой, но и для собственных соратников.
А все потому, что оппозиционер без паспорта болтается в украинской политике, как незабудка в проруби. Психиатры в таких случаях подозревают биполярное аффективное расстройство или, как его называли в советской медицине, депрессивно-маниакальный психоз (проявляется в виде состояний, при которых у больного наблюдаются быстрая смена настроения, например, тоска со взвинченностью, беспокойство сменяет эйфория с заторможенностью).
Однако оставим в покое психиатрию. Ставить медицинские диагнозы - не наше дело, а вот обозначить некие политические и этические диагнозы будет не лишним. Начнем с письма экс-президента Грузии или, как его классифицировал сам Саакашвили, записки Порошенко, которое на днях обнародовала Банковая руками пресс-секретаря украинского президента Святослава Цеголко. Публикация личной переписки - штука, разумеется, крайне неэтичная и здесь претензии и обиды Саакашвили к власти вполне понятны и обоснованы. Но не нужно забывать, что своими метаниями из крайности в крайность Михеил Николозович сам провоцировал Банковую сделать его записку достоянием общественности.
Последняя уличная акция "Михомайдана" с совершенно дурацкой попыткой штурма Октябрьского дворца под аккомпанемент проходившего там джазового концерта, как раз и происходила на фоне метаний грузинского вождя между соглашательством с властью и революционной решимостью идти до полной победы. Вначале Саакашвили якобы утверждал, что готов к переговорам с Порошенко и компромиссам, после кричал со сцены, что переговоры возможны только об условиях отставки президента, а с "барыгами" никакие компромиссы невозможны. Да и сам штурм своего "Смольного" (обустройство штаба в бывшем здании Института благородных девиц - традиционная революционная "фишка") был абсолютно противоречив: вначале взламывание дверей и битье стекол, и тут же организованное отступление, и отрицание самого плана захвата здания вместе с "переводом стрелок" на соратников по революции.
Понять во всей этой катавасии, чего хотят "революционные массы" (к слову, совсем не многочисленные) и есть ли у них хоть какое-то подобие плана, категорически невозможно. И когда через пару дней Банковая публикует письмо-записку, в которой Саакашвили признает свои политические "ошыбки" (орфография письма) и заявляет о готовности в любое время встречаться с Порошенко, то Михеил Николозович отвечает на это неэтическое действие новым письмом к власти вкупе с видеообращением, но теперь уже непримиримо революционным, шарахаясь в очередную крайность.
"Признайтесь себе и народу, что Вы и Ваши соратники не способны и не хотите менять Украину к лучшему. Ваша добровольная отставка - это почти последний шанс преодолеть политический кризис, который иначе будет только углубляться. Президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилование", - пишет Саакашвили, что полностью противоречит содержанию первого непубличного письма. При этом Михеил Николозович упрекает Порошенко в "потере чувства реальности", намекая, что соратники главы государства уже планируют его "слить".
Что там у Петра Алексеевича с чувством реальности гадать не будем, не исключено, что оно и дает некоторые сбои, что, собственно, более чем характерно для всех наделенных высшей властью, но вот то, что Михеил Николозович воспринимает реальность не до конца четко более чем очевидно.
Саакашвили пишет о "политическом кризисе", преодолеть который можно только отставкой президента, но никакого политического кризиса в стране нет и в ближайшее время не предвидится. Да, проблем и трудностей у власти более чем достаточно, но называть это кризисом - явное преувеличение. Правительство и экономика работают, Верховная Рада в общем и целом голосует, армия сдерживает врага и даже имеет некоторые локальные успехи на фронте, а заметенные снегом дороги в столице, пусть не так оперативно, как того хотелось бы киевлянам, чистятся. Да, в выходные на улицах столицы могут собираться пару тысяч человек недовольных властью, и эти люди способны устроить беспорядк, вроде того, что было в воскресенье под Октябрьским дворцом, скандируя "Революция!". Но революция - она как халва, от многократного повторения этих слов и во рту слаще не становится, и президент из страны не бежит, а если и бежит, то только тогда, когда скандирование повторяют миллионы ртов, а не две-три тысячи.
Что же касается метаний Михеила Николозовича из революции в контрреволюцию, то оно есть не только результат его крайне возбудимого темперамента, но и снова же не слишком адекватной оценки действительности. Похоже, минуты триумфа, когда заведенная толпа вытаскивает его из машины СБУ или переносит через границу, окрыляют апатрида и он напрочь забывает, что это толпа ведет его, а не он толпу. Ведь, несмотря на весь внушительный политический бэкграунд, Саакашвили в Грузии и мире, в Украине он тело все же чужеродное. У Михеила Николозовича по большому счету как не было своей команды, так и нет, а все лещенки, семенченки, соболевы, не говоря уже о Тимошенко и Садовом, - лишь попутчики, у которых свои политические интересы и которые уже не раз продемонстрировали, что бросят грузинского вождя "при первом же шухере".
Ну, а народ, который под знаменем Саакашвили выходит на Майдан, своим формальным вождем не контролируется почти никак. И история с дурацким штурмом концертного зала в очередной раз это продемонстрировала. Но Михеил Николозович в большинстве ситуаций не думает об этом, а потому искренне верит и в "политический кризис", и в свою способность устроить еще одну революцию, и в то, что весь народ за него горой. Отсюда и самоуверенные требования, и наплевательство на закон и правоохранителей, и призывы к штурмам.
Правда, иногда Михеила Николозовича "клюет жареный петух". Когда он через несколько дней после чудесного вызволения народом вдруг оказывается в СИЗО или, когда понимает, что штурм "Смольного" потерпел грандиозное фиаско, или, когда явно видит, что его соратники готовы сдать его с потрохами, - оппозиционер без паспорта становится удивительно покладистым и выявляет готовность к компромиссам с ненавистными "барыгами".
Так что письмо-записка с "ошыбками" - это вполне объяснимая попытка человека, неожиданно осознавшего, что вся его суперсила лишь иллюзия, договорится. Вы меня, дескать, не сажайте и в Грузию не выдавайте, а я обещаю безобразничать строго в рамках дозволенного. Но стоит власти немного ослабить прессинг, как вера Саакашвили в собственное политическое могущество неожиданно возрождается, а из его уст снова звучат лишь ультиматумы.
В отношении власти, которая и сама склонна к непоследовательности и нерешительности, такие "качели" и могут давать свободу для маневра, однако они разрушают и без того непрочную конструкцию внутри лагеря протестующих. Похоже, что скоро соратники Михеила Николозовича окончательно устанут от его циклотимии.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|ПриватБанк подал в суд Лондона на бывших владельцев
|Еврокомиссия решила начать беспрецедентную процедуру санкций против Польши
|Механизм приостановки безвиза: ЕС обнародовал требования к Украине
|Кабмин предлагает Раде объединить отчетность по ЕСВ и НДФЛ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Госдеп: Россия является источником обострения насилия на Донбассе
|Бойня в АТО: Кто на самом деле обстрелял Кадиевку и Зайцево
|Что меняет ассоциация: прощание с ГОСТами и новые правила для промышленности
|В НБУ настойчиво рекомендовали руководителям некоторых банков умерить свои аппетиты по покупке валюты на межбанке
|Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию и призвала Россию прекратить нарушение прав человека в Крыму
|Бесконечные кредиты: украинским банкам разрешили насчитывать проценты на проценты
|В Украине упростят доступ к земельным участкам для добычи нефти и газа
Это интересно
|Представлены смартфоны Samsung Galaxy A8 и Galaxy A8+
|Швеция оплатит домовладельцам станции для подзарядки электромобилей
|Картельное ведомство ФРГ подозревает Facebook в злоупотреблении сбором данных
|Virgin Hyperloop One поставила новый рекорд — 386 км/ч
|Zanco Tiny T1: самый маленький в мире сотовый телефон
|Huawei представила 5,65-дюймовый смартфон Enjoy 7S с 2K-экраном за $226
|Сеул обвинил КНДР во взломе криптовалютной биржи Bithumb