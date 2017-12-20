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ПриватБанк подал в суд Лондона на бывших владельцев
16:54 20.12.2017 |
В настоящий момент в Высоком суде Лондона началось рассмотрение дела "госбанк Украины Приватбанк против экс-собственников ПриватБанка". Согласно с регламентом Лондонского суда стороны пока не комментируют детали дела.
Но по данным ZN.UA, государство в лице "Приватбанка" обратилось в лондонский суд с целью вернуть выведенные средства и погасить невыполненные обязательства "Приватбанка" по рефинансированию.
Как сообщил ZN.UA источник, на данный момент дело находится на этапе принятия решения по обеспечительным мерам в рамках производства. В частности, отмечает источник, государственный "Приватбанк" обратился к Высокому суду с просьбой на период рассмотрения дела до вынесения решения наложить арест на имущество, принадлежащее бывшим владельцам "Приватбанка", в размере 3 млрд долларов. Соответствующий перечень активов был предоставлен судьям в рамках слушаний о принятии решений по обеспечительным мероприятиям.
Сторону государственного "Приватбанка" в суде представляет компания Hogan Lovells.
Юридическая фирма Hogan Lovells известна в Украине по двум крупным процессам, которые освещались в СМИ: Пинчук против Коломойского (в отношении акций ОАО "Криворожский железорудный комбинат") и возврат средств, выведенных Мухтаром Аблязовым во время его руководства казахстанским БТА Банком (общая сумма претензий превышала $ 6 млрд). В обоих случаях истцы остались довольны.
21 декабря 2016 года "Приватбанк" перешел в государственную собственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд грн.
Сегодня проходят около четырех сотен украинских судов, касающихся национализации "Приватбанка". Держатели евробондов Приватбанка потребовали досрочного погашения бумаг на 335 млн долл., братья Суркисы доказали в суде, что ни они, ни их многочисленные родственники не являются связанными с Приватбанком лицами, Геннадий Боголюбов потребовал у правительства Украины компенсировать ему потерю доли в "Привате", а Игорь Коломойский в суде оспорит признание банка неплатежеспособным и саму национализацию.
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