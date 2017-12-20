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Механизм приостановки безвиза: ЕС обнародовал требования к Украине
ЕС признает продолжение выполнения критериев визовой либерализации Украиной, однако в свете последних событий требует немедленных действий для обеспечения полноценной имплементации и устойчивости реформ.
Об этом говорится в первом отчете Еврокомиссии в рамках нового механизма приостановки безвизовых режимов.
В отчете Еврокомиссия заявляет, что такие события как введение жестких сроков давности досудебных расследований, раскрытие Генпрокуратурой в конце ноября информации о расследованиях Национального антикоррупционного бюро серьезно подрывают способность НАБУ проводить расследования.
Кроме того, в ЕС отметили, что законопроект, который позволяет парламенту увольнять руководителей антикоррупционных институтов, хотя и был удален с повестки дня, но остается зарегистрированным.
"В целом критерии визовой либерализации продолжают выполняться. Однако, учитывая последние события, нужно предпринять немедленные действия с целью обеспечить полную имплементацию и стабильность уже осуществленных реформ, в частности, в контексте антикоррупционных требований", - говорится в отчете.
В своем отчете Еврокомиссия выдвинула шесть требований к Украине:
- усиление сотрудничества с институтами ЕС для предотвращения рисков нерегулярной миграции;
- проведение кампании по информированию об обязанностях и правах в рамках безвизового режима;
- обеспечение независимости, эффективности и устойчивости антикоррупционных реформ, в частности путем создания независимого и специализированного высшего антикоррупционного суда в соответствии с заключением Венецианской комиссии и украинским законодательством;
- немедленно восстановление авторитета НАПК и создание эффективной системы верификации электронных деклараций;
- отмена поправки относительно электронного декларирования доходов антикоррупционных активистов;
- активизация усилий по борьбе с организованной преступностью, в том числе путем выделения достаточных ресурсов на Национальную полицию.
Совет ЕС утвердил новый механизм приостановки безвизовых режимов с третьими странами в феврале этого года. В документе прописано пять причин, по которым возможно приостановки безвиза. Четыре из них касаются миграции. ЕС оставляет за собой право вернуть визы для любой страны, которая становится источником миграционной угрозы. Пятая причина для возможной отмены безвиза - откат в проведении реформ.
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