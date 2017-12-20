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Как далеко может зайти наступление гибридов
10:22 20.12.2017 |
Продолжение боевиками массовых террористических обстрелов населенных пунктов на линии соприкосновения - так, вечером 19 декабря под очередной удар попало Луганское - ставит под сомнение возможность какого-либо продуктивного диалога с оккупационной администрацией.
Мало того, вполне реальными становятся тщательно разгоняемые в ОРДЛО слухи о возможном наступлении "до границ Луганской и Донецкой областей".
Естественно, что сил для мощного наступления у "народных милиций" нет и быть не может - желающих воевать за идеалы "Новороссии" с каждым днем становится все меньше, а идейные постепенно стачиваются в горниле позиционной войны - каждый день приходят разрозненные сведения о погибших боевиках, которые имели опыт войны с лета 2014 г., а то и с банд Стрелкова-Гиркина в Славянске.
Укомплектованность "армейских бригад" на фронт составляет 50-60% и это ни для кого ни секрет - ни для нашей разведки, ни для населения оккупированных территорий. Единственно чего в достатке - так это завезенных по железной дороге боеприпасов советского производства, большинство из которых в России предназначалась для утилизации.
Локальное обострение буквально на одном участке - вот реальные возможности обеих "армий", причем без захвата Мариуполя или Волновахи - это явно не "по зубам", а с целью контроля над каким-нить хутором в еще остающейся нейтральной зоне. Да и то - направлений для такого удара на всю протяженность фронта буквально два.
И тут вовсю начинает влиять географический фактор, а именно наличие сразу двух водных преград - рек Кальмиус и Северский Донец. И хотя по глубине и ширине им далеко до Днепра, однако переправа тяжелой техники и более или менее значимых подразделений возможна только по мостам - большинство из которых взорвано летом 2014 г. Вариант форсирования реки даже не рассматривается ввиду слишком большого уровня потерь личного состава и техники как непосредственно во время переправы, так и на подходах - так как все возможные броды щедро заминированы с одной и с другой стороны, причем карт минных полей "в природе" не существует.
Поэтому можно говорить о том, что наступление боевиков возможно только в районе Троицкое-Луганское (на Светлодарской дуге) с возможным огневым контролем Луганской ТЭС и в районе Марьинка - Еленовка. Последнее направление постоянно находится в поле зрения российского командования и по всей видимости существуют какие-то реальные планы, основанные на печальном для боевиков попытки наступления на Марьинку в июне 2015 г.
Варианты наступления на других направлениях - в том числе, например, под Мариуполем, вряд ли стоит рассматривать серьезно, так как нет никаких реальных оснований для возможности развития наступления.
Ведь нашими военными реально созданы три линии обороны и задачей противника станет их прорыв и выход на оперативный простор по крайней мере на трех направлениях - иначе общее наступление не имеет смысла и может быть легко купировано как подтягиванием резервов из второй и третьей линии, так и переброской подразделений с других направлений (благо размер театра боевых действий крайне ограниченный).
Кроме того, вполне очевидно, что возможного наступления боевики должны создать кроме ударных кулаков еще и перевес в силах и средствах как минимум в два раза, что на практике может означать увеличение группировки на оккупированных территориях в три (!) раза, что естественно, при нынешнем состоянии инфраструктуры в короткое время - задача почти не выполнимая.
В случае, конечно, если под личиной "армии ЛДНР" будут выступать российские подразделения, сконцентрированные на нашей границе в Ростовской области и дальше, то такой сценарий вполне реален, хотя и связан с огромнейшими потерями, особенно на начальном этапе прорыва двух линий обороны. Ведь не секрет, что прифронтовые территории щедро заминированы, пристреляны и у Генштаба в запасе есть несколько планов развития ситуации, в том числе и контрнаступательного характера с объявлением военного положения и очередной волны мобилизации.
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