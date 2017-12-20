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Госдеп: Россия является источником обострения насилия на Донбассе
09:38 20.12.2017 |
Официальный Вашингтон прямо назвал Россию и ее ставленников на Донбассе источником насилия и связывает последнее обострение и обстрелы с односторонним выходом России из Совместного центра координации и контроля.
С соответствующим заявлением выступила во вторник в Вашингтоне пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Ноерт, передает собственный корреспондент Укринформа.
"Ранее договоренности о прекращении огня достигались на уровне российско-украинского военного механизма (Совместного центра координации и контроля - ред.), что позволяло гражданским безопасно оставлять районы обстрела. Однако правительство России в одностороннем порядке приняло решение о выходе из этого механизма", - подчеркнула Ноерт.
Она открыто назвала Россию и ее ставленников "источником насилия" на востоке Украины. Российское правительство продолжает поддерживать активный конфликт и гуманитарный кризис, обеспечивает свое командование и направляет вооруженные силы, а также осуществляет непосредственный контроль над своими ставленниками в местной власти, - подчеркнула представитель Госдепартамента США.
Она подчеркнула: конфликт на востоке Украины - это не гражданская война.
"Так называемые "республики", которые создала Россия, являются незаконными формированиями", - отметила пресс-секретарь Госдепа.
Вместе с тем она акцентировала внимание на последнем обострении гуманитарной ситуации на Донбассе.
"Минувшей ночью силы, управляемые Россией, совершили обстрел села Новолуганское ракетами "Град", что привело к ранениям восьми мирных жителей, повреждению десятков домов, школ, а также детского сада", - отметила Ноерт.
Кроме того, она подчеркнула, что во вторник возобновились бои вокруг донецкой фильтровальной станции и её трубопровода, где содержится ядовитый хлорный газ.
"Мы считаем это чрезвычайно опасным", - сказала пресс-секретарь Госдепа.
Она подчеркнула, что повреждение этого объекта инфраструктуры "будет потенциально разрушительным". Ноерт также отметила, что в момент брифинга работники станции находятся в бомбоубежище в ловушке.
"Соединенные Штаты призывают Россию прекратить атаки на востоке Украины, вывести свои силы и тяжелые вооружения с суверенной территории Украины и согласовать прочную миротворческую миссию ООН", - заявила официальный Государственного департамента США.
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