Финансовые новости
- |
- 20.12.17
- |
- 14:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Бойня в АТО: Кто на самом деле обстрелял Кадиевку и Зайцево
08:57 20.12.2017 |
На что только не идут боевики "Л-ДНР", чтобы дискредитировать украинскую армию в глазах мира и населения Донбасса.
В последнее время значительно участились случаи обстрелов боевиками "Л-ДНР" подконтрольных им населенных пунктов, особенно тех, что находятся вблизи линии разграничения. Конечно, они и раньше этим промышляли, и Depo.ua об этом неоднократно писал, однако сейчас подобное поведение стало настоящим трендом последних дней.
Так, еще в ночь с понедельника на вторник боевиками "ЛНР" были обстреляны город Кадиевка (бывший Стаханов), а также соседний Первомайск. Вследствие этого были повреждены 38 домов, перебиты газопроводы и без света остались более семи тысяч местных жителей.
Отмечается, что в результате обстрела одного из самых густонаселенных районов Кадиевки умерла пенсионерка и еще три человека получили ранения. В Первомайске во время обстрела был ранен житель города, повреждения получили дома и объекты инфраструктуры.
При этом так называемые "СМИ" террористов Донбасса распространяют в сети информацию о том, что обстрел Стаханова и Первомайского был якобы со стороны ВСУ. Собственно, другого от них ожидать и не приходилось.
Однако версия обстрела Кадиевки и Первомайска Вооруженными силами Украины не выдерживает никакой критики, ведь по сообщениям местных жителей в соцсетях, судя по воронкам, которые остались после разрывов снарядов, обстрел велся из 82-мм минометов, дальность стрельбы которых не более 4-х километров. При этом наименьшее расстояние от Кадиевки до укреплений боевиков вдоль линии разграничения составляет 18 километров.
Аналогичным образом отличились также и боевики "ДНР", которые во вторник во второй половине дня с территории оккупированной ими Горловки обстреляли жилые кварталы частично подконтрольного им Зайцево. При этом, в отличие от Луганщины, здесь рашисты не разменивались по мелочам и сразу применили реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", выпустив 20 ракет.
При этом жители Горловки пишут в соцсетях, что обстрел велся из пределов города. В частности, один из пользователей отметил: "Горловка. ЖМ Солнечный. Сильно земля дрожит. Исходящие откуда-то неподалеку".
С большой долей вероятности обстрелы Зайцево снова вела реактивная артбатарея "3-й отдельной мотострелковой бригады" под командованием террористки Ольги Качуры, более известной под позывным Корса.
За ней "всю дорогу" водятся подобные вещи: в феврале 2015-го ее батарея обстреливала жилые кварталы Дебальцево, 15 ноября 2017-го года она осуществляла обстрелы Зайцево с территории Горловки, а буквально позавчера, 18 декабря, ее батареей было обстреляно Новолуганское. И это только из того, что на слуху.
Конечно, в контексте всех этих самообстрелов возникает логичный вопрос: какого же результата добиваются всем этим боевики и их российские кураторы? Однозначный и достоверный ответ на этот вопрос не даст никто, но наиболее распространенными являются несколько версий.
Первая, и она лежит буквально на поверхности, сводится к тому, что боевики "Л-ДНР" получили из Москвы команду применять реактивную артиллерию, которая массово не использовалась относительно давно. Однако использование такого мощного оружия не пройдет без последствий, поэтому нужна хотя бы формальное, но основание. А что может быть лучшим основанием, чем обстрел собственной территории? Однако ВСУ агрессивным поведением традиционно не отличаются, поэтому эти самые обстрелы нужно сделать "за них".
Вторая версия сводится к тому, что целью подобных провокаций является попытка дискредитации Украины и ее Вооруженных сил в глазах мирового сообщества и местных жителей, которые чем дальше, тем больше разочаровываются в самопровозглашенных "республиках". Таким образом боевики пытаются напомнить жителям Донбасса уже немного подзабытый образ "укропа-карателя" и внушить, что только они (так называемая "армия Л-ДНР") смогут их спасти и защитить.
Сторонники третьей версии утверждают, что эти самообстрелы напрямую связаны с отзывом российских офицеров из СЦКК. Говорят, Путин задумал очередную многоходовку, первым шагом которой является все то, что сейчас происходит. Но какую именно многоходовку, не говорят.
А пока эксперты выясняют, какая из версий наиболее реалистичная, террористы Донбасса наращивают объемы таких обстрелов. И что-то подсказывает, что это еще далеко не та черта, перед которой они готовы остановиться.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как далеко может зайти наступление гибридов
|Госдеп: Россия является источником обострения насилия на Донбассе
|Бойня в АТО: Кто на самом деле обстрелял Кадиевку и Зайцево
|Что меняет ассоциация: прощание с ГОСТами и новые правила для промышленности
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию и призвала Россию прекратить нарушение прав человека в Крыму
|Бесконечные кредиты: украинским банкам разрешили насчитывать проценты на проценты
|В Украине упростят доступ к земельным участкам для добычи нефти и газа
|Госстат подтвердил рост ВВП Украины в III кв.-2017 к III кв.-2016 на 2,1%
|Порошенко намерен внести в Раду представление на назначение нового главы НБУ 21 декабря, - представитель Президента Луценко
|Минфин надеется на получение от МВФ в 2018 более 2 траншей
|Индекс инвестиционной привлекательности Украины в 2017 г. вышел из негативной плоскости и сохраняет нейтралитет - ЕБА
Это интересно
|Картельное ведомство ФРГ подозревает Facebook в злоупотреблении сбором данных
|Virgin Hyperloop One поставила новый рекорд — 386 км/ч
|Zanco Tiny T1: самый маленький в мире сотовый телефон
|Huawei представила 5,65-дюймовый смартфон Enjoy 7S с 2K-экраном за $226
|Сеул обвинил КНДР во взломе криптовалютной биржи Bithumb
|Xiaomi и Samsung работают над ноутбуками со Snapdragon 835
|BMW займет в Чехии 500 гектаров полигоном для беспилотников