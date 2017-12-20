Бойня в АТО: Кто на самом деле обстрелял Кадиевку и Зайцево

Руслан Рудомський / Depo.ua

На что только не идут боевики "Л-ДНР", чтобы дискредитировать украинскую армию в глазах мира и населения Донбасса.

В последнее время значительно участились случаи обстрелов боевиками "Л-ДНР" подконтрольных им населенных пунктов, особенно тех, что находятся вблизи линии разграничения. Конечно, они и раньше этим промышляли, и Depo.ua об этом неоднократно писал, однако сейчас подобное поведение стало настоящим трендом последних дней.

Так, еще в ночь с понедельника на вторник боевиками "ЛНР" были обстреляны город Кадиевка (бывший Стаханов), а также соседний Первомайск. Вследствие этого были повреждены 38 домов, перебиты газопроводы и без света остались более семи тысяч местных жителей.

Отмечается, что в результате обстрела одного из самых густонаселенных районов Кадиевки умерла пенсионерка и еще три человека получили ранения. В Первомайске во время обстрела был ранен житель города, повреждения получили дома и объекты инфраструктуры.

При этом так называемые "СМИ" террористов Донбасса распространяют в сети информацию о том, что обстрел Стаханова и Первомайского был якобы со стороны ВСУ. Собственно, другого от них ожидать и не приходилось.

Однако версия обстрела Кадиевки и Первомайска Вооруженными силами Украины не выдерживает никакой критики, ведь по сообщениям местных жителей в соцсетях, судя по воронкам, которые остались после разрывов снарядов, обстрел велся из 82-мм минометов, дальность стрельбы которых не более 4-х километров. При этом наименьшее расстояние от Кадиевки до укреплений боевиков вдоль линии разграничения составляет 18 километров.

Аналогичным образом отличились также и боевики "ДНР", которые во вторник во второй половине дня с территории оккупированной ими Горловки обстреляли жилые кварталы частично подконтрольного им Зайцево. При этом, в отличие от Луганщины, здесь рашисты не разменивались по мелочам и сразу применили реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", выпустив 20 ракет.

При этом жители Горловки пишут в соцсетях, что обстрел велся из пределов города. В частности, один из пользователей отметил: "Горловка. ЖМ Солнечный. Сильно земля дрожит. Исходящие откуда-то неподалеку".

С большой долей вероятности обстрелы Зайцево снова вела реактивная артбатарея "3-й отдельной мотострелковой бригады" под командованием террористки Ольги Качуры, более известной под позывным Корса.

За ней "всю дорогу" водятся подобные вещи: в феврале 2015-го ее батарея обстреливала жилые кварталы Дебальцево, 15 ноября 2017-го года она осуществляла обстрелы Зайцево с территории Горловки, а буквально позавчера, 18 декабря, ее батареей было обстреляно Новолуганское. И это только из того, что на слуху.

Конечно, в контексте всех этих самообстрелов возникает логичный вопрос: какого же результата добиваются всем этим боевики и их российские кураторы? Однозначный и достоверный ответ на этот вопрос не даст никто, но наиболее распространенными являются несколько версий.

Первая, и она лежит буквально на поверхности, сводится к тому, что боевики "Л-ДНР" получили из Москвы команду применять реактивную артиллерию, которая массово не использовалась относительно давно. Однако использование такого мощного оружия не пройдет без последствий, поэтому нужна хотя бы формальное, но основание. А что может быть лучшим основанием, чем обстрел собственной территории? Однако ВСУ агрессивным поведением традиционно не отличаются, поэтому эти самые обстрелы нужно сделать "за них".

Вторая версия сводится к тому, что целью подобных провокаций является попытка дискредитации Украины и ее Вооруженных сил в глазах мирового сообщества и местных жителей, которые чем дальше, тем больше разочаровываются в самопровозглашенных "республиках". Таким образом боевики пытаются напомнить жителям Донбасса уже немного подзабытый образ "укропа-карателя" и внушить, что только они (так называемая "армия Л-ДНР") смогут их спасти и защитить.

Сторонники третьей версии утверждают, что эти самообстрелы напрямую связаны с отзывом российских офицеров из СЦКК. Говорят, Путин задумал очередную многоходовку, первым шагом которой является все то, что сейчас происходит. Но какую именно многоходовку, не говорят.

А пока эксперты выясняют, какая из версий наиболее реалистичная, террористы Донбасса наращивают объемы таких обстрелов. И что-то подсказывает, что это еще далеко не та черта, перед которой они готовы остановиться.