Что меняет ассоциация: прощание с ГОСТами и новые правила для промышленности

Слова о том, что Соглашение об ассоциации "должно изменить Украину", слышали, несомненно, все. Но какими они будут, эти изменения? Что значит "евроинтеграция" на практике? Чего удалось достичь уже сейчас и в чем наше государство отстает?

Мы попробуем дать ответы на эти вопросы и показать, что жизнь украинцев должна измениться практически во всех сферах. А некоторые изменения уже произошли.

"Европейская правда" совместно с Офисом вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и Правительственным офисом по вопросам европейской и евроатлантической интеграции начинает цикл публикаций под названием "Что меняет ассоциация".

Чего ждать производителям и потребителям промышленной продукции от Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС? Этому посвящена первая статья.

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Этот год оказался насыщенным для евроинтеграции Украины. Хотя процесс был дольше и сложнее, чем хотелось бы, но все-таки завершилась ратификация Соглашения об ассоциации; мы получили безвиз, присоединились к конвенции "ПанЕвроМед".

Прошло почти два года с начала действия зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. В этом году мы показали существенный рост экспорта в ЕС - за 9 месяцев он увеличился на $2,8 млрд, или на 29,1% относительно того же периода прошлого года. Важно, что растет также несырьевой экспорт.

Нас долго убеждали, что в ЕС "никому не нужно наше машиностроение".

Но жизнь опровергает этот миф.

За 9 месяцев 2017 года экспорт машиностроительной продукции в ЕС вырос на 22,4%, а доля такой продукции в экспорте в ЕС в настоящее время составляет 15,2%. Больше всего мы поставляем электрических машин и оборудования - изолированных проводов, кабелей, электрических водонагревателей и т.п.

И это не предел: есть основания рассчитывать, что в дальнейшем показатели будут расти. Именно для этого Украина должна выполнять Соглашение об ассоциации в части технических барьеров в торговле. На языке бюрократии - надо выполнить главу 3 раздела IV Соглашения, детализированную в Приложении III к нему.

За этим сухим названием стоят вполне прикладные вещи, которые снимают нетарифные барьеры в торговле промышленными товарами между Украиной и ЕС. Если говорить упрощенно, то нетарифные барьеры - это такие ограничения в торговле, которые не связаны с пошлинами на импортную продукцию. Эти ограничения связаны прежде всего с европейскими требованиями к безопасности и качеству продукции.

Идея Соглашения об ассоциации - изменить украинское законодательство, технические регламенты и стандарты в промышленности таким образом, чтобы украинские требования совпадали с европейскими.

С одной стороны, это позволит беспрепятственно экспортировать украинские промышленные товары в ЕС.

Но кроме того, это будет означать европейское качество и безопасность продукции внутри страны.

Теперь по порядку.

Основа для реформирования - законодательство, которое Украина должна гармонизировать с правом ЕС. В сфере технического регулирования можно говорить об успехе этой работы. Уже приняты все семь основных законов, они перечислены в инфографике к этому материалу. Эти законы, в частности, приближают наши системы стандартизации, метрологии, аккредитации, а также оценку соответствия и рыночного надзора к европейским.

В конце концов, мы должны получить точно такую ​​же систему технического регулирования и соответствующую инфраструктуру (специалисты, лаборатории и т.д.), которая работает в ЕС.

Сам себе проверяющий

Базой реформы технического регулирования является переход от старой централизованной системы обязательной сертификации продукции к принципу, который применяется в ЕС - оценки соответствия требованиям технических регламентов.

Это постепенный переход, он продолжается уже несколько лет и должен завершиться в 2018 году

Как все работало при старой системе? Существовал список товаров (а он включал практически все позиции), для которых была обязательной государственная сертификация. Сейчас список постоянно сокращается и должен быть полностью отменен в следующем году.

Вместо этого внедряются технические регламенты, устанавливающие обязательные требования к безопасности и качеству продукции. Их соблюдение проверяется путем оценки соответствия и/или рыночного надзора (т.е. проверки в товарной сети, когда товар уже стоит на полке).

Кто будет проводить такую ​​оценку соответствия?

Для большинства товаров эта функция должна быть возложена на самого производителя.

Так и должно быть: бизнес сам отвечает за безопасность своей продукции, сам проверяет и подтверждает соответствие требованиям. То есть сфера дерегулируется, производителям не придется получать у чиновников кучу бумажек, а выборочный контроль государства происходит уже на этапе розничной торговли.

Но есть исключения - потенциально опасные товары. Для них контроль остается и совершенствуется. В этом списке должны остаться только товары, связанные с высоким риском, которые потенциально представляют угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде, национальной безопасности и т.д. (например, оборудование, работающее под давлением, или медицинское).

В этом случае специально назначенные органы проводят оценку соответствия продукции требованиям техрегламентов и выдают производителю сертификаты соответствия.

Как и в Евросоюзе, эти контролирующие структуры аккредитует специально созданный орган - Национальное агентство по аккредитации Украины (НААУ).

ГОСТы прочь

Теперь перейдем к стандартам.

Если вы решили производить, например, холодильники, то перед тем как продать товар, вам надо доказать, что он соответствует требованиям технических регламентов. Например, не взорвется, нанеся ущерб собственнику. Под каждый технический регламент разрабатывается список закрепленных стандартов. Чтобы выполнить требования техрегламентов, достаточно придерживаться этих стандартов (есть даже специальный термин: "презумпция соответствия").

Обратим внимание: соблюдать стандарты - достаточно, а не необходимо. При новой системе применение национальных стандартов стало добровольным.

Производителю предоставляется право ИЛИ применять определенные национальные стандарты, ИЛИ самому выбирать метод достижения соответствия требованиям регламентов.

Утверждает стандарты новосозданный Национальный орган стандартизации (ГП "УкрНДНЦ"). Он, в соответствии с нашими обязательствами по Соглашению, является независимым (т.е. не является государственным органом власти и не устанавливает стандарты только потому, что они понравились Правительству). В разработке стандартов участвуют производители, то есть участники рынка.

Подписывая Соглашение об ассоциации, Украина обязалась гармонизировать технические регламенты, соответствующие требованиям ЕС, в 27 секторах промышленности, таких как: низковольтное электрооборудование, лифты, медицинские приборы, взвешивающие приборы, игрушки и т.п. (перечислены в Приложении III к Соглашению)

Эти 27 секторов выбраны не наугад.

Они перспективны для нас с точки зрения экспорта, и в то же время, согласно практике ЕС, подлежат обязательной оценке соответствия аккредитованными органами. Для 24 из них у нас уже утверждены техрегламенты.

Осталось еще три отраслевых регламента: упаковка и отходы упаковки, высокоскоростные железные дороги и взрывчатые материалы промышленного назначения.

Мы живем в мире, который очень быстро меняют новые технологии.

Это приводит к регулярным изменениям в европейском законодательстве, а следовательно, и мы пересматриваем уже утвержденные технические регламенты, чтобы привести их в соответствие с новыми директивами ЕС. В частности, по состоянию на ноябрь 2017 года пересмотрены 5 из 12 технических регламентов, запланированных на этот год в Приложении III к Соглашению. Другие регламенты еще в работе.

Также Украина обязалась постепенно внедрять европейские стандарты (EN) как национальные и одновременно отменять те национальные и межгосударственные стандарты, что не соответствуют европейским.

Сейчас в Украине действуют 22 636 национальных стандартов. 12 988 из них гармонизированы с международными и европейскими. Принимая новые стандарты, мы одновременно избавляемся от советских рудиментов.

Отменены все 14 475 устаревших межгосударственных стандартов (ГОСТов), разработанных до 1992 года.

Некоторые из них уже утратили силу, остальные отойдут в историю до конца 2018 года.

Все эти меры уже позволили Украине присоединиться к авторитетным международным и европейским организациям по стандартизации, аккредитации и метрологии, указанным в инфографике.

Так, например, летом 2017 года Украина получила статус организации-компаньона в европейских комитетах по стандартизации CEN и CENELEC, а также статус члена Международного форума по аккредитации (IAF). И это не формальность. С одной стороны, полноценное участие Украины в их работе позволяет внедрять в нашу промышленность передовые мировые технологии и демонстрирует соответствие международным стандартам и требованиям, а с другой - позволяет нам быть услышанными при разработке новых стандартов.

Это странное слово АСАА

Завершением этой реформы - и для экспортеров, и для рядовых потребителей - должно быть подписание Украиной соглашения АСАА.

Это - аббревиатура на английском (да, это латинские, а не кириллические буквы), которая переводится на украинский как "Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции". Украина должна подписать ACAA с ЕС, и мы ожидаем, что это произойдет в следующем году.

Подписав с Украиной это соглашение, Евросоюз признает, что наши законодательство, институты и инфраструктура, а также наши технические регламенты и стандарты соответствуют его требованиям. А значит, украинские производители больше не будут вынуждены проходить дополнительную оценку соответствия.

Сейчас экспортеры потенциально "опасной" промпродукции вынуждены получать сертификаты соответствия исключительно на территории ЕС.

После начала действия ACAA они смогут пройти все испытания и получить необходимые документы здесь, в Украине.

Эти документы будут признаваться в ЕС (точно так же Украина будет признавать европейские сертификаты соответствия - например, необходимую больницам медицинскую технику не будут задерживать на границе из-за отсутствия подписи какого-то чиновника). Также украинские производители самостоятельно смогут маркировать свою продукцию общеизвестным знаком "СЕ" (см. инфографику), что означает соответствие требованиям ЕС.

Соглашение АСАА сначала будет подписано для трех приоритетных секторов промышленной продукции: электромагнитная совместимость, низковольтное электрооборудование и безопасность машин.

ЕС уже начал официальную процедуру оценки того, соответствует ли наша система технического регулирования его требованиям. Первый этап оценки соответствия украинского законодательства праву ЕС в целом прошел положительно. На втором этапе Еврокомиссия проверит, соответствует ли требованиям ЕС работа НААУ и других институтов этой сферы.

Проверять будут оборудование, профессионализм сотрудников и т.д. - все это обеспечит европейское качество и безопасность промышленных товаров для покупателей, а экспортерам откроет новые большие рынки сбыта. В дальнейшем Соглашение АСАА будет постепенно расширено для всех 27 секторов, предусмотренных Соглашением об ассоциации.

По сути, речь идет об окончательном прощании с советской экономикой и интеграции в современный мир.

Станет легче доступ не только на рынок ЕС, но и на рынки других развитых стран. В то же время у инвесторов появится больше уверенности в неуклонности соблюдения общеевропейских процедур в Украине.

Действительно, для части производителей это означает увеличение затрат на производство, ведь речь идет о внедрении новых европейских стандартов безопасности и качества промышленной продукции.

На сегодня это - самый большой вызов для наших предприятий.

Однако гармонизация технических регламентов и стандартов позволит улучшить качество украинской промышленной продукции. Поэтому расходы на гармонизацию технических регламентов и стандартов - это инвестиции в собственную конкурентоспособность.

И наконец, не забывайте о преимуществах для потребителей, которые получат более высокие гарантии качества и безопасности товаров.

И напоследок немного истории, которую при случае грех не вспомнить. Помните, как нам говорили, что альтернативы Таможенному союзу для Украины не существует? Мол, нужны неподъемные средства, чтобы интегрировать промышленность с европейской.

Однако жизнь доказала, что для этого нужна прежде всего политическая воля, кропотливая практическая работа над реформами и желание самого бизнеса развиваться - казалось бы, очевидные компоненты национального успеха. Украина могла провести необходимые реформы значительно раньше, вместе со странами Центральной Европы.

Но из-за отсутствия воли к изменениям мы четверть века оставались в орбите Кремля.

Сейчас у нашего государства есть все возможности, чтобы наконец преодолеть этот барьер.