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Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию и призвала Россию прекратить нарушение прав человека в Крыму
20:17 19.12.2017 |
Генеральная ассамблея ООН во вторник поддержала резолюцию "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь" (A/C.3/72/L.42), инициированную украинской делегацией.
Согласно результатам голосования, поддержали украинскую резолюцию 70 государств, против проголосовали 26, воздержались 76 делегатов.
Резолюция, в частности, призывает Россию полностью и незамедлительно выполнить постановление Международного суда от 19 апреля 2017 года о временных мерах в деле, касающемся применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации).
Также РФ должна принять все необходимые меры, чтобы незамедлительно положить конец нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма, а также уважать законы, действующие в Украине, и отменить законы, введенные в Крыму Российской Федерацией и позволяющие осуществлять принудительное выселение и конфискацию частной собственности в Крыму в нарушение применимых норм международного права.
Согласно резолюции, Генассамблея ООН также осуждает незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления в оккупированном Крыму и требует, чтобы Россия соблюдала обязательства по международному праву в отношении уважения законов, действовавших в Крыму до оккупации.
Также документ призывает РФ незамедлительно отменить решение об объявлении Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрещении его деятельности, а также обеспечить доступность образования на украинском и крымскотатарском языках.
Кроме того, в резолюции подчеркивается необходимость незамедлительного освобождения украинских граждан, которые были незаконно задержаны и осуждены, а также тех, кто был переведен или депортирован через международно-признанные границы из Крыма в Российскую Федерацию.
Генассамблея ООН в своей резолюции настоятельно призывает Российскую Федерацию обеспечить надлежащий и беспрепятственный доступ международных миссий по наблюдению за положением в области прав человека и правозащитных неправительственных организаций в Крым, в том числе ко всем местам, где могут содержаться лица, лишенные свободы, признавая, что международное присутствие в Крыму имеет первостепенное значение для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации.
Также резолюция призывает РФ отменить решения, запрещающие культурные и религиозные учреждения, правозащитные организации, средства массовой информации, а также восстановить реализацию прав лицами, принадлежащими к этническим общинам в Крыму, в частности украинцами и крымскими татарами, в том числе для участия в культурных мероприятиях.
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