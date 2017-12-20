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"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Бесконечные кредиты: украинским банкам разрешили насчитывать проценты на проценты
Проценты по кредитным долгам украинцев могут насчитываться до их полного погашения, даже после судебных постановлений. К такому выводу пришел Верховный суд, рассматривая дело №6-2751цс16, и выдал обобщающую правовую позицию для аналогичных дел.
Он выбил почву из-под ног людей, которые считали, что банк не может с них потребовать больше чем уже отсудил. Заемщики думали, что больше суммы, утвержденной в постановлении суда, с них уже потребовать никто не сможет. И спокойно тянули с выплатами: кто-то месяцами, а кто-то и годами. Однако банки стали требовать проценты на проценты, и ВСУ их в этом поддержал.
«Привычная история в последние годы: кто-то просрочил выплату по кредиту, банк подал в суд и выиграл дело - в постановлении указана общая сумма долга, которую должен выплатить человек или предприятие (тело кредита с процентами). Но платить не имеет возможности, и она начинает зависать. Если исполнительная служба найдет у человек какое-то имущество или деньги на счете, то оно конечно пустит его с молотка, а если нет - будет ждать. Это может затягиваться на годы, в истории по делу №6-2751цс16 речь шла о трех годах. И сейчас банки стали отсуживать свои проценты по этим долгам. Насчитывают указанную в договоре процентную ставку на эти три года (несмотря на то, что срок кредитного договора истек), либо же индекс инфляции с 3% годовых пени», - объяснил UBR.ua старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.
Должники, конечно же, оспаривали такой подход кредиторов - ведь размер кредитного долга уже закреплен в постановлении суда. Однако не смогли победить.
«Если раньше суды низших инстанций не поддерживали эти пересчеты сумм с учетом новых процентов, и их можно было оспорить, то теперь банки поддержал ВСУ. А его решения в нашей стране обжалованию не подлежат, можно подавать только в Европейский суд по правам человека», - развел руками Кравец.
Пока дополнительные проценты по старым долгам начисляют некоторые банки, но касается это очень многих людей и предприятий, поскольку речь идет о крупных розничных структурах: дело №6-2751цс16 выиграл Приватбанк. Юристы опасаются, что положительный опыт системных структур вдохновит и другие финучреждения, которые станут его заимствовать.
«Однако однозначного рецепта успеха по кредитным делам нет. В каждом деле свои нюансы, которые могут решить в ту или иную сторону», - в то же время признал в беседе с UBR.ua старший юрист ЮФ «Можаев и партнеры» Сергей Косаренко.
По словам, заемщики могут с равным успехом применять оба способа борьбы с кредиторами.
«Первый способ - не платить вообще, не получать письма, не ходить на встречи в банк и ждать, что пронесет благодаря срокам исковой давности (банк пропустит сроки на подачу иска). А второй - идти договариваться с кредитором, и гасить всю просрочку сразу. Банки очень часто идут на уступки по поводу пеней, штрафов, даже Приватбанк. Но тут важно помнить, что уступки вам как должнику возможны, только если банк не на ликвидации», - отметил Косаренко.
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