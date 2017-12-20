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В Украине упростят доступ к земельным участкам для добычи нефти и газа
19:17 19.12.2017 |
Верховная Рада приняла за основу законопроект, которым вносятся изменения в некоторые законодательные акты Украины с целью упрощения доступа нефтегазовым компаниям к земельным участкам для проведения разведки и добычи углеводородов.
За принятие в первом чтении законопроекта №3096 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения некоторых аспектов нефтегазовой отрасли» проголосовал 231 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
«Этот законопроект дает возможность устранить ряд серьезных проблемных позиций, которые не позволяют увеличить инвестиции в отрасль, геологическую разведку. Этот закон дает серьезный мультипликативный эффект для развития всей экономики», - сказал глава парламентского Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Домбровский, докладывая по законопроекту.
Согласно пояснительной записке, законопроект призван упростить бюрократические процедуры для получения права пользования земельными участками для предприятий нефтегазового комплекса, а также устранить негативные экономические последствия, которые обусловлены несовершенством порядка предоставления земельных участков для строительства объектов трубопроводного транспорта, нефтяных и газовых скважин. Кроме того, он создаст условия для их надежной и бесперебойной эксплуатации и обеспечит условия для наращивания добычи природного газа путем обновления ресурсной базы углеводородов.
В документе отмечается, что сейчас на практике процедура получения всех согласований для отвода земельных участков в среднем длится 4 года и включает получение 44 согласований в 16 учреждениях. «Такая зарегулированность отрасли является постоянным источником для коррупционных злоупотреблений и не способствует улучшению инвестиционной привлекательности», - сказано в пояснительной записке.
Как сообщал УНИАН, данный законопроект был внесен в Раду еще в сентябре 2015 года, но его рассмотрение в зале неоднократно откладывалось. 21 марта 2017 года Рада вернула данный законопроект на доработку в профильный комитет.
Ранее глава крупнейшей газодобывающей компании «Укргазвыдобування» Олег Прохоренко заявлял, что этот законопроект очень важен для развития добычи газа в Украине. По его словам, сложности с получением земельных участков сдерживают уровень добычи газа; количество недобытого газа в результате данных сложностей составляет около 1 млрд куб. м в год.
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