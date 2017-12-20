Госстат подтвердил рост ВВП Украины в III кв.-2017 к III кв.-2016 на 2,1%

Согласно ей, по отношению к предыдущему кварталу экономика Украины в третьем квартале этого года (с учетом сезонного фактора) добавила 0,2%, тогда как кварталом ранее этот показатель был равен 0,6%.
По данным Госстата, номинальный ВВП за отчетный период составил 821,3 млрд грн, а на душу населения – 19,32 тыс. грн, изменение дефлятора – 20,2%.
Как сообщалось, номинальный ВВП за предыдущий квартал был оценен в 657 млрд грн, в расчете на душу населения – 15,449 тыс. грн, изменение дефлятора – 20%, тогда как в первом квартале он составил, согласно оценке Госстата, 583,88 млрд грн, на душу населения – 13,721 тыс. грн, а изменение дефлятора – 25,1%.
Правительство при пересмотре проекта госбюджета-2017 в начале лета этого года ухудшило прогноз роста реального ВВП с 3% до 1,8% из-за прекращения отношений с предприятиями на неконтролируемой территории на Донбассе, лишь под конец года улучшив его до 2%.
НБУ в июле текущего года также ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2017 году до 1,6% с 1,9%, а в конце октября повысил его до 2,2%.
Как сообщалось, в минувшем году украинская экономика выросла на 2,3%. Правительство Украины в 2018 году ожидает роста ВВП на 3%, Нацбанк – на 3,2%.
Валовой внутренний продукт производственным методом в 3 кв. 2017г.
|Валовая добавленная стоимость
|В постоянных ценах 2010г, к 3 кварталу 2016г., %
|В постоянных ценах 2010г, ко 2 кв. 2017г (сезонно скорректированные данные), %
|млн грн
|к итогу, %
|изменение объема
|изменение дефлятора
|изменение объема
|Валовой внутренний продукт
|821277
|100,0
|2,1
|20,2
|0,2
|Сельское хозяйство, охота и лесное
|141059
|17,2
|–0,1
|10,6
|4,4
|Добывающая промышленность
|45088
|5,5
|–6,5
|37,3
|–3,1
|Перерабатывающая промышленность
|95663
|11,6
|4,8
|20,2
|2,1
|Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|20159
|2,4
|–5,1
|24,2
|0,1
|Водоснабжение, канализация, обращение с отходами
|3220
|0,4
|–2,6
|28,1
|2,2
|Строительство
|17947
|2,2
|25,2
|12,7
|2,5
|Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|112450
|13,7
|5,7
|18,6
|–1,3
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|50562
|6,1
|6,3
|16,8
|1,3
|Временное размещение и организация питания
|4308
|0,5
|5,6
|14,3
|0,8
|Информация и телекоммуникации
|27921
|3,4
|6,4
|11,6
|1,7
|Финансовая и страховая деятельность
|18609
|2,3
|8,7
|13,8
|0,9
|Операции с недвижимым имуществом
|41274
|5,0
|6,8
|7,2
|1,2
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|23524
|2,9
|4,5
|14,9
|1,3
|Деятельность в сфере административного обслуживания
|8840
|1,1
|3,6
|21,1
|–0,1
|Государственное управление, оборона, обязательное соцстрахование
|40085
|4,9
|–3,6
|37,2
|–0,2
|Образование
|27692
|3,4
|–5,9
|33,8
|–2,5
|Здравоохранение и социальная помощь
|19600
|2,4
|2,8
|30,2
|–0,1
|Искусство, спорт, развлечения, отдых
|3816
|0,5
|–2,2
|15,2
|–0,9
|Предоставление других видов услуг
|5434
|0,6
|4,4
|16,1
|2,3
|Налоги на продукты
|116556
|14,2
|4,4
|24,8
|х
|Субсидии на продукты
|–2530
|–0,3
|31,5
|45,0
|х
Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения антитеррористической операции
Данные: Госстат