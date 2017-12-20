Госстат подтвердил рост ВВП Украины в III кв.-2017 к III кв.-2016 на 2,1%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в третьем квартале 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил 2,1% по сравнению с 2,3% во втором квартале и 2,5% – в первом квартале 2017 года, такую уточненную оценку, совпадающую с предварительной, обнародовала Государственная служба статистики во вторник.

Согласно ей, по отношению к предыдущему кварталу экономика Украины в третьем квартале этого года (с учетом сезонного фактора) добавила 0,2%, тогда как кварталом ранее этот показатель был равен 0,6%.

По данным Госстата, номинальный ВВП за отчетный период составил 821,3 млрд грн, а на душу населения – 19,32 тыс. грн, изменение дефлятора – 20,2%.

Как сообщалось, номинальный ВВП за предыдущий квартал был оценен в 657 млрд грн, в расчете на душу населения – 15,449 тыс. грн, изменение дефлятора – 20%, тогда как в первом квартале он составил, согласно оценке Госстата, 583,88 млрд грн, на душу населения – 13,721 тыс. грн, а изменение дефлятора – 25,1%.

Правительство при пересмотре проекта госбюджета-2017 в начале лета этого года ухудшило прогноз роста реального ВВП с 3% до 1,8% из-за прекращения отношений с предприятиями на неконтролируемой территории на Донбассе, лишь под конец года улучшив его до 2%.

НБУ в июле текущего года также ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2017 году до 1,6% с 1,9%, а в конце октября повысил его до 2,2%.

Как сообщалось, в минувшем году украинская экономика выросла на 2,3%. Правительство Украины в 2018 году ожидает роста ВВП на 3%, Нацбанк – на 3,2%.



Валовой внутренний продукт производственным методом в 3 кв. 2017г.

Валовая добавленная стоимость В постоянных ценах 2010г, к 3 кварталу 2016г., % В постоянных ценах 2010г, ко 2 кв. 2017г (сезонно скорректированные данные), % млн грн к итогу, % изменение объема изменение дефлятора изменение объема Валовой внутренний продукт 821277 100,0 2,1 20,2 0,2 Сельское хозяйство, охота и лесное 141059 17,2 –0,1 10,6 4,4 Добывающая промышленность 45088 5,5 –6,5 37,3 –3,1 Перерабатывающая промышленность 95663 11,6 4,8 20,2 2,1 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 20159 2,4 –5,1 24,2 0,1 Водоснабжение, канализация, обращение с отходами 3220 0,4 –2,6 28,1 2,2 Строительство 17947 2,2 25,2 12,7 2,5 Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 112450 13,7 5,7 18,6 –1,3 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 50562 6,1 6,3 16,8 1,3 Временное размещение и организация питания 4308 0,5 5,6 14,3 0,8 Информация и телекоммуникации 27921 3,4 6,4 11,6 1,7 Финансовая и страховая деятельность 18609 2,3 8,7 13,8 0,9 Операции с недвижимым имуществом 41274 5,0 6,8 7,2 1,2 Профессиональная, научная и техническая деятельность 23524 2,9 4,5 14,9 1,3 Деятельность в сфере административного обслуживания 8840 1,1 3,6 21,1 –0,1 Государственное управление, оборона, обязательное соцстрахование 40085 4,9 –3,6 37,2 –0,2 Образование 27692 3,4 –5,9 33,8 –2,5 Здравоохранение и социальная помощь 19600 2,4 2,8 30,2 –0,1 Искусство, спорт, развлечения, отдых 3816 0,5 –2,2 15,2 –0,9 Предоставление других видов услуг 5434 0,6 4,4 16,1 2,3 Налоги на продукты 116556 14,2 4,4 24,8 х Субсидии на продукты –2530 –0,3 31,5 45,0 х

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения антитеррористической операции

Данные: Госстат