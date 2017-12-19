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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Порошенко намерен внести в Раду представление на назначение нового главы НБУ 21 декабря, - представитель Президента Луценко

 

Президент Петр Порошенко намерен внести в Верховную Раду представление на назначение нового главы Национального банка 21 декабря.

Об этом Українським Новинам сообщила представитель Президента в Раде Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Президент намерен внести представление в четверг (21 декабря)", - сказала она.

По словам Луценко, на данный момент у Порошенко есть две кандидатуры на данную должность.

При этом она не уточнила фамилии кандидатов

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 14 декабря Порошенко не предлагал исполняющему обязанности главы Нацбанка Якову Смолию стать главой НБУ.

10 апреля Валерия Гонтарева объявила о своей отставке и подала Президенту соответствующее заявление.
По материалам: Українські Новини
 

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