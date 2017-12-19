Минфин надеется на получение от МВФ в 2018 более 2 траншей

Министерство финансов надеется на получение от Международного валютного фонда (МВФ) в 2018 году более 2 траншей.

Об этом министр финансов Александр Данилюк сообщил в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Я слышал, что Национальный банк ожидает получение 2 траншей, но я вижу, что мы можем получить больше 2 траншей", - сообщил он.

По словам Данилюка, у МВФ есть требования к Украине: создание Антикоррупционного суда, запуск рынка земли и другие.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк рассчитывает, что в 2018 году Украина сможет привлечь еще 3,5 млрд долларов от МВФ.

МВФ уже заявлял, что для продолжения сотрудничества Украина должна принять закон о приватизации, создать Антикоррупционный суд, урегулировать вопрос с ценами на газ и провести земельную реформу.