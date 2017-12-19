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Минфин надеется на получение от МВФ в 2018 более 2 траншей
12:58 19.12.2017 |
Министерство финансов надеется на получение от Международного валютного фонда (МВФ) в 2018 году более 2 траншей.
Об этом министр финансов Александр Данилюк сообщил в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.
"Я слышал, что Национальный банк ожидает получение 2 траншей, но я вижу, что мы можем получить больше 2 траншей", - сообщил он.
По словам Данилюка, у МВФ есть требования к Украине: создание Антикоррупционного суда, запуск рынка земли и другие.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк рассчитывает, что в 2018 году Украина сможет привлечь еще 3,5 млрд долларов от МВФ.
МВФ уже заявлял, что для продолжения сотрудничества Украина должна принять закон о приватизации, создать Антикоррупционный суд, урегулировать вопрос с ценами на газ и провести земельную реформу.
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