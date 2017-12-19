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Индекс инвестиционной привлекательности Украины в 2017 г. вышел из негативной плоскости и сохраняет нейтралитет - ЕБА
Индекс инвестиционной привлекательности Украины во втором полугодии 2017 года составил 3,03 балла из пяти возможных, что на 0,12 балла меньше по сравнению с первым полугодием текущего года и на 0,18 балла больше показателя второго полугодия 2016-го.
Об этом свидетельствуют итоги регулярного исследования Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), проведенного на основе опроса руководителей предприятий в ноябре-декабре, и представленные на пресс-конференции в Киеве во вторник.
Как отмечается в исследовании, после ввода из негативной зоны в 2017-м индекс продолжает находиться в нейтральной плоскости.
Согласно данным исследования, за все время его проведения - с 2008 года - индекс ни разу не достиг положительной зоны - выше четырех баллов. Наивысший показатель индекса был зафиксирован в конце 2010- начале 2011 года - 3,4 и 3,39 балла соответственно. С 2011 года индекс инвестпривлекательности за 2017 год является наивысшим.
Согласно материалам исследования, 29% опрошенных топ-менеджеров беспокоит коррупция, 28% - экономические факторы (нестабильность валюты, девальвация, инфляция), 24% - медленный ход реформ, 13% - политические факторы.
Как отметил в ходе пресс-конференции генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, бизнес беспокоит затягивание создания Службы финансовых расследований, а также отток рабочей силы из Украины в европейские страны как фактор, сдерживающий инвестиции.
"Из первых пяти проблем, которые, по мнению бизнеса, критичны, ушли вопросы, связанные с налоговой системой. Осталась коррупция, судебная реформа. Налоговые проблемы, конечно, существуют, но они разлиты в качестве жалоб или претензий на правоприменение, а не на качество законодательства", - отметил глава налогового комитета ассоциации, руководитель налогово-юридической практики компании EY Ukraine Владимир Котенко в ходе презентации индекса.
При этом 40% руководителей компаний выразили мнение, что бизнес-климат в первом полугодии 2018 года улучшится, при том, что столько же топ-менеджеров придерживались такого мнения и в июне-2017. Еще треть инвесторов называют Украины выгодным рынком для инвестиций в ближайшие полгода, однако 23% опрошенных не считают Украину выгодным направлением для инвестирования в первом полугодии 2018-го.
Согласно данным исследования, 58% опрошенных руководителей компаний выразили недовольство инвестиционным климатом. Еще 11% считают, что инвестклимат является привлекательным, тогда как в июне этого года такого мнения придерживались 13%. В то же время 24% бизнеса не отметили существенных изменений по сравнении с 15% опрошенных, которые высказывали аналогичное мнение в первом полугодии 2017-го, и 39% - во втором полугодии 2016-го.
Среди положительных изменений руководители предприятий либерализацию валютного рынка, закон "маски-шоу стоп", открытость госреестров, постепенную дерегуляцию, развитие электронных сервисов, медицинскую реформу и ослабление налогового давления, показал опрос ЕБА.
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