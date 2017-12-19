Три направления на Донбассе, где может начаться большая война

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

К сожалению, прогнозы об обострении ситуации на линии соприкосновения на Донбассе к 20-м числам декабря, начинают сбываться.

Буквально вечером 18 декабря под удар "Градов" со стороны Горловки попал мирный поселок Новолуганское. А до этого практически непрерывные артиллерийские удары вынудили почти полностью эвакуировать население ранее освобожденных Травневого и Гладосово на этом же направлении.

И такие довольно жесткие действия боевиков вызваны двумя факторами - боязнью российского командования боевиков двойного удара ВСУ со стороны Гладосово и Новолуганского в направлении Горловки с блокировкой Доломитного и фактически переноса боевых действий в черту Горловки и полным отсутствием контроля. Ведь ранее эту функцию выполняли россияне и украинцы из состава Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе, теперь же Россия в одностороннем порядке вывела своих офицеров, что привело к фактической приостановке единственной линии коммуникации (хотя и опосредованно, конечно) командования группировки на Донбассе и российских "командировочных" генералов, которые фактически командуют силами боевиков.

В принципе опасения боевиков и россиян имеют под собой как никогда серьезные основания - начиная с начала ноября украинские военные стали крайне активно действовать практически на всех направления. Из известных побед в "серой зоне" - продвижение на несколько сот метров на критически важной для обороны боевиков позиции в районе вентствола шахты "Бутовской", взятие под полный контроль Верхнеторецкого (с возможным перерезанием трассы Горловка - Донецк), освобождение Викторовки Старобешевского района и продвижение в направлении села Стыла недалеко от Старобешево.

И это подчеркиваем только то, что так или иначе попало в СМИ. А есть еще многочисленные случаи удачной работы нашей артиллерии по всем направлениям, которые подтверждаются только многочисленными постами боевиков в сети, но упорно не комментируются нашими официальными органами.

Конечно, все эти победы сопровождаются крайне тяжелыми потерями армии и добровольческих формирований - так, только за 17 дней декабря погибло 18 наших бойцов - и это декабрь еще не закончился. Такой уровень потерь просто зашкаливающий, особенно на фоне двух предыдущих "мирных" месяцев, когда потери составляли 12-13 человек (за 30 дней).

Таким образом, вполне ясно вырисовываются контуры как минимум трех возможных плацдармов для проведения локальной операции силами группировки ВСУ на Донбассе. Это прежде всего район Викторовки - Староигнатьевки на юге, откуда открывается прямая дорога на Стылу и дальше в направлении Старобешево с последующим огневым контролем Старобешевской ГРЭС (пгт. Новый Свет) и блокированием стратегически важной рокадной так называемой Новоазовской трассой (Донецк - Мариуполь). При этом основу ударной группировки должны составлять десантно-штурмовые части, которых сейчас достаточно на линии соприкосновения. Для сохранения темпа наступления командование должно выбирать наиболее слабые в оборонительном отношении направления, обходить опорные пункты, которые будут оказывать сопротивление, оставляя их на "съедение" артиллеристам, а также частям "второй линии".

Еще одной крайне чувствительной для боевиков является стык горловской и донецкой группировок в районе Пантелеймоновки и Озеряновки. Тут внезапный удар может привести к катастрофическим проблемам - как например, потере Енакиево и окрестностей.

Из открытых источников не совсем понятна линия фронта в районе Светлодарской дуги, но, судя по количеству погибших и раненных оттуда (причем как наших, так и боевиков), и там происходит движение - и совершенно очевидно, что не в пользу оккупационной армии. Так, постоянно в сводках звучит название Калиновка, Углегорск, Алмазная, Брянка, что косвенно может свидетельствовать о том, что наши позиции все более охватывают Дебальцево как с запада, так и с востока. Естественно, что все это предположения, основанные на знании позиций и географических условий на том направлении.

Ну и третьим по счету (но не последним по важности) является плацдарм, который удерживают наши бойцы в районе Гладосово - Травневое. Хотя "донецкие" СМИ упорно называют их "очередным котлом", но даже простой взгляд на карту и перепады высот в том направлении позволяет говорить, что чисто теоретически отсюда можно начать освобождение Горловки. Понятно, что при определенных условиях и политической воле.

В целом же нужно отметить, что нас ждут крайне тяжелые дней десять - боевики теперь будут всячески провоцировать нашу артиллерию на открытие ответного огня, откровенно крыть населенные пункты на подконтрольной Украине территории.

При этом российские СМИ будут нести откровенные фейки, взваливая всю вину на ВСУ. Попутно решая задачу очернения Украины перед зарубежными партнерами по мирному процессу и пытаясь вывести Киев на прямые контакты с "недореспубликами", сбрасывая груз ответственности за оккупированные территории Донбасса.

Не исключено, что для достижения хотя бы частично этих целей будет сорван и намеченный к новому году обмен пленными.