Финансовые новости
- |
- 19.12.17
- |
- 18:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
По конспектам Курченко. Почему Саакашвили бежал от своего Смольного
14:51 18.12.2017 |
Последний "марш за импичмент", организованный подследственным апатридом Михеилом Саакашвили и его политическими соратниками, привел к тому, чего не могло не случиться - попытке штурма одного из зданий в центре столицы.
И тут никак нельзя не отделаться от мысли, что "МихоМайдан" организовывается по "конспектам Курченко", того самого беглого олигарха времен Януковича, в связях с которым Генпрокуратура вполне официально обвиняет Саакашвили. Правдивы "пленки Луценко" или, как утверждает Саакашвили, всего лишь грубо состряпанная ГПУ фальшивка, но вопрос организации некоего "спецэффекта" в форме захвата какого-нибудь здания в столице проходит по ним красной нитью. Причем на пленках якобы "человек Курченко" явно дает понять якобы "правой руке Саакашвили Севериону Дангадзе", что без захватов зданий особого смысла финансово вкладываться в организацию протестов просто нет.
Кроме того, попытки штурма хоть чего-нибудь явно требовала от Саакашвили общая логика революционного процесса. Логика эта требует, чтобы интерес упорно не желающих "вставать" киевлян постоянно чем-то подогревался. Некоторое время с этой функцией справлялась сама власть, подсовывая Саакашвили то обвинения, то задержание, то суд. Теперь же, когда правоохранители явно сбавили свой напор, "фишку" нужно было организовывать уже самому Саакашвили, и ничего креативнее, чем ринуться на штурм концертного зала в "штабе революции" так и не придумали.
Тут нужно отметить, что Международный центр культуры и искусств Федерации профсоюзов Киева (по додекоммунизационной привычке все еще называемый в народе Октябрьским дворцом), оказался крайне удобной целью для "михомайдановцев". Это достаточно большое здание, находящееся на серьезной возвышенности (что осложняет штурм со стороны правоохранителей) в самом центре столицы, при этом оно не административное, а значит, все возможные обвинения в "попытке государственного переворота" будут несостоятельны. Да и серьезной государственной охраны у этого строения не должно было быть.
Правда, прошлое Октябрьского дворца навевало достаточно противоречивые революционные ассоциации. Как известно, в этом здании во времена Российской империи располагался Институт благородных девиц, как, собственно, и в петроградском "Смольном", где, как известно, свой штаб в 1917-м имели большевики во главе с Лениным. В общем, ассоциации напрашиваются вполне революционные, но не слишком приятные.
Правда, всю эту революционную романтику испортило несколько обстоятельств. Во-первых, Октябрьский дворец, несмотря на марши саакашвилианцев, жил своей будничной концертно-культурной жизнью и, в связи с приближающимися новогодними праздниками, эта жизнь была особенно интенсивной. В аккурат в то время, когда "михомайдановцы" ринулись выбивать двери своего будущего "Смольного", там проходил джазовый концерт, которым наслаждались ничего не подозревающие меломаны, в том числе и дети. Во-вторых, в здании оказалось достаточно много правоохранителей, которые и вступили с нападавшими в силовое противостояние с использованием едкого газа (правда, кто именно - правоохранители или митингующие использовали газ так и осталось непонятно). Когда же до Саакашвили дошла информация, что во дворце дети, а силовики получили приказ их защищать, тот был вынужден отозвать своих "штурмовиков" и спешно ретироваться на исходные позиции.
При этом Саакашвили тут же публично получил "по шапке" от британского и канадского, а несколько позже и от американского посольств. Дескать, штурм концертного зала - это явный революционный перебор и злоупотребление правом на мирный протест. Да и киевская общественность такое революционное рвение явно не оценила.
И вот тут началось самое интересное, как истинный вождь революции Саакашвили, который лично призывал людей идти в Октябрьский дворец, начал перекладывать ответственность за произошедшее на своих революционных соратников. Дескать, все произошедшее - провокация "барыг", никто ничего штурмовать не собирался, просто нардеп и соратник Саакашвили от "Самопомочі" Егор Соболев сообщил, что революционерам во дворце приготовили пару комнат в аренду для штаба и неплохо было бы туда заскочить и обосноваться по дороге к Верховной Раде, а когда толпа подошла к зданию, оказалось, что там уже ждала засада из нацгвардейцев, и только благодаря прозорливости Саакашвили, который стал уводить людей, не произошло кровопролития.
Соболев тоже не остался в долгу, ответив Саакашвили, намекнув последнему, что тот балбес. Мол, неплохо было бы, прежде чем призывать людей со сцены, подумать "куда ты их зовешь" и не пускать на сцену "оборотней", которые "захватывают сцену" их майдана. И хотя до прямого конфликта между "вождями революции" дело пока не дошло, но отношения у них явно накалились.
В общем, неудачная, непродуманная и неоправданная попытка устроить "фейерверк" на "МихоМайдане" на фоне общей хаотичности протеста и отсутствия внятных целей и общей стратегии обернулась для Саакашвили фрагментацией протеста как организационной, так и идеологической. Ведь пока Соболев обменивается с Саакашвили колкостями, представитель парламентской группы "антикоррупционеров" Мустафа Найем уже напрямую критикует грузинского апатрида за "мелочность и бессмысленность действий".
Кроме того, особенно глупо выглядит попытка штурма Октябрьского дворца на фоне "пленок Курченко". Как бы Саакашвили не относился к этим пленкам, и будь они хоть сто раз подделкой, осуществлять на практике все то, о чем говорят фигуранты записей, в то время как в отношении тебя идет расследование, а эти пленки есть главное доказательство - это, если и не чистосердечное признание, то как минимум дополнительный аргумент в пользу обвинения. Но в революционном угаре Саакашвили это почему-то не остановило.
Тем временем Михеил Николозович продолжает в свойственной ему манере бросаться из непримиримо революционной крайности в миролюбиво-соглашательскую, чем только способствует нивелированию всего протеста. Еще до штурма Октябрьского дворца он, то заявляет о готовности на компромисс с властью и на какие-то переговоры, то готов пожертвовать жизнью, чтобы "остановить диктатуру", то призывает "Киев вставать", то утверждает, что "новый Майдан Украине категорически не нужен". Ну, а на следующий день после фарса с захватом Октябрьского дворца Саакашвили добровольно и якобы миролюбиво явился на допрос в ГПУ, правда, тут же сорвался на оскорбления в адрес прокуроров, до кабинета в итоге так и не дошел, а сам допрос сорвал.
Как видим, Михеил Николозович, несмотря на все проколы, упорно продолжает действовать непоследовательно и алогично. А новогодние праздники тем временем неуклонно приближаются. В этой связи крайне любопытно будет посмотреть, сколько пламенных революционеров останется в палатках под Радой утром 1 января 2018-го.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко намерен внести в Раду представление на назначение нового главы НБУ 21 декабря, - представитель Президента Луценко
ТОП-НОВОСТИ
|Минфин надеется на получение от МВФ в 2018 более 2 траншей
|Индекс инвестиционной привлекательности Украины в 2017 г. вышел из негативной плоскости и сохраняет нейтралитет - ЕБА
|Мост и бетонка. На что Украина потратит китайские миллионы
|Зимнее обострение Путина. Нас ждут три определяющих месяца
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|На 19 февраля финансисты прогнозируют повторный штурм долларом на межбанке отметки 28,0 грн.
|По конспектам Курченко. Почему Саакашвили бежал от своего Смольного
Осуществлять все то, о чем говорят фигуранты "записей Курченко", в то время как в отношении тебя идет расследование, а эти пленки есть главное доказательство - это, если и не чистосердечное признание, то как минимум дополнительный аргумент в пользу обвинения.
|Зачем Путин забирает своих офицеров из Центра по прекращению огня на Донбассе
|Уляна Супрун: До 2020 року тарифів і переліку платних послуг не буде
|Доля проблемных кредитов в украинских банках сократится до 45-50% до 2019, - Moody's
|Почему Украина созрела для страховой медицины
Это интересно
|BMW займет в Чехии 500 гектаров полигоном для беспилотников
|Telegram, Viber, WhatsApp, Signal — каким мессенджерам можно доверять
|Samsung запатентовал дизайн смартфона с необычным загнутым дисплеем
|В США вновь вводят регистрацию дронов
|Федеральная комиссия по связи США отменила правило сетевого нейтралитета
|Toyota построит первую в мире станцию по производству электричества, воды и водорода
|10 профессий, которые выбирают молодые американцы