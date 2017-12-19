По конспектам Курченко. Почему Саакашвили бежал от своего Смольного

Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

Последний "марш за импичмент", организованный подследственным апатридом Михеилом Саакашвили и его политическими соратниками, привел к тому, чего не могло не случиться - попытке штурма одного из зданий в центре столицы.

И тут никак нельзя не отделаться от мысли, что "МихоМайдан" организовывается по "конспектам Курченко", того самого беглого олигарха времен Януковича, в связях с которым Генпрокуратура вполне официально обвиняет Саакашвили. Правдивы "пленки Луценко" или, как утверждает Саакашвили, всего лишь грубо состряпанная ГПУ фальшивка, но вопрос организации некоего "спецэффекта" в форме захвата какого-нибудь здания в столице проходит по ним красной нитью. Причем на пленках якобы "человек Курченко" явно дает понять якобы "правой руке Саакашвили Севериону Дангадзе", что без захватов зданий особого смысла финансово вкладываться в организацию протестов просто нет.

Кроме того, попытки штурма хоть чего-нибудь явно требовала от Саакашвили общая логика революционного процесса. Логика эта требует, чтобы интерес упорно не желающих "вставать" киевлян постоянно чем-то подогревался. Некоторое время с этой функцией справлялась сама власть, подсовывая Саакашвили то обвинения, то задержание, то суд. Теперь же, когда правоохранители явно сбавили свой напор, "фишку" нужно было организовывать уже самому Саакашвили, и ничего креативнее, чем ринуться на штурм концертного зала в "штабе революции" так и не придумали.

Тут нужно отметить, что Международный центр культуры и искусств Федерации профсоюзов Киева (по додекоммунизационной привычке все еще называемый в народе Октябрьским дворцом), оказался крайне удобной целью для "михомайдановцев". Это достаточно большое здание, находящееся на серьезной возвышенности (что осложняет штурм со стороны правоохранителей) в самом центре столицы, при этом оно не административное, а значит, все возможные обвинения в "попытке государственного переворота" будут несостоятельны. Да и серьезной государственной охраны у этого строения не должно было быть.

Правда, прошлое Октябрьского дворца навевало достаточно противоречивые революционные ассоциации. Как известно, в этом здании во времена Российской империи располагался Институт благородных девиц, как, собственно, и в петроградском "Смольном", где, как известно, свой штаб в 1917-м имели большевики во главе с Лениным. В общем, ассоциации напрашиваются вполне революционные, но не слишком приятные.

Правда, всю эту революционную романтику испортило несколько обстоятельств. Во-первых, Октябрьский дворец, несмотря на марши саакашвилианцев, жил своей будничной концертно-культурной жизнью и, в связи с приближающимися новогодними праздниками, эта жизнь была особенно интенсивной. В аккурат в то время, когда "михомайдановцы" ринулись выбивать двери своего будущего "Смольного", там проходил джазовый концерт, которым наслаждались ничего не подозревающие меломаны, в том числе и дети. Во-вторых, в здании оказалось достаточно много правоохранителей, которые и вступили с нападавшими в силовое противостояние с использованием едкого газа (правда, кто именно - правоохранители или митингующие использовали газ так и осталось непонятно). Когда же до Саакашвили дошла информация, что во дворце дети, а силовики получили приказ их защищать, тот был вынужден отозвать своих "штурмовиков" и спешно ретироваться на исходные позиции.

При этом Саакашвили тут же публично получил "по шапке" от британского и канадского, а несколько позже и от американского посольств. Дескать, штурм концертного зала - это явный революционный перебор и злоупотребление правом на мирный протест. Да и киевская общественность такое революционное рвение явно не оценила.

И вот тут началось самое интересное, как истинный вождь революции Саакашвили, который лично призывал людей идти в Октябрьский дворец, начал перекладывать ответственность за произошедшее на своих революционных соратников. Дескать, все произошедшее - провокация "барыг", никто ничего штурмовать не собирался, просто нардеп и соратник Саакашвили от "Самопомочі" Егор Соболев сообщил, что революционерам во дворце приготовили пару комнат в аренду для штаба и неплохо было бы туда заскочить и обосноваться по дороге к Верховной Раде, а когда толпа подошла к зданию, оказалось, что там уже ждала засада из нацгвардейцев, и только благодаря прозорливости Саакашвили, который стал уводить людей, не произошло кровопролития.

Соболев тоже не остался в долгу, ответив Саакашвили, намекнув последнему, что тот балбес. Мол, неплохо было бы, прежде чем призывать людей со сцены, подумать "куда ты их зовешь" и не пускать на сцену "оборотней", которые "захватывают сцену" их майдана. И хотя до прямого конфликта между "вождями революции" дело пока не дошло, но отношения у них явно накалились.

В общем, неудачная, непродуманная и неоправданная попытка устроить "фейерверк" на "МихоМайдане" на фоне общей хаотичности протеста и отсутствия внятных целей и общей стратегии обернулась для Саакашвили фрагментацией протеста как организационной, так и идеологической. Ведь пока Соболев обменивается с Саакашвили колкостями, представитель парламентской группы "антикоррупционеров" Мустафа Найем уже напрямую критикует грузинского апатрида за "мелочность и бессмысленность действий".

Кроме того, особенно глупо выглядит попытка штурма Октябрьского дворца на фоне "пленок Курченко". Как бы Саакашвили не относился к этим пленкам, и будь они хоть сто раз подделкой, осуществлять на практике все то, о чем говорят фигуранты записей, в то время как в отношении тебя идет расследование, а эти пленки есть главное доказательство - это, если и не чистосердечное признание, то как минимум дополнительный аргумент в пользу обвинения. Но в революционном угаре Саакашвили это почему-то не остановило.

Тем временем Михеил Николозович продолжает в свойственной ему манере бросаться из непримиримо революционной крайности в миролюбиво-соглашательскую, чем только способствует нивелированию всего протеста. Еще до штурма Октябрьского дворца он, то заявляет о готовности на компромисс с властью и на какие-то переговоры, то готов пожертвовать жизнью, чтобы "остановить диктатуру", то призывает "Киев вставать", то утверждает, что "новый Майдан Украине категорически не нужен". Ну, а на следующий день после фарса с захватом Октябрьского дворца Саакашвили добровольно и якобы миролюбиво явился на допрос в ГПУ, правда, тут же сорвался на оскорбления в адрес прокуроров, до кабинета в итоге так и не дошел, а сам допрос сорвал.

Как видим, Михеил Николозович, несмотря на все проколы, упорно продолжает действовать непоследовательно и алогично. А новогодние праздники тем временем неуклонно приближаются. В этой связи крайне любопытно будет посмотреть, сколько пламенных революционеров останется в палатках под Радой утром 1 января 2018-го.