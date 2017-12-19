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Доля проблемных кредитов в украинских банках сократится до 45-50% до 2019, - Moody's
13:04 18.12.2017 |
Международное рейтинговое агентство Moody's ожидает сокращения доли проблемных кредитов в украинских банках до 45-50% до конца 2018 года.
Об этом говорится в отчете Moody's, текстом которого располагают Українські Новини.
Moody's отмечает, что экономика Украины возобновила рост, но останется хрупкой в условиях продолжающейся политической и военной напряженности.
"В стране принимаются новые экономические реформы, но прогресс идет медленно. Улучшилась ситуация с государственными финансами", - говорится в отчете агентства.
Moody's ожидает, что доля проблемных кредитов сократится до 45-50% от валовых кредитов банков к концу 2018 года.
Банковские резервы были восстановлены из-за недавних внешних вливаний капитала и национализации Приватбанка.
"Проблемные кредиты в настоящее время достаточно обеспечены резервами на покрытие потерь по займам", - отмечают в Moody's.
По данным агентства, условия финансирования в Украине продолжают улучшаться, чему способствует существенный рост гривневых депозитов.
Moody's отмечает, что доступ банков к рынкам капитала остается очень ограниченным.
Как сообщали Українські Новини, в настоящее время доля проблемных кредитов в банках составляет 55,75%.
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