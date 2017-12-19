Прокол Михо. Глупость с Октябрьским дворцом может стоить Саакашвили всей его революции

Андрій Коваленко / Depo.ua

Операция "Михомайдана" по захвату Октябрьского дворца провалилась и будет иметь большие последствия для будущей организации протестов.

Вчерашнее "вече" оппозиции, которое началось в парке им. Шевченко и двинулось на Майдан, где со сцены выступали Саакашвили, Деревянко и другие его соратники, включая Соболева, только на словах получилось мирным.

Одно дело - кричать со сцены о "барыгах", говорить о переговорах с Порошенко, о его отставке и бросать фразы об Ахметове - враге Украины. Совсем другое - пытаться захватить здание, вовсе не административное, а коммунальное, для того чтобы устроить там штаб. Это уже выглядело не совсем мирно.

Речь об Октябрьском дворце, куда Саакашвили и несколько сотен "михомайдановцев" двинулись для того, чтобы обустроить штаб Координационного центра. Об этом со сцены заявил сам Саакашвили.





Первым туда прибыл Семенченко с несколькими членами "Движения освобождения". Впрочем, впоследствии он из дворца вышел. Вблизи Октябрьского выстроился кордон полиции, внутри ждали Нацгвардейцы. "Донбассовцы", прибывшие вместе с "михомайдановцами", вступили в конфликт с силовиками. Постепенно ситуация накалялась. Саакашвили был в первых рядах "михомайдановцев", которые пытались попасть в Октябрьский дворец.

Первые полчаса толкотни привели к тому, что "михомайдановцы" выбили стекло в дверях, и даже сами двери впоследствии смогли выбить. С задних рядов протестующие бросали в силовиков камни. Полиция внутри дворца применила огнетушители, из которых поливала протестующих. Кто-то распылил газ. Отравления были как среди силовиков, так и среди протестующих. Прозвучали даже несколько взрывов, похожих на светошумовые гранаты.

Впрочем, главная интрига дальше. Экс-советник министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко, а также директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в соцсетях сообщили, что внутри Октябрьского дворца продолжался концерт. И там присутствуют дети.

Во дворце действительно во время противостояния проходил концерт Glen Miller Orchestra. До Саакашвили информацию донесли. Он и Семен Семенченко начали быстро призвать своих собратьев вернуться на Майдан. Толпа, уже сильно насыщенная адреналином, не слишком слушалась и продолжала толкаться. Впрочем, со временем все-таки отступила. Остались только несколько человек, которые не могли даже объяснить журналистам, почему находятся вблизи Октябрьского.

Саакашвили затем объяснил, что якобы в Октябрьский он шел для того, чтобы "снять комнату" и вообще он за мирный протест и готов "свою жизнь отдать", чтобы не пролилась кровь украинцев. В Октябрьском, по его словам, должны были жить жены тех, кто борется с режимом. И, вообще, мол, эту провокацию с силовиками устроил Порошенко.

Но уже сейчас можно констатировать, что "михомайдановцы" очень сильно провалились. С одной стороны, им действительно нужен был Октябрьский дворец. И явно не для того, чтобы "снять комнату". Со стратегической точки зрения дворец находится на холме, и его трудно штурмовать силовикам в случае необходимости. Кроме того, в отличие от палаток под Радой в Октябрьском тепло, есть возможность разместить значительное количество протестующих. И он также близко от квартиры Михо на Костельной.

А провал в том, что толпа "михомайдана" штурмовала дворец во время концерта, когда там были люди. На это сразу отреагировали послы Канады и Великобритании.

"Попытки захвата и уничтожения общественных зданий - это злоупотребление правом на мирный протест", - написал посол Канады Роман Ващук в своем Twitter. С ним согласилась и посол Великобритании Джудит Гоф.

Позже свою позицию озвучило посольство США:

"Мы согласны с коллегами из Канады и Великобритании. Попытки захвата и уничтожения общественных зданий - это злоупотребление правом на мирный протест", - говорится в сообщении посольства.

Несмотря на попытки Саакашвили выкрутиться и еще раз заявить о мирном протесте, вчера все увидели, что "михомайдановцы" ставят своей целью захват зданий. А это уже далеко не мирная акция. Кто-то может сказать, что так же действовали активисты Майдана-2. Впрочем, их действиям предшествовало насилие со стороны силовиков. По отношению к "михомайдановцам" ничего подобного не произошло. И вот теперь возникают логичные вопросы: "Кто на самом деле стоит за акциями и что скрывает Саакашвили? Какова его истинная цель и на что он готов?". Впрочем, похоже, именно вчерашний день может стать точкой невозврата для оппозиции. Этот провал вполне может стоить им всей революции. Поскольку у их умных сторонников вполне должны возникнуть вопросы: "За кого боремся и какими методами?"