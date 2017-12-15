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Исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий озвучил 5 претензий МВФ к Украине
17:29 15.12.2017 |
Национальный банк озвучил 5 претензий Международного валютного фонда к Украине.
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий на встрече с представителями бизнеса, передают Українські Новини.
"У Украины есть определенные обязательства перед МВФ, которые подлежат выполнению. Пенсионная реформа принята, но не так, как надо. Приватизация пока принята только в первом чтении, а Антикоррупционного суда вовсе пока нет. Госбюджет хоть и принят, но у миссии есть вопросы. Еще в программе есть земельный вопрос, но о нем забыли, хотя он из программы никуда не пропадал", - сказал он.
Смолий сообщил, что при выполнении указанных вопросов миссия МВФ сможет приехать в страну.
Нацбанк ожидает получение в следующем году двух траншей.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк выступает за начало новой программы МВФ для Украины с 2019 года.
Действующая программа кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) началась в марте 2015 года и будет длиться до марта 2019 года.
Общий объем программы составил 17,5 млрд долларов, тогда как Украина пока привлекла только 8,7 млрд долларов из всей суммы (первый транш на 5 млрд долларов - в марте 2015 года, второй - на 1,7 млрд долларов в августе 2015 года, третий - на 1 млрд долларов в сентябре 2016 года, четвертый - на 1 млрд долларов в апреле 2017 года).
Национальный банк рассчитывает, что в 2018 году Украина сможет привлечь еще 3,5 млрд долларов от МВФ.
МВФ уже заявлял, что для продолжения сотрудничества Украина должна принять закон о приватизации, создать Антикоррупционный суд, урегулировать вопрос с ценами на газ и провести земельную реформу.
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