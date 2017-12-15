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В январе-октябре отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $4 572,8 млн
16:57 15.12.2017 |
В январе-октябре 2017 года импорт товаров превысил экспорт на 4 572,8 млн долларов.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
В течение января-октября отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 2 474,6 млн долларов по сравнению с январем-октябрем 2016 года (в январе-октябре 2016 года отрицательное сальдо составило 2 098,2 млн долларов).
Экспорт товаров в январе-октябре 2017 года составил 35 183,2 млн долларов, при этом он увеличился на 20,9%, или на 6 072,3 млн долларов по сравнению с январем-октябрем 2016 года.
Импорт товаров в январе-октябре 2017 года составил 39 756,0 млн долларов, увеличившись на 27,4%, или на 8 546,9 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в январе-сентябре 2017 года импорт товаров превысил экспорт на 3 872 млн долларов.
В 2016 году импорт товаров превысил экспорт на 2 885,8 млн долларов.
В течение 2016 года сальдо торговли товарами ухудшилось на 3 496,5 млн долларов по сравнению с 2015 годом (2015 год положительное сальдо составило 610,7 млн долларов).
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