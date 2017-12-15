Что Луценко будет делать с Саакашвили дальше

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Сделанное накануне генпрокурором Юрием Луценко уточнение, в чем именно подозревается Михеил Саакашвили, оказалось, как никогда, кстати.

Не только потому, что многие украинцы, наблюдая за беготней по крыше, так до конца и не поняли, что инкриминируют оппозиционеру без паспорта, но и потому, что делает более очевидными планы ГПУ в отношении Саакашвили.

Итак, в эфире одного из телеканалов Юрий Витальевич пояснил: Саакашвили обвиняется исключительно в "содействии членам преступной группировки Курченко-Януковича", что же касается подготовки государственного переворота и финансирования этой подготовки, то тут экс-президент Грузии вне всяких подозрений в отличие от своей, в терминологии Луценко, "правой руки" Севериона Дангадзе.





То есть, по версии Генпрокуратуры, это Дангадзе готовил госпереворот и брал на него деньги у Курченко, а его непосредственный босс - Саакашвили - лишь "способствовал" Курченко. Логический "косяк" вроде того, что "вождь революции" Саакашвили "способствует" своей "правой руке", а не наоборот, следователей Генпрокуратуры, похоже, беспокоит не слишком сильно, что объясняется тем, что главная цель всей "спецоперации" с Саакашвили и деньгами Курченко - имиджевая, а никак не юридическая.

Готовя подозрение для апатрида, в ГПУ явно старались в первую очередь связать беспокойного грузина с одиозным олигархом и его деньгами в сознании избирателей, а не кинуть того за решетку, что должно было ударить сразу по нескольким уязвимым точкам Саакашвили и навсегда похоронить его репутацию. Неподкупного антикоррупционера-олигархоборца, оказывается, вполне может прикупить и не слишком задорого один из самых одиозных и ненавидимых людьми олигархов режима Януковича... Однако эффект от всей этой операции оказался далеким от ожидаемого. Как это обычно и бывает с большинством харизматичных политических лидеров, сторонники Саакашвили руководствуются не разумом и фактами, а в первую очередь беззаветной любовью к вождю. А любовь, как известно, слепа и глуха, но ничуть не нема, отчего способна обернуть любую атаку на объект своей любви ей на пользу.

К тому же у выступившей против Саакашвили государственной машины, как оказалось, изрядно проржавевшая ходовая часть, а потому исполнить необходимые юридические процедуры в отношении подозреваемого оказалось невозможно. С крыши Саакашвили, конечно же, сняли красиво, а вот с доставкой в СИЗО и суд все пошло наперекосяк. Примечательно, что подобная "организационная немочь" случилась в деле Саакашвили далеко не в первый раз. И в истории с лишением грузина украинского гражданства и в истории его триумфального "прорыва" через украинскую границу власть по большому счету не только не добилась преследуемых ею имиджевых целей, но и продемонстрировала организационную слабость, граничащую с несостоятельностью, что лишь добавило саакашвилианцам энергии и уверенности.

Похоже, что третий прыжок на грабли научил наших правоохранителей хоть чему-то. Во всяком случае, успокаивающая и миролюбивая риторика Луценко в отношении Саакашвили позволяет на это надеяться. Правда, в истории с разоблачением связей Саакашвили с Курченко ГПУ с самого начала старалась не перегибать палку. И когда грузинский апатрид еще бегал по крыше, Луценко уже заявлял и о не слишком предательской статье "содействие преступной группировке", и о том, что будет требовать для грузина всего лишь домашнего ареста. Правда, все это не помешало Саакашвили и его сторонникам довести ситуацию до абсурда, крича возле каждого столба о том, что власть обвиняет заклятого врага Путина в работе на ФСБ и попытке государственного переворота. Так что теперь уточнения от Луценко звучат едва ли не как оправдание.

Но вся эта мягкость в отношении Саакашвили совершенно не распространяется на его "правую руку" Дангадзе. На того, в отличие от шефа, навалился весь пресс украинских силовиков. Домашний арест Дангадзе пока не светит, да и обвинение в попытке госпереворота никто не снимает. Похоже, именно в таком ключе события в этом деле будут развиваться и дальше - Саакашвили будут трогать "нежно", а вот Дангадзе будет "выгребать" за двоих. Скорее всего, следствие в отношении экс-президента Грузии будет протекать крайне вяло, на допросы тот сможет не ходить и будет крайне глупо, если его туда попробуют поволочь силой. Снова поднимется крик на всю страну с попыткой устроить по этому поводу очередной майдан и "вставание Киева".

В то же время Дангадзе будет отрабатываться максимально серьезно в надежде именно от него и получить железобетонные доказательства против Саакашвили, которые можно будет предъявить хоть общественности, хоть западным партнерам, хоть самому Саакашвили, чтобы получить возможность наконец решительным ударом окончательно решить вопрос беспокойного грузина.

Хотя, не исключено, что самым правильным вариантом нейтрализации Саакашвили будет то, о чем уже давно говорят многие эксперты и политологи. Многие уже и не помнят, как в прошлом году Саакашвили объездил всю страну со своими Антикоррупционными форумами, наполненными красивыми, но бессодержательными речами о важности борьбы с коррупцией. Тогда о экс-губернаторе крайне редко вспоминали и СМИ, и общественность. Имя Саакашвили снова оказалось в центре внимания только после того, как начались скандалы, связанные с лишением его гражданства. И власть, нужно признаться, в раздувании этих скандалов очень помогла. И если следствие будет традиционно вялым, то Михеилу Николозовичу придется самому придумывать и осуществлять информповоды, чтобы напомнить людям о себе. И придумать что-нибудь по-настоящему интересное для пресыщенной революциями украинской публики Саакашвили будет очень непросто.

Он, конечно, со всей присущей ему неистовостью будет пытаться влезть в каждую подвернувшуюся щель, начиная от своей фишки - коррупции и заканчивая рынком земель сельхозназначения, но при отсутствии явного противодействия власти лично Саакашвили его шансы переиграть многочисленных оппозиционных "партнеров" с паспортами и депутатскими мандатами крайне малы. Для Тимошенко, "Самопомочі" и даже Лещенко с "антикоррупционерами" Саакашвили хоть и удобен как своеобразная кувалда для раскачивания ситуации, но за пределами этой функции совсем ни к чему. Так что протестная акция экс-президента Грузии в таком случае имеет все шансы окончательно выродиться в небольшой уличный клуб по интересам. Ну а для самого Михеила Николозовича тогда лучше всего будет писать мемуары и читать лекции в европейских университетах.