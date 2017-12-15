Александр СУКОВ / Деловая столица

Россия продолжает хоть тушкой, хоть чучелом протискивать проект строительства газопровода "Северный поток-2" в Европу. Как сообщило Deutsche Welle, власти германской федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания одобрили строительство газопровода "Северный поток-2" по ее территории. Разрешение выдано горным управлением города Штральзунд, оно предусматривает строительство газопровода на части континентального шельфа Германии. Представитель компании Nord Stream 2, которая занимается реализацией газопровода "Северный поток-2", назвал выдачу этого разрешения первым шагом на пути получения общего разрешения от Германии.

В принципе ничего катастрофического в этом разрешении для Украины пока нет.

Диспозиция сторон на сегодняшний день в главном сохраняется: "Газпром" продолжает проталкивать свой проект в Европе с помощью своих союзников - Германии и Австрии, а Украина продолжает убеждать европейские и американские власти, что этот проект должен быть похоронен.

В частности, глава "Нафтогаза України" Андрей Коболев предпринял турне по США с целью добиться более жестких шагов со стороны американцев по отношению к газопроводу в обход Украины. На встрече в Вашингтоне с представителями администрации президента Дональда Трампа и членами американского Конгресса Коболев призвал предпринять более активные шаги по блокированию российского проекта. Перечень визави, с которым обсуждался этот вопрос, довольно внушительный как для главы украинской госкомпании - представители Совета национальной безопасности, офиса вице-президента, Государственного департамента, министерства энергетики, Агентства США по международному развитию (USAID), министерства финансов и Конгресса.

При этом Коболев делал упор уже не на то, что постройка "Северного потока-2" может оставить Украину без кучи денег за прокачку российского газа (речь идет о сумме в $2-3 млрд в год), сколько на том, что это может развязать России руки в дальнейшем обострении ситуации на востоке Украины. "Если "Северный поток-2" построят, украинская газотранспортная система больше не будет сдерживающим фактором. При таких условиях Москва сможет развернуть полномасштабную войну на востоке Украины. Соединены Штаты не должны этого допустить", - настаивал он.

В ответ американцы уже на этой неделе в очередной раз высказались в поддержку Украины и всех остальных, кто выступает против "Северного потока-2".

Сью Саарне, исполняющая обязанности специального посланника Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам во время визита в Киев заявила, что "Северный поток-2" опасен для Европы, поскольку 75% поставок газа - зависимость от одного источника.

По мере того, как "Газпрому" удается все дальше протискивать свой проект, сопротивление с обратной стороны все больше нарастает. В ноябре Дания приняла закон, которым запретила прокладывать газопровод через ее территориальные воды. Если ранее такой запрет датские власти могли принять из соображений экологии, то теперь датчане прямо указали, что они выступают против этого проекта по соображениям внешней политики.

Тем временем Польша продолжает готовиться к худшему варианту - что "Северный поток-2" все же будет построен. В частности, проводятся предварительные работы по расширению терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Свиноустье - его мощности будут увеличены с 5 до 7,5 млрд кубометров газа в год за счет создания третьего газохранилища и расширения функций газового терминала.

Терминал даст возможность Польше снизить зависимость от российского газа за счет приемки ресурса не только из США, а от любого другого продавца, который предложит привлекательную цену.

Украина же пока не может похвастаться тем, что у нее есть хоть какой-нибудь вариант противодействия "Северному потоку-2", кроме как продолжать заклинать наших западных партнеров остановить строительство обходного газопровода. О том, что привлечение партнера к управлению украинской ГТС повысит шансы на сохранение транзита российского газа после 2019 г., говорилось уже давно. Однако мы все еще находимся в поиске такого партнера. В частности, "Нафтогаз" заявил, что ведет соответствующие переговоры с итальянской компанией Snam. Однако когда они могут быть закончены, неизвестно. Хотя вариант своей альтернативы "Северному потоку-2" (украинская ГТС + западная компания, заинтересованная в приобретении российского газа на украинско-российской границе) Украина должна была предоставить Европе еще во вторник.