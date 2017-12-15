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Новые редакции 3 процессуальных кодексов вступили в силу
08:02 15.12.2017 |
Новые редакции Хозяйственного процессуального кодекса, Гражданского процессуального кодекса и Кодекса административного судопроизводства вступили в силу.
Решение о дате вступления в силу кодексов было принято на пленуме нового Верховного Суда 30 ноября, передают Українські Новини.
Новые процессуальные кодексы вступают в силу одновременно с началом работы нового Верховного Суда 15 декабря.
При этом изменения в Уголовный процессуальный кодекс, в частности об ограничении сроков досудебного расследования, вступят в силу через 3 месяца - 15 марта 2018 года.
Одним из новшеств процессуальных кодексов является введение понятия "образцовое дело" и "типичное дело" для ускорения рассмотрения большого количества однотипных административных споров.
Согласно законодательству, если в производстве одного или нескольких административных судов находятся типичные административные дела, большое количество которых определяет целесообразность принятия образцового решения, суд, рассматривающий одно или более таких дел, может обратиться в Верховный Суд с данной просьбой.
В такой ситуации Верховный Суд рассматривает образцовое дело как суд первой инстанции.
Решение Верховного Суда в образцовом деле подлежит пересмотру Большой палатой Верховного Суда в апелляционном порядке.
Также новым процессуальным законодательством вводятся штрафы для участников судебного заседания за злоупотребление процессуальными правами.
Кроме того, с 15 декабря начинает функционировать в судах институт приказного производства и досудебного урегулирования спора.
Согласно закону, в судах будет также функционировать единая судебная информационно-телекоммуникационная система, которая фактически является воплощением принципа "электронного судопроизводства".
"Электронный суд" начинает функционировать через 90 дней со дня опубликования Государственной судебной администрацией в газете "Голос Украины" и на веб-портале судебной власти объявления о запуске системы.
Кроме того, процессуальными кодексами предусмотрено введение фильтров для кассационного обжалования в зависимости от суммы спора.
Как сообщали Українські Новини, 3 октября Верховная Рада приняла законопроект №6232, которым предусмотрены новые редакции 3 процессуальных кодексов и внесение изменений в еще 2 кодекса.
Национальное антикоррупционное бюро и заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос просили Президента Петра Порошенко ветировать этот закон.
Тем не менее, 22 ноября Президент его подписал.
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