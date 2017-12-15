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Новый Верховный Суд начал работу, высшие спецсуды прекратили функционирование
Новый Верховный Суд начал работу, Высший административный суд, Высший хозяйственный суд и Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел прекратили функционирование.
Соответствующее решение принято на пленуме Верховного Суда 30 ноября, передают Українські Новини.
Одновременно с началом работы нового суда прекращают функционировать старый Верховный Суд и высшие спецсуды.
Новый Верховный Суд состоит из Большой палаты, кассационного админсуда, кассационного хозсуда, кассационного гражданского суда и кассационного уголовного суда.
По состоянию на 15 декабря назначено 113 судей суда из 200 максимально возможных.
Верховный Суд является единственным судом, который пересматривает в кассационном порядке судебные решения, принятые судами первой и апелляционной инстанций.
Суды низших инстанций обязаны при выборе и применении нормы права к спорным правоотношениям учитывать заключения по применению соответствующих норм права, изложенные в постановлениях Верховного Суда.
Коллегия судей кассационного суда вправе передать дело на рассмотрение Большой палаты Верховного Суда, если придет к выводу, что дело содержит исключительную правовую проблему и такая передача необходима для обеспечения развития права и формирования единой правоприменительной практики.
Большая палата также пересматривает в апелляционном порядке судебные решения по делам, рассмотренным Верховным Судом как судом первой инстанции.
Верховному Суду как суду первой инстанции подсудны дела по установлению Центральной избирательной комиссией результатов выборов или всеукраинского референдума, дела по иску о досрочном прекращении полномочий депутата Верховной Рады, а также дела по обжалованию актов, действий или бездеятельности парламента, Президента, Высшего совета правосудия , Высшей квалификационной комиссии судей.
Как сообщали Українські Новини, 30 ноября новый Верховный Суд избрал Валентину Данишевскую председателем суда.
Конкурс в судьи нового суда начался 7 ноября 2016 года.
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